Овечкин разучился забивать вне «офиса»? Даже в пустые ворота он забросил с любимой «точки»

Продуктивность в равных составах у легенды пока резко упала по сравнению с прошлым сезоном — но в этом может быть и неожиданный плюс.

В прошлом году Александр Овечкин, если вы помните, начал чемпионат так, что у обозревателей падали челюсти. В первых 20 матчах сезона он набрал 33 очка, при этом лишь три гола пришли в большинстве — Ови царил на льду в равных составах, раздавал передачи, диктовал игру и тащил «Вашингтон», который на старте чемпионата боролся с лавиной травм. К сожалению, сохранять такую форму весь чемпионат не получилось.

Сейчас на старте сезона «Вашингтон» придавлен травмами даже сильнее, чем год назад. Сам же Овечкин больше похож на свой стереотипный образ, давным-давно выстроенный ненавистниками: один из худших показателей полезности в НХЛ, большая часть очков набрана в большинстве (8 из 13), лишь три гола в равных составах (даже не топ-80 НХЛ).

Однако самая удивительная статистика Овечкина — его продолжающаяся зависимость от «офиса». Из восьми его голов лишь один был забит с пятака, в игре с «Ванкувером» — а все остальные пришли из того же левого круга вбрасывания. Даже шайба в пустые ворота пришла оттуда, а не из средней зоны, как это получалось в прошлом году.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

С одной стороны, это показывает, что бросок Овечкина из левого круга остаётся практически неберущимся для голкиперов. С другой стороны, это свидетельствует, что универсализма в игре восьмого номера на старте этого сезона не наблюдается. Чтобы проверить это, сравним две карты бросков, взятые на одинаковых отсечках в 14 матчей: слева сезон прошлый, справа сезон нынешний:

Броски Овечкина в прошлом сезоне (слева) и нынешнем (справа)

В прошлом году намоленное место почему-то смещалось ближе к синей линии. Броски с «усов» и от самой точки вбрасывания практически отсутствуют. Скорее всего, это было неудачной попыткой тренерского штаба более разнообразно играть в формате «5 на 4». Фокус не удался, и у Овечкина на старте прошлого сезона не особенно получалось в большинстве: обе шайбы в неравных составах он забросил почти у ворот. Сейчас же «офис» переехал на привычное место — и вот эффективность в большинстве снова вернулась.

А вот отдельно броски, нанесённые только в равных составах, и здесь картина выглядит куда более грустной.

Броски Овечкина в прошлом сезоне (слева) и нынешнем (справа) при игре в равных составах

Видно, что в этом сезоне Овечкин очень нерационально использует свой главный аргумент: здесь куча бросков с неудобных позиций, которые даже не попадают в створ (отмечены крестиками). В прошлом году такого расточительства не было: Ови пёр на пятак, отмечался индивидуальными проходами, как в лучшие годы, использовал броски из слота — и это давало положительный эффект.

Возможно, это происходит из-за временного отсутствия привычных партнёров по звену: Никлас Бекстрём пока не вернулся на лёд, как и Том Уилсон, место в первом звене занимает Конор Шири, который чуть не потерял место в НХЛ. Возможно, форвард сознательно бережёт силы (или тренерский штаб просит делать его это), чтобы сохранить их на длинный сезон и не расплескаться уже к Новому году — а уже позже подтянутся остальные звёзды и «Столичные» снова станут полноценной командой.

Конечно, Овечкина некоторые призывают забить на всё и просто гоняться за Гретцки — примерно как в НБА Леброн охотится за рекордом по очкам Карима Абдул-Джаббара, а его «Лейкерс» потихоньку тонут. Однако такая ситуация не может устраивать ни звёздных партнёров Ови, ни тренерский штаб, ни уж тем более владельца команды Теда Леонсиса, который продолжает вкладывать большие ресурсы в «Кэпиталз».