«Выбирал — ЦСКА или Америка. Решил нестандартно». Разговор с необычным русским хоккеистом

Руслан Исхаков считался специалистами одним из сильнейших российских центров 2000 года, но вы могли почти ничего о нём не слышать. Это нельзя назвать удивительным — Руслан выбрал нестандартный карьерный путь, аналогов которому среди русских игроков найти нельзя: год в крайне экзотической для наших игроков Словакии, два года обучения в NCAA, куда наши топовые юниоры едут ещё реже, потом по сезону в Финляндии и Германии.

Этот путь всё-таки привёл Исхакова в систему клуба НХЛ: «Айлендерс» задрафтовали нашего центра в середине второго раунда (43-й номер), не побоявшись его габаритов, которые многим покажутся слишком маленькими для американского хоккея (173/69). Однако Исхаков ударно начал сезон в фарм-клубе «Айлендерс»: у него 14 очков в 10 матчах, форвард делит первое место в гонке бомбардиров АХЛ и выиграл приз лучшему новичку месяца.

«Чемпионат» обстоятельно поговорил с Исхаковым обо всех моментах его необычной карьеры.

«Приезжал на арену в семь утра и уезжал в семь вечера»

— Много ли слышали в детстве, что с такими габаритами в хоккей не пробиться?

— Да, постоянно, и до сих пор слышу, даже когда комментарии читаю. Сейчас в НХЛ уже побольше игроков с подобными габаритами, а когда я был маленький, помню только Мартена Сан-Луи из таких. Наверное, в каждой команде сейчас найдётся один «малыш» — приятно, что есть хорошие игроки, которые показывают хоккеистам, которые не отличились размерами, что можно спокойно играть на самом высоком уровне.



Выступал за команды системы ЦСКА (2017-2018), университет Коннектикута (2018-2020), финский ТПС (2020-2021), немецкий «Адлер» (2021-2022), «Айлендерс» (2022 — н.в.).

Серебряный призёр чемпионата Финляндии (2021), новичок месяца в Руслан Исхаков родился 22 июля 2000 года в Москве. Позиция — нападающий.Выступал за команды системы ЦСКА (2017-2018), университет Коннектикута (2018-2020), финский ТПС (2020-2021), немецкий «Адлер» (2021-2022), «Айлендерс» (2022 — н.в.).Серебряный призёр чемпионата Финляндии (2021), новичок месяца в АХЛ (октябрь 2022 года).

— Первое, что заметно при изучении вашего профиля — год в Словакии. Как так вышло, почему туда?

— Немножко спонтанно это случилось. Мне было 15 лет, решение принимали родители. Отец всегда хотел, чтобы я развивался, чтобы становился лучше, чтобы тренеры были хорошие. Они не видели предложения оставаться в «Спартаке», где я в то время играл. У нас была пара знакомых в Словакии, и так неожиданно в конце сезона уехал туда. Это лучшие годы моего развития, там была уйма возможностей оставаться на свободном льду или дорабатывать где-то в зале.

Руслан Исхаков в матче со сборной Словакии U18 Фото: fhr.ru

— Чему полезному научились в Словакии?

— Там не было родителей рядом, а я уже был более-менее самостоятельный, но языка ещё не знал. Если хотел становиться лучше, надо было работать с самого утра. Я не хвастаюсь, но на стадион каждый день приезжал где-то в семь утра и уезжал оттуда в шесть-семь вечера, ходил и с младшим возрастом, и со старшим, и в бросковую зону, и на свободный лёд.

— Вы набирали там 2,5 очка за игру. Это действительно было так легко, как выглядит при взгляде на статистику?

— Всё же было 15-16 лет нам, если посмотреть на статистику, то там многие набирают достаточно очков. В Германии я играл за ту же команду, где по детям начинал Леон Драйзайтль, и он по четыре, по пять очков в среднем за игру набирал, нечто нереальное. Просто это детский хоккей, но не могу сказать, что это было легко — я играл против ребят, которые были старше на год-два.

— Почему не задержались в России?

— Я понимал в конце года, после ЮЧМ-2018, что попаду на драфт, скорее всего — надо было оставаться либо в системе ЦСКА, либо ехать за океан. Снова принял не очень стандартное решение для российского игрока, поехал играть в колледж. Ещё за год до драфта это была небольшая мечта — туда поехать. Следил за юниорскими и молодёжными командами Америки, и там чуть ли не 100% из колледжа вышли.

— Словакия, NCAA, Германия, Финляндия — путь необычный. Сознательно не ищете легких путей?

— Где-то сознательно, где-то по обстоятельствам. Из колледжа я ушёл только из-за того, что случился коронавирус, сезон получился краткосрочный, и они сыграли, если не ошибаюсь, 24 игры в регулярке, а плей-офф там совсем короткий. В обычный сезон играешь лишь 36 матчей, что является большим минусом колледжа, и я решил поехать в Финляндию.

