Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 7 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ 8 ноября

Глубокий кризис «Спартака» и первое место Уфы на Востоке. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
Комментарии
«Трактор» наконец-то побеждает уверенно, а Игорь Никитин обыграл бывшую команду.

7 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бывальцев (Ткачёв, Телегин) – 07:07 (5x4)   1:1 Шашков (Мёрфи, Ефремов) – 17:32 (5x5)   2:1 Капустин (Шумаков, Хохряков) – 19:05 (5x5)   3:1 Котляревский (Горюнов-Рольгизер, Стась) – 19:25 (5x5)   3:2 Овчинников (Бутузов, Голубев) – 58:10 (5x5)

Перед игрой прилетела неприятная новость для болельщиков «Трактора»: лучший бомбардир команды и главная атакующая сила Антон Бурдасов получил травму и не смог сыграть. Учитывая то, как шатает «Трактор» в последних играх, и то, что «Сибирь» в последних матчах смотрелась солидно по игре, это не делало челябинцев фаворитами.

Однако команда Анвара Гатиятулина провела очень мощный первый период, огорчив гостей тремя шайбами: примечательно, что две из них состоялись на последней минуте. «Сибирь» как будто была вымотана упорными матчами в Омске и Екатеринбурге, где оставила много сил, и благодаря шайбе Дмитрия Овчинникова смогла только сократить разрыв до одной шайбы. «Трактор» снова в кубковой восьмёрке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Мухамадуллин (Аймурзин) – 01:21 (5x5)   1:1 Фу (Пу) – 01:31 (5x5)   1:2 Дроздов (Кулёмин, Аймурзин) – 45:52 (5x4)   1:3 Дроздов (Мухамадуллин) – 54:22 (5x4)   1:4 Панин (Кулёмин, Дроздов) – 59:38 (en)

Матч в Мытищах пообещал жаркое зрелище ещё до первого вбрасывания, когда Евгений Тимкин закусился с Гаретом Хантом: тафгай «Куньлуня» заехал на половину площадки «СЮ» во время раскатки. Однако сам матч никаких потасовок уже не подарил, обе команды набрали лишь шесть минут штрафа.

Уже на второй минуте игры счёт был 1:1, но больших сенсаций матч не подарил. Даже учитывая то, что «Салават Юлаев» играл без приболевших легионеров, разница в классе была слишком велика. Хотя «Куньлунь» перебросал гостей в два раза, уфимцы куда лучше воспользовались своими шансами, а критикуемый на старте сезона Иван Дроздов набрал три очка. «Салават» закончил день лидером Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Коваленко (Кручинин, Ларионов) – 06:26 (5x4)   2:0 Летунов (Орлов) – 22:09 (5x5)   2:1 Хохлачёв (Вароне) – 55:24 (5x5)   3:1 Гончарук (Коваленко, Кручинин) – 57:55 (en)

«Спартак», который так здорово стартовал, начал много пропускать, а атаку так и не наладил. Правда, Нижний Новгород, куда с детройтских церемоний вернулся Игорь Ларионов, был не только командой с противоположной идеологией, но и не самым лёгким местом для увеличения багажа очков.

«Торпедо» большую часть матча вело 2:0: сначала Николай Коваленко реализовал большинство, а затем Максим Летунов воспользовался ошибкой «Спартака» при выходе из обороны. Александр Хохлачёв подарил надежду, но ничего больше подарить не смог. Команда Бориса Миронова проиграла пятый матч подряд, не может одержать победу в основное время ровно месяц и находится на грани вылета из восьмёрки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Осипов (Каюмов, Шалунов) – 02:28 (5x5)   1:1 Окулов (Мамин, Сергеев) – 09:04 (5x4)   1:2 Алексеев (Никулин, Елесин) – 38:33 (5x5)   2:2 Полтапов (Мингачёв) – 42:29 (5x5)   2:3 Каюмов – 65:00 (ПБ)

В Москве играли бывшая и нынешняя команды Игоря Никитина — и можно быть уверенным, что у «Локо» до сих пор сидит чувство реванша за весенние 0-4 в плей-офф. Ярославская команда сейчас набрала сумасшедшую форму, и даже чемпион у себя дома «Локомотив» вряд ли пугал.

Дважды «Локо» вёл в счёте, но ЦСКА отыгрывался сравнительно быстро: на шайбу Максима Осипова в дебюте матча голом в большинстве ответил Константин Окулов, а выпад Дениса Алексеева уравнял молодой Прохор Полтапов. В овертайме ЦСКА привычно снял вратаря, провёл почти всю пятиминутку в чужой зоне, но забить не смог. В результативной серии буллитов точнее оказались гости, для которых победа стала пятой подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 8 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022