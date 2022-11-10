В КХЛ эпидемия тяжёлых травм вратарей. Клубам приходится идти на совсем отчаянные меры

Рассматривают даже американцев, никогда не выступавших в АХЛ и НХЛ.

В связи с непростой политической ситуацией клубам КХЛ стало тяжелее работать на трансферном рынке. В частности, искать сильных вратарей, что важно для достижения серьёзного результата. Кто-то, как чех Роман Вилл, просто оставил свою команду и уехал из России, а некоторые иностранцы даже не ведут переговоров с нашими командами.

Да и российский рынок голкиперов, если говорить откровенно, становится слабее. Все лучшие (Василевский, Шестёркин, Сорокин, Бобровский, Варламов, Георгиев) играют в НХЛ, российские ветераны из КХЛ вроде Василия Кошечкина и Александра Ерёменко (уже завершил карьеру) постепенно уходят на покой.

Есть талантливая молодёжь, но выйти в лидеры и с ходу стать безоговорочным первым номером ребятам сложновато. А тут ещё эпидемия вратарских травм свалилась едва ли не на все команды лиги. И что же делать в сложившейся ситуации?

Так, в «Авангарде» до конца сезона лишились Станислава Галимова, которому теперь экстренно ищут замену. Рассматривают даже американца из немецкого чемпионата — Брэндона Максвелла, никогда не выступавшего ни в АХЛ, ни в НХЛ. С парой Демченко – Мишуров в плей-офф делать нечего, вот только Максвелл тоже вряд ли поможет.

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«Нефтехимик», где реанимировал свою карьеру Гарипов, уже успел лишиться из-за травмы и самого Эмиля, и Александра Судницина. В результате «волкам» пришлось подписывать контракт с тренером вратарей (!) из молодёжки Антоном Кислицыным. А куда деваться, если скоро в прямом смысле будет некому играть?

Казалось, решили вратарскую проблему в ХК «Сочи» — из Северной Америки вернулся Михаил Бердин, а Алексея Мельничука отправили в «Трактор». И надо же такому случиться, что в матче с минским «Динамо» Михаил получил такую травму, из-за которой теперь пропустит 8-10 недель. «Леопардам» пришлось экстренно поднимать из «Капитана» молодого Артемия Плешкова в пару к Максиму Третьяку.

Михаил Бердин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

В «Куньлуне» отлично смотрелась пара Джурасик – Смит. Многие топ-клубы уже нацелились на этот дуэт в дедлайн (при условии, что «Куньлунь» не попал бы в плей-офф), но Мэтт получил серьёзную травму и выбыл на длительный срок. Менеджменту «драконов» пришлось подписывать Алексея Мурыгина, от которого по ходу нынешнего сезона отказались в «Нефтехимике».

Серьёзнее, чем предполагали врачи «Амура», оказалась травма латвийского вратаря Яниса Калниньша. В результате на матч с лидером чемпионата в лице СКА хабаровчане вызвали Дмитрия Лозебникова, который отыграл первую половину сезона в Красноярске.

В Магнитогорске только-только после травмы вернулся первый номер команды Эдди Паскуале, а проблемы со здоровьем у Кошечкина в силу возраста проскакивают регулярно.

Эдди Паскуале Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Долго восстанавливался в СКА Александр Самонов, в результате чего армейцам поначалу приходилось делать ставку на Дмитрия Николаева и сажать запасным совсем сырого Сергея Иванова. В общем, проблемы во вратарской линии коснулись действительно многих.

Так как рынок нынче, по сути, пустой, клубам приходится решать эти вопросы зачастую со значительной степенью риска. Главное, чтобы не было так, как в «Тракторе», куда опрометчиво пригласили канадца Эндрю Хэммонда. Вариант был изначально провальным, в чём в челябинском клубе убедились спустя несколько матчей, поспешив расторгнуть контракт с североамериканцем.