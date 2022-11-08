«Адский снайпер!» Овечкин положил 788-й гол в НХЛ, выбрав новую вратарскую жертву

Матч между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном» преподносился как дуэль двух капитанов – Александра Овечкина и Коннора Макдэвида. Два величайших хоккеиста современности, между которыми солидная разница в возрасте, но оба продолжают находиться в абсолютном топе лучшей лиги мира.

Россиянин в прошлом матче установил новый рекорд НХЛ по голам за один клуб, канадец сегодня провёл 500-ю игру в лиге. И, между прочим, только Гретцки и Лемье на этом отрезке набрали в своё время больше очков, чем Макдэвид.

Оба великих капитана сказали своё слово в очной встрече, но у старта матча в столице США нашёлся другой герой. Форвард «Вашингтона» Дилан Строум на 19-й минуте устроил натуральную кражу шайбы у Уоррена Фёгеле, после чего точным кистевым открыл счёт в матче. А спустя 26 секунд после начала второго периода Строум реализовал большинство, воспользовавшись точнейшей передачей в клюшку от Евгения Кузнецова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как все прекрасно знают, преимущество «Вашингтона» в две шайбы абсолютно ни о чём не говорит. «Столичные» уже не первый сезон являются командой, которая едва ли не лучше всех в НХЛ разбазаривает преимущество. Конечно, в нынешней регулярке «Кэпс» тяжело тягаться в щедрости с «Ванкувером», но всё же. Кроме того, команда, в которой есть Макдэвид, всегда может рассчитывать на камбэк.

На 29-й минуте Коннор в очередной раз продемонстрировал своё колоссальное мастерство, в одиночку разобравшись с обороной хозяев. Канадец внедрился в чужую зону с контролем шайбы, а через пару секунд уложил её за спину Чарли Линдгрену.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, в этот раз «Вашингтон» не развалился и довольно быстро восстановил комфортную разницу в счёте. «Столичным» помогли два подряд удаления в составе «Эдмонтона», и в расстановке «5 на 3» Кузнецов к голевой передаче прибавил заброшенную шайбу. Между прочим, первую в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Правда, вскоре «Эдмонтон» забил вновь, но через 21 секунду после гола Ньюджента-Хопкинса «нефтяники» схватили очередной штраф в матче, и расплата за него последовала немедленно. Главному палачу в истории НХЛ в большинстве Александру Овечкину потребовалось лишь пять секунд, чтобы привести приговор в исполнение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Восьмой гол Овечкина в сезоне, 788-й в карьере. Как тут не согласиться с Марком Хоу, который назвал россиянина адским снайпером? Александр сократил отставание от его отца в гонке снайперов всех времён до 13 шайб.

Уже в третьем периоде Ови мог оформлять дубль, причём он сотворил просто шикарнейший момент для самого себя: на входе в зону обыграл Эвана Бушара, продвинулся к воротам, а на пятачке резко развернулся, избавившись этим манёвром от опеки всё того же Бушара и Эвандера Кейна! Увы, потенциальный гол года не состоялся, так как с броском с близкого расстояния справился Стюарт Скиннер. Канадский вратарь, кстати, во втором периоде стал 163-й жертвой Овечкина среди вратарей.

К тому моменту, когда Овечкин рисовал красоту, вспомнив молодые годы, преимущество «Вашингтона» уже вновь было минимальным: третью шайбу «Эдмонтона» на 43-й минуте забросил Леон Драйзайтль. «Нефтяники» бросились отыгрываться и доставили массу неприятных моментов обороне хозяев, но забить не смогли, а в концовке схватили ещё одно удаление. И вновь оно было реализовано усилиями русских лидеров «Кэпс»! Овечкин улетел к воротам Скиннера, но его преследовал защитник, и Ови придумал пас между ног на двигавшегося параллельным курсом Кузнецова. Евгений замкнул уже в пустые ворота, оформив дубль, а пас Овечкина стал очередным его шедевром в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Правда, через 45 секунд Ньюджент-Хопкинс оформил дубль и всё-таки обеспечил «Вашингтону» нервную концовку. Но «столичные» снова выстояли и смогли одержать долгожданную победу, прервав негативную серию из четырёх поражений.