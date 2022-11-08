«В «Ак Барсе» была другая атмосфера. Так бывает». Интервью с лучшим защитником КХЛ

Тревор Мёрфи — имя самого результативного защитника КХЛ. В середине регулярного сезона канадец близок к гроссмейстерскому графику «один матч — одно очко». Эффективное выступление Тревора — один из факторов промежуточного успеха «Сибири». Клуб, наделённый относительно скромными финансовыми возможностями, стабильно идёт в четвёрке сильнейших на Востоке.

Заслуги Мёрфи перед командой высоко оценили болельщики, выбравшие защитника в голосовании на Матч звёзд КХЛ. Бремя лидерства и повышенное внимание — необычные спутники для Тревора. Два сезона в «Куньлуне» и половина в «Ак Барсе» — этих условий и времени защитнику не хватило, чтобы громко заявить о себе.



Перейдя в «Сибирь» перед прошлым сезоном, Мёрфи добавил вариативности её нападению и стал ключевой фигурой при розыгрыше большинства. Прогресс легионера остановила травма на декабрьском этапе Евротура — Кубке Первого канала. Нападающий сборной России Сергей Плотников атаковал Мёрфи мощнейшим силовым приёмом. После обследования медики выписали для Тревора больничный до конца сезона.

В июне этого года защитник продлил контракт с новосибирском клубом ещё на один год, но через несколько недель столкнулся с новыми неприятностями: из-за тяжёлой болезни отца был вынужден срочно улететь домой. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Мёрфи рассказал, как он, несмотря на смазанную предсезонку, заработал и удерживает статус главной звезды «Сибири».



— Тревор, вы самый результативный защитник КХЛ. Насколько важна для вас личная статистика?

— На первом месте для меня команда. Наша цель – попасть в топ-3 в конференции. Думаю, индивидуальный успех идёт уже после этого. В этом году у нас хорошее большинство, если мы продолжим в том же духе, у нас не будет проблем.



— Пресс, Шулак, Никишин отстают от вас совсем ненамного. Следите ли вы за игрой этих защитников?

— Я немного смотрю хайлайты, смотрю, кто как сыграл в конце дня. Если останусь в топе в конце сезона – здорово, если нет – ничего страшного. Как я уже сказал, главное — чтобы побеждала команда, войти в топ-3. У нас много хороших игроков, хорошее большинство, нужно продолжать в том же духе.

— Несмотря на отличные атакующие навыки, вы стали защитником. Почему?

— В детстве я играл на позиции нападающего, а в 13-14 лет перешёл в защиту — мне было там комфортнее. Сейчас у меня получается связывать защиту и нападение. Если ты хорошо катаешься и двигаешь шайбу, очки и успех придут сами собой.



— Ваш средний айс-тайм в этом сезоне — больше 23 минут, это больше, чем в предыдущие годы. Как вы справляетесь с такой нагрузкой?

— Мне комфортно проводить много времени на площадке. Я здоров, могу спокойно играть по 22-23 минуты. Конечно, время зависит от большинства и меньшинства. В начале сезона из-за немного скомканной предсезонки я чувствовал неполную готовность, но сейчас в отличной форме.

— Прошлый сезон вы закончили в декабре из-за травмы, которую получили на Кубке Первого канала. Как вы оцениваете силовой приём Сергея Плотникова в матче со сборной России?

— Как и любой другой хит. Я двигался из-за ворот, у меня не было возможности отдать пас, получил внезапный удар. Потом понял, что не могу поднять плечо. Я оставил этот момент в прошлом, не оглядываюсь на него. Нужно смотреть в будущее, двигаться дальше.



— Вы говорили, что любите готовить под музыку. Выучили новые рецепты, пока восстанавливались после травмы?

— Когда был травмирован, готовкой занималась моя невеста. Сейчас она дома, но мне просто комфортно жить и играть здесь. У нас много игр в этом году, однако я с нетерпением буду ждать встречи с ней дома.



— До перехода в «Сибирь» вы играли за «Ак Барс», и это был явно не лучший период в вашей карьере. Что пошло не так?

— У нас была хорошая команда, хорошие игроки, шесть легионеров. Тренеры определяли, кто будет играть. Было много перестановок в составе. Там была другая атмосфера, в отличие от «Сибири». В хоккее так бывает.

Тревор Мёрфи в составе «Ак Барса» Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

— Что изменилось с тех времён?

— Думаю, мой хоккейный стиль подходит больше для «Сибири». Я буду продолжать делать, что умею, помогать команде подниматься выше.



— По семейным обстоятельствам в это межсезонье вы присоединились к «Сибири» позже, чем остальные игроки. Как вы готовились к турниру?

— Когда я был дома, у меня не было возможности подготовиться из-за семейных обстоятельств. Мне нужно было собраться с мыслями. Но я очень хотел вернуться и начать готовиться. Первые пару дней были тяжёлыми, но я сумел набрать кондиции за неделю до начала чемпионата.



— Регулярный сезон близится к середине, но «Сибирь» по-прежнему в топ-4 конференции. Как бы вы определили сильные стороны своей команды?

— Думаю, наш стиль – игра от обороны. В расстановке 5х5 мы не даём много шансов сопернику, нам тяжело забить в этом формате. Если будем меньше удаляться, мы будем достигать ещё бóльших успехов. Хорошие вратари, хорошее большинство — думаю, дальше всё тоже будет хорошо.



— С кем вам комфортнее общаться — с Квартальновым или Мартемьяновым?

— Квартальнов немного говорил по-английски. Но и с Мартемьяновым мы находим пути общения.

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— Новосибирские болельщики — феномен КХЛ. Но бывают ли такие ситуации, когда их поддержка, напротив, вредит команде? Наверное, тяжело концентрироваться, когда вокруг все гудят…

— Наши болельщики великолепны. Они только помогают нам, в гостях тяжёло играть при такой поддержке.



— В прошлом году вы сделали хет-трик Горди Хоу в матче с «Торпедо». Занимает ли этот матч особое место в вашей карьере?

— Нет, для меня это была обычная игра, как и любая другая.

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— Вы начинали играть в КХЛ, когда здесь было много иностранных хоккеистов. Сейчас их заметно меньше. Как вы ощущаете, упал ли уровень хоккея в лиге?

— Не думаю, что уровень упал. Всё равно приезжают хорошие игроки, конечно, легионеров не так много, как было раньше, но это всё равно лига с хорошим уровнем, где тяжёло играть против соперников. Я не вижу разницы по сравнению с прошлыми сезонами, это всё еще отличный уровень.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— Данкан Кит.



— Ваша цель на этот сезон?

— Добиться успеха в плей-офф.



— Против кого из хоккеистов КХЛ вам сложнее всего играть?

— Мы ещё не сыграли со многими командами, сложно сказать.



— Какой трек включите сегодня, чтобы приготовить ужин?

— «Dance Monkey».