«Такие голы нельзя отменять!» Русский защитник испортил волшебный момент в НХЛ

Второй день подряд в матче «Миннесоты» большой резонанс получают судейские решения. И если в игре с «Лос-Анджелесом» возмущение во многом было справедливым – Кириллу Капризову выписали матч-штраф за то, что он не сдержался и врезал провоцировавшему его весь матч Дрю Даути, то сегодня судьи сработали чётко и по букве закона, но многим всё равно было обидно. Потому что они отменили очередную лакросс-красоту, которую сотворил кудесник Тревор Зеграс.

Новость по теме Зеграс отметился лакросс-голом в игре с «Аризоной». Это его вторая подобная шайба в сезоне

Нападающий «Анахайма» взялся за дело в середине второго периода. В прошлом у него уже были лакросс-пас и парочка лакросс-голов, а сегодня должен был случиться третий, однако «Миннесота» взяла запрос из-за офсайда. И, действительно, Дмитрий Куликов очевидно закатился в зону раньше шайбы — гол отменили.

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Русский защитник испортил волшебный момент в НХЛ. И хотя никакого другого вердикта арбитры вынести не могли, хоккейная Америка расстроилась.

«Такие голы должны засчитываться автоматически. Если гол крутой, его нельзя отменять. Запишите это в правилах НХЛ», — отметил журналист из Миннесоты Дэйн Мизутани.

«Единственное, что должен был сказать рефери в этой ситуации: «Гол потрясающий, поэтому он засчитан». Куликов заслуживает дисциплинарного удаления до конца матча за то, что залез в офсайд и испортил волшебство Зеграса», — возмутился комментатор Лиам Макхью.

«Боже мой, запрос на офсайд угробил гол Зеграса. Кому-то просто хочется, чтобы мир сгорел», — возмутился журналист Пит Блэкбёрн.

«Где-то улыбается Тортс. Он взял запрос на офсайд, сидя дома», — пошутили Spittin’ Chiclets.

«Если ты берёшь запрос на просмотр лакросс-гола на офсайд, тебя надо отправить в тюрьму на всю жизнь», — считает репортёр Скотт Матла.

«Лучший отменённый гол, что вы когда-либо увидите», — написал журналист Роб Тауб.

«Меня не волнует, что запрос на офсайд отменил этот гол, то, что сделал Тревор Зеграс — великолепно. Продумал этот финт за долю секунды и исполнил его так безупречно. Возможно, это лучший не-гол всех времён. Ещё, пожалуйста», — написал обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен.

Эти эмоции можно понять, гол действительно получился на загляденье. «Лакроссы» украшают НХЛ, но правила есть правила. Только Эллиотт Фридман указал на эту очевидность: «Зрелищный гол, который правильно отменили из-за офсайда».