«NCAA – самое запоминающееся время в жизни»

— Читал, что многие канадские юниоры выбирают NCAA как раз из-за того, что там меньше игр и больше возможностей для тренировок. Как устроен там тренировочный процесс?

— Когда в 17-18 лет приезжаешь в колледж, то всё будет очень и очень в новинку. Очень много тренировочного процесса, собраний по питанию, даже по сну, очень профессиональное отношение ко всему. Ты играешь максимум две игры в неделю, обычно в субботу, а с понедельника по пятницу у тебя лёд, зал и дополнительные тренировки. В CHL, конечно, играют игр 80, но уровень нельзя сравнивать — в колледже ребята постарше и посильнее.

Руслан Исхаков во время игры за университет Коннектикута Фото: Из личного архива

— В университете Коннектикута, кроме вас, играли ещё и Владислав Фирстов с Яном Кузнецовым. Случайно или осознанно так вышло?

— На тот момент у нас был общий агент. После первого сезона мне писали и Ян, и Влад, спрашивали, как мне нравится в колледже, задавали свои вопросы. Это всегда хорошо, когда у тебя в команде есть кто-то из русскоговорящих ребят, и на мой второй сезон у нас была группа русских ребят.

— Большинство юниоров в России выбирают канадские юниорки. Почему NCAA?

— Уровень лиги, то, что на тот момент у меня был небольшой вес. Надо было окрепнуть, а по скоростям NCAA не уступает ни НХЛ, ни АХЛ, по физике очень много сильных ребят, достаточно единоборств. В таких моментах я хотел работать.

— Получение хорошего диплома тоже играло роль?

— Конечно, надо думать о будущем, что будет после хоккея. У меня осталась возможность вернуться в университет, доучиться оставшиеся два года — ей я обязательно воспользуюсь. Кроме того, надо подтянуть язык: когда я приехал в Америку, вообще ни слова не знал, сейчас могу нормально выражаться — это тоже сильно помогло.

— Как устроен сам процесс обучения?

— У нас есть вузы, заточенные на математический, спортивный или медицинский профиль. А в колледже ты можешь выбрать любое возможное направление, там есть больше сотни разных классов. У тебя просто разбегаются глаза при их выборе, особенно в первые два года. Там ты не обязан выбирать направление — допустим, не знаешь, хочешь ли ты взять математику или химию, и это время просто прощупываешь.

Всё находится в кампусе, где все студенты живут, питаются, где расположены корпуса университета и все стадионы — футбольный, баскетбольный. Всё в одном месте, и я могу сказать, что университет — самое запоминающееся время моей карьеры. Ты 24/7 живёшь с ребятами из своей команды, вместе с ними учишься, живёшь, кушаешь, это уже как твоя семья.

«Макара из-за плохих оценок отстраняли»

— Возможно ли, что университет подтянет хороших спортсменов, но с плохими оценками?

— Это зависит от университета и тренера. Я учился вместе с баскетболистами и футболистами, не думаю, что у них были очень хорошие оценки, но никаких слухов по отстранению не было. Был небольшой инцидент в Массачусетсе, где играл Кейл Макар — его отстранили на две недели из-за плохих оценок. Некоторым колледжам без разницы, насколько ты хороший атлет: если у тебя нет хорошей оценки, ты не можешь перейти дальше в семестре или на другой курс, пока не подтянешь оценки.

Кейл Макар в форме университета Массачусетса Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

— Сидни Кросби — бакалавр истории. Вы бы в чём хотели специализироваться?

— Вообще не задумывался пока. Первый год было тяжело с английским, надо было находить время для этого, я выбирал самые лёгкие предметы и классы. Оставшиеся два года хочу использовать с умом, и уже после карьеры я подумаю, какое направление лучше взять, не хочу раскидываться этим просто так.

— В своё время жители Коннектикута грустили, когда у них забрали «Уэйлерс» — это была единственная команда штата из крупных лиг. Чувствуется ли на трибунах давняя любовь к хоккею у местных?

— Даже в мой первый сезон у нас было больше болельщиков, чем у «Хартфорда» из АХЛ. У них была очень слабая команда в тот год, была последней или предпоследней. Мы играли и до сих пор играем в «XL Center» (бывшая арена «Уэйлерс». – Прим «Чемпионата»), в кампусе пока только строится хоккейная арена. Был бы ещё кампус поближе, ходили бы под забивку. Три раза в год у нас давали бесплатные автобусы студентам на стадион и аксессуары — шапки или толстовки, в те дни у нас было по 9-10 тысяч болельщиков.

— Какая молодая звезда, против которой играл в NCAA, больше всего поразила?

