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Интервью с канадским защитником КХЛ Тревором Мёрфи — об «Ак Барсе», «Сибири», Дмитрии Квартальнове

«В «Ак Барсе» была другая атмосфера. Так бывает». Интервью с лучшим защитником КХЛ
Егор Бульчук
Интервью с канадским защитником Тревором Мёрфи
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Канадский легионер «Сибири» Тревор Мёрфи рассказывает, как перезапустить карьеру и набирать много очков, играя в обороне.

Тревор Мёрфи — имя самого результативного защитника КХЛ. В середине регулярного сезона канадец близок к гроссмейстерскому графику «один матч — одно очко». Эффективное выступление Тревора — один из факторов промежуточного успеха «Сибири». Клуб, наделённый относительно скромными финансовыми возможностями, стабильно идёт в четвёрке сильнейших на Востоке.

Заслуги Мёрфи перед командой высоко оценили болельщики, выбравшие защитника в голосовании на Матч звёзд КХЛ. Бремя лидерства и повышенное внимание — необычные спутники для Тревора. Два сезона в «Куньлуне» и половина в «Ак Барсе» — этих условий и времени защитнику не хватило, чтобы громко заявить о себе.

Перейдя в «Сибирь» перед прошлым сезоном, Мёрфи добавил вариативности её нападению и стал ключевой фигурой при розыгрыше большинства. Прогресс легионера остановила травма на декабрьском этапе Евротура — Кубке Первого канала. Нападающий сборной России Сергей Плотников атаковал Мёрфи мощнейшим силовым приёмом. После обследования медики выписали для Тревора больничный до конца сезона.

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В июне этого года защитник продлил контракт с новосибирском клубом ещё на один год, но через несколько недель столкнулся с новыми неприятностями: из-за тяжёлой болезни отца был вынужден срочно улететь домой. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Мёрфи рассказал, как он, несмотря на смазанную предсезонку, заработал и удерживает статус главной звезды «Сибири».

— Тревор, вы самый результативный защитник КХЛ. Насколько важна для вас личная статистика?
— На первом месте для меня команда. Наша цель – попасть в топ-3 в конференции. Думаю, индивидуальный успех идёт уже после этого. В этом году у нас хорошее большинство, если мы продолжим в том же духе, у нас не будет проблем.

— Пресс, Шулак, Никишин отстают от вас совсем ненамного. Следите ли вы за игрой этих защитников?
— Я немного смотрю хайлайты, смотрю, кто как сыграл в конце дня. Если останусь в топе в конце сезона – здорово, если нет – ничего страшного. Как я уже сказал, главное — чтобы побеждала команда, войти в топ-3. У нас много хороших игроков, хорошее большинство, нужно продолжать в том же духе.

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— Несмотря на отличные атакующие навыки, вы стали защитником. Почему?
— В детстве я играл на позиции нападающего, а в 13-14 лет перешёл в защиту — мне было там комфортнее. Сейчас у меня получается связывать защиту и нападение. Если ты хорошо катаешься и двигаешь шайбу, очки и успех придут сами собой.

— Ваш средний айс-тайм в этом сезоне — больше 23 минут, это больше, чем в предыдущие годы. Как вы справляетесь с такой нагрузкой?
— Мне комфортно проводить много времени на площадке. Я здоров, могу спокойно играть по 22-23 минуты. Конечно, время зависит от большинства и меньшинства. В начале сезона из-за немного скомканной предсезонки я чувствовал неполную готовность, но сейчас в отличной форме.

— Прошлый сезон вы закончили в декабре из-за травмы, которую получили на Кубке Первого канала. Как вы оцениваете силовой приём Сергея Плотникова в матче со сборной России?
— Как и любой другой хит. Я двигался из-за ворот, у меня не было возможности отдать пас, получил внезапный удар. Потом понял, что не могу поднять плечо. Я оставил этот момент в прошлом, не оглядываюсь на него. Нужно смотреть в будущее, двигаться дальше.

— Вы говорили, что любите готовить под музыку. Выучили новые рецепты, пока восстанавливались после травмы?
— Когда был травмирован, готовкой занималась моя невеста. Сейчас она дома, но мне просто комфортно жить и играть здесь. У нас много игр в этом году, однако я с нетерпением буду ждать встречи с ней дома.

— До перехода в «Сибирь» вы играли за «Ак Барс», и это был явно не лучший период в вашей карьере. Что пошло не так?
— У нас была хорошая команда, хорошие игроки, шесть легионеров. Тренеры определяли, кто будет играть. Было много перестановок в составе. Там была другая атмосфера, в отличие от «Сибири». В хоккее так бывает.

Тревор Мёрфи в составе «Ак Барса»

Тревор Мёрфи в составе «Ак Барса»

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

— Что изменилось с тех времён?
— Думаю, мой хоккейный стиль подходит больше для «Сибири». Я буду продолжать делать, что умею, помогать команде подниматься выше.

— По семейным обстоятельствам в это межсезонье вы присоединились к «Сибири» позже, чем остальные игроки. Как вы готовились к турниру?
— Когда я был дома, у меня не было возможности подготовиться из-за семейных обстоятельств. Мне нужно было собраться с мыслями. Но я очень хотел вернуться и начать готовиться. Первые пару дней были тяжёлыми, но я сумел набрать кондиции за неделю до начала чемпионата.

— Регулярный сезон близится к середине, но «Сибирь» по-прежнему в топ-4 конференции. Как бы вы определили сильные стороны своей команды?
— Думаю, наш стиль – игра от обороны. В расстановке 5х5 мы не даём много шансов сопернику, нам тяжело забить в этом формате. Если будем меньше удаляться, мы будем достигать ещё бóльших успехов. Хорошие вратари, хорошее большинство — думаю, дальше всё тоже будет хорошо.

— С кем вам комфортнее общаться — с Квартальновым или Мартемьяновым?
— Квартальнов немного говорил по-английски. Но и с Мартемьяновым мы находим пути общения.

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— Новосибирские болельщики — феномен КХЛ. Но бывают ли такие ситуации, когда их поддержка, напротив, вредит команде? Наверное, тяжело концентрироваться, когда вокруг все гудят…
— Наши болельщики великолепны. Они только помогают нам, в гостях тяжёло играть при такой поддержке.

— В прошлом году вы сделали хет-трик Горди Хоу в матче с «Торпедо». Занимает ли этот матч особое место в вашей карьере?
— Нет, для меня это была обычная игра, как и любая другая.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Вы начинали играть в КХЛ, когда здесь было много иностранных хоккеистов. Сейчас их заметно меньше. Как вы ощущаете, упал ли уровень хоккея в лиге?
— Не думаю, что уровень упал. Всё равно приезжают хорошие игроки, конечно, легионеров не так много, как было раньше, но это всё равно лига с хорошим уровнем, где тяжёло играть против соперников. Я не вижу разницы по сравнению с прошлыми сезонами, это всё еще отличный уровень.

— Кто был вашим кумиром в детстве?
— Данкан Кит.

— Ваша цель на этот сезон?
— Добиться успеха в плей-офф.

— Против кого из хоккеистов КХЛ вам сложнее всего играть?
— Мы ещё не сыграли со многими командами, сложно сказать.

— Какой трек включите сегодня, чтобы приготовить ужин?
— «Dance Monkey».

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