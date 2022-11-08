Русский снайпер продемонстрировал перформанс, как в молодые годы. Сначала «раздел» сразу двух соперников, а затем выдал гениальный пас.

Суперфинты Овечкина крутят по всем каналам НХЛ! Америка не верит, что ему 37 лет

В матче с «Эдмонтоном» Александр Овечкин устроил очередной перформанс. Хоть россиянин и не попал в число трёх звёзд матча, но он в 399-й раз в карьере набрал 2+ очка за игру, причём сделал это максимально изящно.

Для начала Овечкин забил 788-й гол в карьере НХЛ. Россиянин реализовал большинство шикарным кистевым броском из своего «офиса» и отсалютовал кому-то наверх. Кстати, вратарь «Эдмонтона» Скиннер стал 163-м голкипером НХЛ, который пострадал от Ови.

Этой шайбе Овечкина немного не хватило времени, чтобы стать победной. Зато решающим вышел другой гол, нарисованный великим русским снайпером. В этом эпизоде Ови сыграл как блестящий плеймейкер, организовав возможность оформить дубль для Евгения Кузнецова. Ну что за невероятный пас между ног, стоя спиной и фактически не снижая скорости! Потрясающие мастерство и владение телом!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта передача вызвала бурю эмоций среди североамериканских пользователей «Твиттера», причём финт Овечкина принялись крутить и на официальных площадках.

«Просто мировая передача от Алекса Овечкина», — отреагировал официальный канал НХЛ.



«Этот пас от Овечкина…» — написал «твиттер» Спортснета, сопроводив пост смайликом с героем картины Мунка «Крик».



«Овечкин — передача между ног!» — отметились записью в ESPN+, добавив всё тот же смайлик.

Но даже больше, чем этот пас, восхитили действия Овечкина в начале третьего периода. Капитан «Вашингтона» в одиночестве побежал бороться за нейтральную шайбу в чужую зону, опередил Эвана Бушара, а затем и «раздел» канадского защитника финтом, потом продвинулся к воротам, резко развернулся, отрезав всё того же Бушара и Кейна, и остался с глазу на глаз со Скиннером! К величайшему разочарованию публики в Вашингтоне с близкого расстояния пробить вратаря «Эдмонтона» ещё раз Овечкину не удалось.

Но какой же это был потрясающий момент! Отдалённо даже напомнило тот самый лучший гол XXI века в ворота «Финикса» из середины нулевых. Разумеется, этот даже несостоявшийся шедевр не оставил равнодушной публику в интернете, о суперфинтах Ови в восторженных тонах высказались и журналисты, и обычные пользователи.

«37 лет Овечкину, а он до сих пор занимается такими вещами!»



«Овечкин, честное слово….Так по-дурацки, что он ушёл сразу от двух опекунов в слоте, но не бросил мимо Скиннера!»



«Овечкин просто развернул двух парней, и если бы он забил, то как минимум попал бы в тройку лучших голов в своей карьере!»



«Овечкин – это фрик»



«Почти гол года от Овечкина»



«Ему точно 37? Но он же будет ещё играть лет десять, не так ли?»



Отличный матч для Овечкина, который, наконец, завершился победой его команды. Российский капитан сделал всё, чтобы серия поражений «Кэпиталз» прервалась.