— Кейл Макар, просто без вопросов. Уже в тот сезон, когда я играл, он зашёл в НХЛ, в плей-офф забивал и передачи отдавал. Не каждый год ты видишь, что в дивизионе защитник идёт на первом месте по очкам.

— У вас был эпизод, когда после жесткого силового уехали в больницу. Что это было?

— Да, я опустил голову, поехал в центр. Потом чёрненький экран перед глазами, проснулся уже в больнице. Это была моя первая большая травма, до этого ничего не ломал. Очень тяжело это воспринял, потому что было непривычно не играть три недели.

Я даже поторопился слегка, потому что с сотрясениями иногда ты думаешь, что уже готов, на тренировках работаешь в полную силу, но это не всегда так, лучше довериться докторам в этом плане и следовать протоколу по сотрясениям. Я поторопился, вышел — и первые смены вообще не понимал, что делаю на льду, игр пять-шесть только акклиматизировался.

«Финский язык — как арабская вязь»

— Как возник вариант с ТПС?

— Второй сезон в NCAA был незаконченным. Мы уже сидели в автобусе, направлялись на первый четвертьфинальный матч, нам позвонили и сказали, что сезон закончился. Я стал понимать, что будет в следующем году, стал подбирать варианты, поговорил с агентом. ТПС был первым клубом, который высказал желание меня подписать. По сути, долго не раздумывали.

Руслан Исхаков во время игры в ТПС Фото: Из личного архива

— Можно ли сказать, что Лиига — идеальная лига для развития?

— Да, финская и шведская лиги похожи, много техничных игроков, защитники и форварды хорошо катаются. По тактике они хорошо играют, это видно и по результатам сборной, и Лиига — это одна из лучших лиг для развития

— Константин Волков из «Эссята» рассказывал про финские шутки о вакцине «Спутник». Помните что-то подобное?

— Нет, ни в Финляндии, ни в Германии не было ни шуток, ни подколок, ничего подобного.

— Со стороны Лиига кажется немного диковатой в плане атаки: много провалов, выходов с численным преимуществом.

— Нет, у нас в АХЛ намного больше этого. Здесь больше молодых игроков, все хотят шайбу, все хотят забить гол, а в Финляндии более опытные хоккеисты, более взрослые, у них нет таких детских ошибок. Когда я играю, могут трёх игроков просто так на пятаке оставить, у нас в меньшинстве постоянно у ребят «2 в 1», «2 в 0», «1 в 0», а вот в той же Германии это было редкостью.

— Чем удивила страна в плане быта? Язык очень сложный.

— Да нет, я в Европе с 15 лет каждое лето. Погода такая же, как в России, зимой холодно и снег, всё родное. В Финляндии был до этого пару раз, ничего нового не было.

Язык очень сложный, да. Это какая-то арабская вязь. Славянские языки, например, похожи — чешский и словацкий схожи, или немецкий и французский. Когда слушаешь финский, вообще не понимаешь, о чём они говорят. С произношением точно так же, оно не самое лёгкое.

«Постоянно что-то спрашивал у Доуса»

— В КХЛ вас звал Андрей Разин, но выбрали Германию. Почему?

— Люди писали тогда: «О, едешь в «Северсталь», но я тогда был вообще без понятия. Я больше в Европе выбирал команду, не было планов возвращаться в Россию. Разин позвонил летом, сказал, что хотел бы видеть в своём клубе, я ему высказал свои планы, и у нас получился хороший разговор.

— В чём была логика переезда в Германию? Почему нельзя было остаться в Финляндии?

— После Германии планировал поехать в Северную Америку, и мы искали хороший чемпионат, похожий на североамериканский хоккей. В DEL нет лимита, и там много игроков из той же АХЛ, много канадских тренеров, которые ставят североамериканский хоккей.

Руслан Исхаков в форме «Адлера» Фото: Из личного архива

— Это силовая лига, трудно там играть?

— В Финляндии много хорошо катающихся и техничных игроков, а в DEL намного больше физики, пожёстче защитники, и судьи зачастую прощают, есть свои нюансы.

— В «Адлере» играли вместе с Найджелом Доусом. Каким он остаётся в 35 лет, чему может научить молодежь?

— Хоккейный IQ у него… просто есть. Про некоторых говорят: у кого-то нет, у кого-то есть — вот у него есть. Даже в последнем сезоне в КХЛ, в «Ак Барсе», у него была отличная статистика. Бросок не сильный, но очень хлёсткий, очень точный. Были вопросы, постоянно у него что-то спрашивал, потому что кахаэловским меркам это легенда, если не ошибаюсь, третий бомбардир за всю историю лиги.

— Поиграли в хоккейной ЛЧ. Как оцените этот турнир? В России к нему часто относятся с пренебрежением.

