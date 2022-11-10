Как под поезд попал! Наверное, лучший силовой приём Овечкина в этом сезоне НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» после долгожданной победы, добытой в матче с «Эдмонтоном», принимал на своей площадке давнего принципиального соперника – «Питтсбург». «Пингвины» с конца октября свалились в пике, потерпели семь поражений подряд, так что на «Кэпитал-Уан Арене» встретились клубы, переживающие далеко не лучшие времена.
Дуэль Овечкин – Кросби, как обычно, подогревала интерес к матчу, однако героями игры капитаны команд не стали. Да и вообще в протоколе сильно не отметились. У канадца, например, лишь ничем не примечательная голевая передача на Джеффа Питри. Эта шайба на 36-й минуте стала третьей для «Питтсбурга» и практически заставила «Вашингтон» прекратить сопротивление.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Овечкин же и вовсе остался без очков, да ещё и вновь закончил матч с «-2». Суммарный коэффициент полезности Александра уже составляет «-13» — хуже во всей НХЛ только у трёх хоккеистов из «Сент-Луиса».
Зато Ови отвёл душу в матче с «Питтсбургом» в силовой игре. Мощный россиянин совершил семь хитов, некоторые их них получились особенно зубодробительными. Так, Овечкин снёс чеха Рутту, выезжавшего из-за ворот, и у того не было ни единого шанса удержаться на ногах – он словно попал под поезд! Наверное, это пока лучший силовой приём россиянина в текущем сезоне НХЛ.
Чуть менее, но всё же эффектно в третьем периоде Ови приложил за другими воротами и шведа Маркуса Петтерссона.
«Вашингтон», может, и перехитовал соперника, но по игре «Питтсбург» оказался убедительнее. Ключевым оказался восьмиминутный отрезок в середине матча, за который «пингвины» трижды огорчили Дарси Кемпера. Сначала канадец пропустил несколько курьёзный гол от Цукера, и где-то в начале этой голевой атаки балл за результативность заработал Евгений Малкин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Вскоре Брок Макгинн в меньшинстве удвоил преимущество «Питтсбурга», и снова шайба как-то предательски медленно закатилась в ворота из-под щитков Кемпера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ну а третий гол Питри вы уже видели. При счёте 3:0 «Пингвинз» относительно спокойно довели дело до победы. Маркус Юханссон отыграл одну шайбу на 53-й минуте, но никаким камбэком не запахло, а под занавес основного времени Гюнцель броском в пустые ворота установил окончательный счёт в матче.
«Питтсбург» прервал печальную серию поражений, «Вашингтон» же вновь уступил. Обеим командам нужно прилично добавлять, чтобы рассчитывать на что-то серьёзное в нынешнем сезоне.
- 10 ноября 2022
-
08:31
-
08:15
-
08:14
-
07:58
-
07:52
-
07:02
-
06:38
-
06:13
-
06:03
-
05:35
-
03:43
- 9 ноября 2022
-
23:56
-
23:42
-
23:03
-
23:00
-
22:45
-
22:22
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:31
-
21:02
-
21:00
-
20:39
-
20:02
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:27
-
19:13
-
18:57
-
18:23
-
17:55
-
17:37