В КХЛ грянула третья отставка. Кто остановит падение «Спартака»?

Ровно месяц назад, 10 октября, в Континентальной хоккейной лиге произошла первая отставка в нынешнем сезоне. «Авангард» освободил от занимаемой должности Дмитрия Рябыкина, назначив на его место Михаила Кравеца, снабдив нового тренера приставкой «исполняющий обязанности». Спустя почти две недели «Сочи» расстался с Андреем Назаровым, заменив его на Сергея Светлова.

И вот теперь лопнуло терпение у руководства «Спартака». После вчерашнего поражения в Минске от местного «Динамо» (2:3) московский клуб отправил в отставку Бориса Миронова. Наряду с ним тренерский штаб красно-белых также покинул ассистент главного тренера Егор Башкатов, другие же экс-помощники Миронова – Евгений Перов, Алексей Заварухин и Андрей Марков – продолжают работу в клубе. По крайней мере пока, ведь нового главного тренера «Спартак» ещё не представил.

Новость по теме ХК «Спартак» отправил в отставку Бориса Миронова

Что же привело к резкой отставке Миронова, работу которого ещё в прошлом сезоне многие эксперты ставили в пример? Напомним, 50-летний специалист возглавил столичную команду в апреле 2021 года, и минувший сезон стал для него первым на уровне КХЛ. В регулярном чемпионате красно-белые заняли седьмое место, но сам факт выхода плей-офф на волоске не висел. От занимавшего девятое место на момент остановки чемпионата «Торпедо» отрыв коллектива Миронова составлял вполне комфортные семь очков, и особых предпосылок для того, чтобы нижегородцы опередили москвичей в турнирной таблице, не было.

Борис Миронов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Более того, сам «Спартак» имел в своём активе 56 очков после 48 матчей, тогда как «Локомотив» набрал 55 баллов после 47 встреч. В концовке регулярки красно-белые вполне могли побороться и с железнодорожниками за шестую позицию в конференции, но из-за коронавируса и подготовки сборной России к Олимпиаде чемпионат прервали, а итоговые места в гладкой части сезона были распределены по проценту набранных очков, а не их фактическому количеству. Именно по этой причине «Спартак» опустился на строчку ниже, пропустив вперёд «Локомотив».

Дальше «Спартаку» действительно крупно повезло. Из-за известных событий в мире финский «Йокерит» отказался от выступления в плей-офф, благодаря чему «Спартак» на технической основе впервые с 2010 года пробился во второй раунд Кубка Гагарина. Там в первом матче серии со СКА московский клуб преподнёс настоящую сенсацию, устроив на питерском льду форменный разгром армейцам – 6:1.

Четыре следующих встречи прошли по приблизительному одинаковому сценарию. Каждый раз спартаковцы навязывали сопернику отчаянное сопротивление, но неизменно терпели поражение с одним и тем же счётом – 1:2. В итоге получилась удивительная история. «Спартак» вылетел от СКА в пяти матчах, при этом сумев забросить шайб больше армейцев.

Дальше за дело взялись менеджеры, совершившие масштабный обмен на трансферном рынке. Центральным событием межсезонья в КХЛ стал удивительный обмен между СКА и «Спартаком». Петербуржцы отдали за новую звезду лиги Александра Никишина мини-сборную: пять хоккеистов, права ещё на четверых и 50 млн рублей в качестве денежной компенсации. В качестве реальной живой силы красно-белые получили защитника Никиту Седова, нападающих Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Как минимум трое из этих пяти игроков должны были стать игроками основного состава «Спартака», но об этом ещё пойдёт речь отдельно.

Пока же вернёмся к селекционной работе. Где-то были совершены удачные подписания – вроде голкипера Патрика Рыбара. Но гораздо больше было допущено менеджерских просчётов – 36-летний нападающий Роман Старченко и близко не показывает той игры, которую демонстрировал в «Барысе» – в нынешнем сезоне на его счету всего три шайбы в 21 матче.

Роман Старченко Фото: ХК «Спартак»

Канадский форвард Фил Вароне с огромным треском провалил начало регулярного чемпионата и только в последнее время начал демонстрировать результаты, более-менее достойные легионерского статуса. Те же слова относятся и к защитнику Джоуи Кину, от которого ждали гораздо больше, но и он только в последние несколько недель постепенно вышел на проектные показатели.

На беду Миронова, когда кое-как заиграли легионеры, в тень ушли российские лидеры. Александр Хохлачёв держал высокий уровень, но другие игроки выглядели откровенно плохо. Ведущий центрфорвард Андрей Локтионов забросил одну шайбу в последних десяти матчах, много времени проводящий в большинстве защитник Дмитрий Вишневский совершил одно результативное действие за последний месяц, а с Дмитрием Кугрышевым и вовсе произошла не самая понятная история. В какой-то момент нападающий резко выпал из состава «Спартака», после чего на одной из пресс-конференций Миронов прямым текстом заявил, что о причинах решения надо спрашивать руководство клуба.

По сути, именно в тот момент Миронов самостоятельно расписался в том, что ситуацию внутри команды он уже не контролирует, а всё пущено на самотёк. Примерно с этого момента резким образом рассыпались и результаты «Спартака». Если в начале чемпионата красно-белые ещё набирали очки, то последние шесть матчей красно-белая команда проиграла, не набрав ни одного балла в турнирную таблицу.

Символично, что накануне «Спартак» показал далеко не самую плохую игру в Минске. В белорусской столице теперь уже экс-подопечные Миронова создали целый ряд опасных моментов, в ходе встречи вели в счёте, а в третьем периоде упустили три подряд возможности реализовать лишнего. Когда же до конца основного времени оставалось всего три минуты – защитник москвичей Александр Брынцев схватил удаление в тот момент, когда лайнсмен уже зафиксировал положение вне игры. Более глупого нарушения правил даже сложно себе представить. Неудивительно, что в меньшинстве «Спартак» пропустил, а на следующий день Миронова уволили.

Новость по теме Кто должен стать новым главным тренером «Спартака»?

По многочисленным сведениям, Игорь Гришин находится в шаге от того, чтобы стать исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».Если такое назначение состоится, а всё идёт именно к нему, то понять мотивы руководства «Спартака» будет несложно.

На данный момент российский специалист является главным тренером «Химика» – фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ. Под руководством Гришина воскресенская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, а также является самой результативной в ВХЛ, забросив 82 шайбы в 21 матче. Считается, что Гришин относится к тренерам, которые ставят отстроатакующий хоккей, полностью противоположный тому, во что играл «Спартак» при Миронове.

Самым же важным аспектом в ожидаемом назначении Гришина является то обстоятельство, что сейчас в главной команде московской системы находится целый ряд хоккеистов, задействованных в «Химике» в этом сезоне. В своей работе Миронову так и не удалось подобрать ключей к молодым игрокам красно-белой системы. Если вынести за скобки защитника Даниила Орлова, то больше ни один молодой игрок в «Спартаке» и близко не показывал игры приемлемого качества.

В том числе и поэтому летний обмен Никишина стал оцениваться как однозначный провал руководства московского клуба. От тех же Свечкова и Чибрикова ждали выхода на новый уровень в «Спартаке», но при прошлом тренере этого не произошло. Возможно, что никогда не работавшему в КХЛ Гришину удастся сработать гораздо лучше именно в этом аспекте. В противном случае московскую команду может ждать потерянный сезон.