— Зависит от команды, турнир проходит в одно время с чемпионатами. Нельзя сказать, что команды не стараются, некоторым дают бонусы за Лигу чемпионов. У ЛЧ контракт с Warrior, нужно в этом бренде играть, кому-то это не нравится. От того, что я слышал от ребят из других команд из Швеции и Финляндии, не у всех есть такой настрой: «О, это Лига чемпионов, здесь собираются лучшие команды из Европы, надо побеждать». Опять же — это идёт параллельно с лигами, и некоторые команды приезжают уставшими, без мотивации.

«Комментаторы не выговаривают букву «Х»

— Дмитрий Завгородний говорил, что в АХЛ есть города, где в одну половину ходить не рекомендуется. Бриджпорт к таким относится?

— Нет, у нас в самом городе практически никто не живёт, живут в пригородах, где 10-15 минут езды. Сам город маленький, таких районов у нас нет.

— Говорят, в АХЛ стали намного серьёзнее относиться к тренировочному процессу. Чем он выделяется там — есть ли аналитики, тренеры по развитию, диетологи?

— У нас 72 игры за сезон, играем почти через день, в основном небольшие тренировки, раскатки, много работы над скиллами перед тренировками. Конечно, есть и диетолог, и тренер по ОФП. Мне трудно судить, потому что это мой первый сезон в лиге. По питанию у меня никогда не было проблем, я сам знал, что мне нужно, не очень часто пользовался услугами диетолога.

— Как работал с тренерами по развитию? Как проходили лагеря развития?

— Бывало такое, что человек звонил после игр и говорил, что нужно подработать здесь и здесь, что было хорошо и плохо. Обычно в свободное время игрок сам решает, над чем ему нужно работать, летом чаще всего тренируешь физику, нужно вернуться обратно в игровой форме. Обычно работаешь над небольшими мышцами, которые часто травмируются во время сезона.

Руслан Исхаков в форме фарм-клуба «Айлендерс» Фото: theahl.com

Я был только в одном лагере развития, если честно, ты приезжаешь, и тебе показывают, какая жизнь в НХЛ. В основном там интервью, обычные тренировки, играешь «3 на 3» или «5 на 5», это ознакомительные мероприятия, чтобы ребята провели время вместе, могут сводить на бейсбол или баскетбол, покормить. Лагерь идёт буквально четыре-пять дней.

— В «Айлендерс» запрещены бороды. В фарм-клубе такие же условия?

— Да, у нас всё чисто должно быть — ни бороды, ни усов. С причёской то же самое — не слишком длинные. Когда приезжаешь в другой город, вся команда должна выглядеть презентабельно.

— Посмотрел видео голов — комментаторы произносили фамилию примерно как «Ишка». Не обижаетесь?

— Они не могут произнести букву «Х», и получается что-то типа «Ишаков». Я не сержусь, говорю — как произносите, так и говорите. Я проговаривал, как правильно произнести фамилию, но именно с буквой «Х» возникают проблемы.

«Евангелион» заставил много думать»

— Какое прозвище в команде?

— «Расти», ещё с колледжа пошло: Руслан — Расти.

— Многие игроки учат английский по сериалам. Было ли такое у тебя?

— Такого прямо не было, потому что в мой первый год в колледже был слабый уровень английского, но все лекции и разговоры были на нём, думаю, это мне помогло выучить язык так быстро. Сейчас, конечно, весь контент — фильмы, сериалы, YouTube – всё на английском сейчас.

— Что из сериалов понравилось или запомнилось в последнее время?

— Я люблю посмотреть со своей девушкой разные страшилки. Например, на Netflix смотрели «Призрак дома на холме», мне понравился. Недавно посмотрел «Евангелион» — вроде бы анимация, но заставила много думать, оставила много вопросов, но все равно интересно.

— Василий Пономарёв удивлял многих любовью к книгам. Что предпочитаешь в литературе?

— Хотя не могу назвать себя большим фанатом чтения, но пара книг в сумке всегда есть. Недавно прочёл «Дорогу на райский остров» Виктории Холт и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.

— За счёт чего такой хороший старт сезона удался?

— Просто уверенность в себе, суеты нет, спокойствие, быстро нашёл взаимопонимание с партнёрами, очень хорошо работает большинство.

Руслан Исхаков (слева) с партнёрами Фото: theahl.com

— Играешь в звене с Крисом Терри, тоже парень не очень габаритный (173 см). Мешает ли это или помогает?

— У него были сезоны, когда он по 30 голов забивал, 60 очков набирал. Он на опыте уже, всё-таки не мальчик, знает, куда поехать, кого обыграть, куда бросить.

— Прямо сейчас ощущаешь себя готовым к НХЛ? Если нет, то что ещё надо прокачать?

— Вот когда сыграю игру, и посмотрим, готов я или нет. Всегда стараюсь улучшить все компоненты в игре — нет предела совершенству.