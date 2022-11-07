«Овечкин бьёт рекорды, о которых даже не знает». Что в США думают о великом достижении Ови

Александр Овечкин установил новый рекорд, который едва ли когда-либо будет побит. Российская форвард, поразив ворота «Аризоны Койотс», забросил 787-ю шайбу за «Вашингтон» и обошёл легендарного Горди Хоу по числу голов за один клуб. Это событие ещё до установления самого рекорда вызвало шквал интереса — по понятным причинам. Высказывался даже сын Горди — Марк Хоу. А это, на минуточку, было связано только с повторением достижения.

А как восприняли уже установление нового рекорда?

«История сотворена заново»

В самом «Вашингтоне» немало людей высказались о свершении Овечкина.

Например, так прокомментировал исторический гол защитник «столичных» Тревор ван Римсдайк, который также поучаствовал в великом событии, отдав результативную передачу на россиянина: «Я только что вышел на лёд в конце большинства, и… отдать передачу Ови в его «офис» — всегда хорошая идея. Он усердно потрудился там. Отличный бросок — и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, и ещё один рекорд на его пути».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Шведский нападающий «Кэпиталз» Маркус Юханссон был более сдержан в своих восклицаниях, но объяснил это тем, что от мощи таких вех и слова толком не приходят на ум: «Он просто бьёт рекорд за рекордом. Круто наблюдать за этим. Это трудно описать словами. Это так впечатляет».

Особых слов в свой адрес Овечкин дождался от владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса: «Больше всего голов за один клуб. Насколько мы счастливы? Спасибо, Овечкин. История сотворена заново», — написал управленец в своём «твиттере».

Сам капитан «столичных», как всегда, не особо расщедрился на эмоции, однако всё же показал свою радость: «Прямо сейчас это особенная ночь для меня. Здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Мой гол – особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один – это очень важно», – сказал Овечкин сразу после матча.

«Он стал одним из лучших в своём виде спорта»

Журналисты также не скупились на похвалу в адрес российской звезды.

Например, обозреватель NBC Sports Мэтт Вейрих высказался так: «Никогда не было такой легенды для какой-либо франшизы, как Алекс Овечкин. Он достиг важного рубежа в погоне за рекордом по числу голов в воскресенье, опередив члена Зала славы Горди Хоу по шайбам, заброшенным за одну франшизу в истории НХЛ. Пожизненный Мистер Кэпиталз забил свой рекордный 787-й гол в карьере в матче с «Аризоной Койотс», реализовав один из своих фирменных бросков в большинстве во втором периоде.

Так что теперь только годовое пребывание в «Хартфорде» позволяет Хоу по-прежнему опережать Овечкина на 14 голов и занимать второе место в истории НХЛ (801). У него будет шанс обойти Горди в этом сезоне, так что он на несколько дюймов приблизится к рекорду Уэйна Гретцки (894)».

Александр Овечкин Фото: AP/ТАСС

Журналисты CBS Sports Остин Нивисон, Стивен Таранто и Вайджи Албаруди восторженно восприняли рекорд Овечкина: «Алекс Овечкин вписал своё имя во всемирную книгу рекордов НХЛ, забив 787-й гол в карьере и став рекордсменом по количеству голов, забитых за одну команду. Этой шайбой Ови побил рекорд лиги, который ранее принадлежал легенде «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.

37-летний Овечкин продолжает набирать обороты, став одним из лучших игроков в своём виде спорта, пока он находится в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Канадец — первый с 894 голами за карьеру, так что Овечкину ещё есть над чем поработать. Сказав это, мы отмечаем: Овечкин обошёл Мистера Хоккей в книге рекордов, и он не проявляет никаких реальных признаков того, чтобы сбавлять обороты в атаке».

А вот обозреватель ESPN Грег Вышински в свойственной себе немного ироничной манере отреагировал на достижение россиянина, рассказав занимательную историю. Оказывается, до начала сезона сам Ови не подозревал, в шаге от какого рекорда он находится.

«Алекс Овечкин дошёл до такого уровня, что устанавливает рекорды, о которых даже не подозревает.

Своей последней вехи он достиг, когда забросил 787-ю шайбу в карьере, установив рекорд НХЛ по количеству голов, забитых одним игроком за одну франшизу. Горди Хоу удерживал это достижение с 1971 года, когда забросил 786 шайб в 1687 матчах за «Детройт Ред Уингз» за 25 сезонов.

Овечкин не знал об этом рекорде до этого сезона. Он не слышал об этом ни от тренера, ни от товарищей по команде. Ови сказал, что увидел это на инфографике, листая свои социальные сети», — заключил Вышински.