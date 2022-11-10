Мощь русского капитана не помогла «Вашингтону» в игре с «Питтсбургом». А сам Ови тонет в «минусах бесполезности».

Как под поезд попал! Наверное, лучший силовой приём Овечкина в этом сезоне НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» после долгожданной победы, добытой в матче с «Эдмонтоном», принимал на своей площадке давнего принципиального соперника – «Питтсбург». «Пингвины» с конца октября свалились в пике, потерпели семь поражений подряд, так что на «Кэпитал-Уан Арене» встретились клубы, переживающие далеко не лучшие времена.

Дуэль Овечкин – Кросби, как обычно, подогревала интерес к матчу, однако героями игры капитаны команд не стали. Да и вообще в протоколе сильно не отметились. У канадца, например, лишь ничем не примечательная голевая передача на Джеффа Питри. Эта шайба на 36-й минуте стала третьей для «Питтсбурга» и практически заставила «Вашингтон» прекратить сопротивление.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин же и вовсе остался без очков, да ещё и вновь закончил матч с «-2». Суммарный коэффициент полезности Александра уже составляет «-13» — хуже во всей НХЛ только у трёх хоккеистов из «Сент-Луиса».

Зато Ови отвёл душу в матче с «Питтсбургом» в силовой игре. Мощный россиянин совершил семь хитов, некоторые их них получились особенно зубодробительными. Так, Овечкин снёс чеха Рутту, выезжавшего из-за ворот, и у того не было ни единого шанса удержаться на ногах – он словно попал под поезд! Наверное, это пока лучший силовой приём россиянина в текущем сезоне НХЛ.

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Чуть менее, но всё же эффектно в третьем периоде Ови приложил за другими воротами и шведа Маркуса Петтерссона.

«Вашингтон», может, и перехитовал соперника, но по игре «Питтсбург» оказался убедительнее. Ключевым оказался восьмиминутный отрезок в середине матча, за который «пингвины» трижды огорчили Дарси Кемпера. Сначала канадец пропустил несколько курьёзный гол от Цукера, и где-то в начале этой голевой атаки балл за результативность заработал Евгений Малкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре Брок Макгинн в меньшинстве удвоил преимущество «Питтсбурга», и снова шайба как-то предательски медленно закатилась в ворота из-под щитков Кемпера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ну а третий гол Питри вы уже видели. При счёте 3:0 «Пингвинз» относительно спокойно довели дело до победы. Маркус Юханссон отыграл одну шайбу на 53-й минуте, но никаким камбэком не запахло, а под занавес основного времени Гюнцель броском в пустые ворота установил окончательный счёт в матче.

«Питтсбург» прервал печальную серию поражений, «Вашингтон» же вновь уступил. Обеим командам нужно прилично добавлять, чтобы рассчитывать на что-то серьёзное в нынешнем сезоне.