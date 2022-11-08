Глубокий кризис «Спартака» и первое место Уфы на Востоке. Итоги дня КХЛ

7 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Перед игрой прилетела неприятная новость для болельщиков «Трактора»: лучший бомбардир команды и главная атакующая сила Антон Бурдасов получил травму и не смог сыграть. Учитывая то, как шатает «Трактор» в последних играх, и то, что «Сибирь» в последних матчах смотрелась солидно по игре, это не делало челябинцев фаворитами.

Однако команда Анвара Гатиятулина провела очень мощный первый период, огорчив гостей тремя шайбами: примечательно, что две из них состоялись на последней минуте. «Сибирь» как будто была вымотана упорными матчами в Омске и Екатеринбурге, где оставила много сил, и благодаря шайбе Дмитрия Овчинникова смогла только сократить разрыв до одной шайбы. «Трактор» снова в кубковой восьмёрке.

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Матч в Мытищах пообещал жаркое зрелище ещё до первого вбрасывания, когда Евгений Тимкин закусился с Гаретом Хантом: тафгай «Куньлуня» заехал на половину площадки «СЮ» во время раскатки. Однако сам матч никаких потасовок уже не подарил, обе команды набрали лишь шесть минут штрафа.

Уже на второй минуте игры счёт был 1:1, но больших сенсаций матч не подарил. Даже учитывая то, что «Салават Юлаев» играл без приболевших легионеров, разница в классе была слишком велика. Хотя «Куньлунь» перебросал гостей в два раза, уфимцы куда лучше воспользовались своими шансами, а критикуемый на старте сезона Иван Дроздов набрал три очка. «Салават» закончил день лидером Востока.

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«Спартак», который так здорово стартовал, начал много пропускать, а атаку так и не наладил. Правда, Нижний Новгород, куда с детройтских церемоний вернулся Игорь Ларионов, был не только командой с противоположной идеологией, но и не самым лёгким местом для увеличения багажа очков.

«Торпедо» большую часть матча вело 2:0: сначала Николай Коваленко реализовал большинство, а затем Максим Летунов воспользовался ошибкой «Спартака» при выходе из обороны. Александр Хохлачёв подарил надежду, но ничего больше подарить не смог. Команда Бориса Миронова проиграла пятый матч подряд, не может одержать победу в основное время ровно месяц и находится на грани вылета из восьмёрки.

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В Москве играли бывшая и нынешняя команды Игоря Никитина — и можно быть уверенным, что у «Локо» до сих пор сидит чувство реванша за весенние 0-4 в плей-офф. Ярославская команда сейчас набрала сумасшедшую форму, и даже чемпион у себя дома «Локомотив» вряд ли пугал.

Дважды «Локо» вёл в счёте, но ЦСКА отыгрывался сравнительно быстро: на шайбу Максима Осипова в дебюте матча голом в большинстве ответил Константин Окулов, а выпад Дениса Алексеева уравнял молодой Прохор Полтапов. В овертайме ЦСКА привычно снял вратаря, провёл почти всю пятиминутку в чужой зоне, но забить не смог. В результативной серии буллитов точнее оказались гости, для которых победа стала пятой подряд.

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Расписание на 8 ноября: