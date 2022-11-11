«Хотел бы увидеть «Би-2» или «Сплин» на юбилее клуба». Большой разговор с лидером «Амура»

Примерно год назад многим могло показаться, что карьера Ивана Николишина в КХЛ закончилась: он не прошёл просмотр в «Амуре» и отправился в высшую лигу. Однако проблемы «Амура» заставили вернуться к варианту с форвардом. Его возвращение вышло блестящим: в прошлом сезоне Николишина выбрали на Матч звёзд, который не состоялся, а его тройка с Владимиром Бутузовым и Александром Горшковым была ведущей в команде.

Летом Хабаровск потерял многих хоккеистов, но Николишин-младший остался и даже в самые чёрные матчи «Амура» угрожал чужим воротам. Пока Иван — с отрывом лучший бомбардир «тигров»: у него 19 (9+10) очков в 27 играх. «Чемпионат» поговорил с форвардом не только об игре в Хабаровске, но и о других вехах карьеры.

«Разговоры про блат? Постоянно слышал»

— Вы родились в американском Хартфорде. Детство провели там или катались за папой по стране?

— Получилось так, что мы всей семьёй переезжали туда же, куда и отец, поэтому постоянно меняли место жительства.



— Первое осмысленное воспоминание об Америке?

— Тяжело сказать, наверное, когда в детский сад пошёл с братом. Там уже было какое-то понимание, что я в Америке. Кажется, это было в Вашингтоне, где больше всего времени отец отыграл, он дом там купил, друзья остались там.

Иван Николишин родился 12 апреля 1996 года в Хартфорде (США). Позиция — нападающий.

Выступал за клубы «Эверетт» (2013-2015), «Ред Дир» (2015-2016), команды системы ЦСКА (2016-2018), «Северсталь» (2018-2019), «Нефтяник» (2020, 2021), «Куньлунь» (2020-2021), «Ильвес» (2022), «Амур» (2021-2022, 2022 — н.в)

Серебряный призёр юношеской Олимпиады (2012), бронзовый призёр чемпионата Финляндии (2022)

— Ходили ли на матчи папы? Выводил ли он на лёд?

— Конечно, ходили и переживали, каждую выездную игру смотрели, постоянная поддержка была. Впервые встал на лёд, наверное, на каком-то тренировочном катке, куда разрешалось брать детей, отец нас с братом туда взял.

Иван и Андрей Николишины Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Любого сына хоккеиста, даже Владимира Тарасенко, записывают в «блатные». Часто ли слышали это, как реагируете?

— Конечно, постоянно слышу, и от этого никуда не деться. У отца великая карьера позади, будут с ним сравнивать, говорить, что всё благодаря ему. Стараешься не переживать и не думать об этом, работать, быть перед собой честным. Я спокойно отношусь к этим словам.

— Не хотелось выбрать другую профессию, чтобы тень отца не давила?

— Я спокойно отношусь к давлению. Но вообще думал о выборе между хоккеем и футболом, и по сей день мне очень футбол нравится.



— Насколько реальной была возможность уйти в футбол?

— Был момент, когда друг отца видел набор в школу «Динамо». Мне было 10 лет, после тренировки подошёл тренер и говорит: переходи к мальчишкам 12-летним, на два года старше, возьмём в команду. Я сказал: нет, спасибо, хочу быть как папа, хочу быть в хоккее.

«Приятно, когда в 16 лет люди узнают на улицах»

— Чем постановка юниорского хоккея в Канаде отличается от России?

— Если сравнивать, то самое большое отличие — в МХЛ было 50 или 55 игр, а там 72 матча. В CHL меньше тренировочного процесса, больше игрового, и ажиотаж вокруг хоккея там намного больше, чем у нас, к сожалению.



Команды в маленьких городках располагаются, все ходили, переживали, это была отдушина для людей. В таком возрасте это было очень приятно и неожиданно, когда ты приезжаешь 16-летним мальчишкой, и люди начинают узнавать на улицах. В России не могу себе представить такое.



— Главный навык, которому научились в Канаде?

— Наверное, самостоятельность — и в плане подготовки к играм, и тренировочный процесс. Начинаешь понимать, что ты сам по себе, все друзья остались в России. В плане хоккея какие-то аспекты в обороне подмечал.



В первой юниорской команде меня тренировал Кевин Константин, который работал в «Сан-Хосе», отличался очень оборонительным хоккеем. От него многое поднабрал, он действительно объяснял, как играть. Потом был Брент Саттер, который набирал 100 очков в НХЛ — как только начинаешь с ним говорить, слушаешь с открытым ртом, пытался впитывать как губка.

Иван Николишин в клубе «Ред Дир» Фото: Из личного архива Ивана Николишина

— Константин работал в «Сан-Хосе» с Ларионовым и Макаровым. Вспоминал о них в разговорах?

— Да, он много историй про них рассказывал — про то, что Кевин говорил Ларионову, как играть в защите, а тот отвечал: «Если эта маленькая чёрная штучка будет у меня на крюке, то нам не надо будет играть в обороне».



— Вы принимали участие в Мемориальном кубке. Что за атмосфера вокруг турнира, насколько ощущается его важность?

— Очень большой турнир, где играют чемпионы трёх юниорских лиг Канады и команда-хозяйка. Говорят, это один из самых сложных турниров, чтобы выиграть, потому что у тебя есть промежуток от 17 до 20 лет, только четыре года, а в каждой лиге по 16 команд в плей-офф. На трибуне скауты всех команд НХЛ, показывают TSN, ESPN – самые большие американские телеканалы, всё, о чём мечтал в детстве.

«Дедовщина» в канадских юниорках? Близко не было»

— Кто из будущих звезд запомнился в очных матчах?

— Наверное, Леон Драйзайтль, уже тогда было видно, что вырос в большого мастера. Из тех, с кем вместе играл — Джейк Дебраск (сейчас играет в «Бостоне». – Прим. «Чемпионата»), очень сильный нападающий. У него желание победить в каждом моменте, в каждом микроэпизоде, это отличало его от других.

— Недавно в Канаде стали обсуждать случаи «дедовщины» в юниорках. Было ли что-то подобное у вас?

— Такого не было. Когда читаю такие истории, удивляюсь, потому что даже близко подобного не происходило. У нас были и старшие, и молодые ребята, но старшие всегда помогали.



— Что за человек Андрей Разин? Отзывы о нём самые противоречивые.

— Он сильный специалист, вывел команду не с самым большим бюджетом в плей-офф, «Северсталь» играет в интересный и атакующий хоккей.



— Почему не удалось закрепиться в Череповце?

— Трудно сказать, я даже не знаю. У нас были рабочие отношения, мы не ругались, не было никакого конфликта. Возможно, в чисто спортивном плане я его не устраивал. Трудно сказать, этот вопрос лучше задать Разину.

Иван Николишин Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

— Когда переходили в «Куньлунь», не было ощущения, что это команда «отверженных», которые занимали место, пока нет легионеров?

— Конечно, так и было. Здесь нечего скрывать, что были игроки, которые не могли найти команду. У нас у всех были контракты с расторжением, в любой момент иностранец приезжает — едешь домой. У тебя есть шанс, его надо было использовать, к счастью для меня, получилось остаться. Мотивация была запредельная, понимал, что могу играть на уровне КХЛ, получилось доказать это и себе, и остальным.

«Йордан и его семья обожают Хабаровск»

— Праздновали ли недавно первый хет-трик в КХЛ в игре со «Спартаком»?

— И единственный (смеётся). Проиграли, особо не до отмечаний было, ребята поздравили, дома жена поздравила, была довольна. Больших празднований не было.



— Как получилось забить в такой, как говорят в Америке, клатчерский момент?

— Игра, если пересматривать, шла, у них вратарь здорово сыграл. Ребята здорово отдавали, мне оставалось только взять на себя инициативу, бросать и попадать.



— Летом ушли ваши партнёры по звену, Бутузов и Горшков. Это был тяжёлый удар?

— Мы не только хорошо сыгрались, но и хорошо общались вне площадки. Поэтому, конечно, жалко, что тройка распалась. Такова хоккейная жизнь, но я рад, что Санька и Володя здорово играют в других командах, удачи им и без травм.



— Сейчас играете с двумя молодыми парнями, Лихачёвым и Гребёнкиным. Какой у них потенциал?

— Потенциал огромный, они молодцы, стараются в каждой игре и в каждом эпизоде, пытаются внести энергию какую-то. Конечно, им тяжело, и скорости другие, и против мужиков играть, но ребята — молодцы, стараются. Мы тоже пытаемся им помочь, подсказываем, хороший симбиоз выходит.

Михал Йордан Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

— Михал Йордан продолжил играть в КХЛ. Обсуждали ли с ним его желание остаться?

— У него был контракт, он обожает Хабаровск, кайфует от города. Живёт здесь уже шестой год, и его семье здесь нравится, болельщики его любят, ему нравится коллектив. Очень рады, что он вернулся, несмотря на все разговоры. Он ведущий защитник нашей команды, это большая помощь.

— Журналисты немного потеряли из виду Вадима Епанчинцева во время его работы в ВХЛ. Что это за тренер, что он хочет видеть от вас?

— Как и любой тренер, хочет, чтобы команда побеждала, проповедует атакующий стиль, контроль шайбы. Когда он сам играл, был умным игроком и сейчас хочет привнести это в нашу игру, чтобы мы владели шайбой, инициативой, играли с позиции силы.

«Если проиграем, то Хабаровск ходит грустный»

— Как команда воспринимала неудачную серию, без упадничества?

— Собрания проводились, конечно, все мы максималисты, все хотим побеждать. Настроение было не лучшим, но мы понимали, что если выбираться из этого, то только всем вместе. Это ещё больше сплотило команду, маленькими шажочками пытаемся выкарабкаться.



— В Хабаровске чувствуется ли хоккейность города, на улице узнают?

— Конечно, чувствуется. Болельщики ходят, болельщики переживают, в соцсетях постоянно пишут, ходят на арену, за что им огромное спасибо. Если проиграем, то город, можно сказать, ходит грустный, если выиграл — ходит счастливый.



— В прошлом году вас выбрали на Матч звёзд КХЛ, но сыграть там не получилось. Нет ли недосказанности из-за этого?

— Конечно, я расстроился из-за отмены той игры, но таковы были реалии в мире. Ничего страшного, дай бог, чтобы Матч звёзд был впереди в карьере.

Иван Николишин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Говорили с отцом про сложности жизни на Дальнем Востоке? Какие советы он давал?

— Конечно, с отцом постоянно всё обсуждаем, любые хоккейные и нехоккейные темы, это мой главный советчик. У него был опыт, когда он работал в Хабаровске, подсказывал лайфхаки. Во-первых, после перелёта надо сесть на велик, разогнать кровь минут на 20-30, пить больше воды во время полёта — это база.



— Слышал, что игроки используют специальное термобелье для ног, чтобы кровь не застаивалась.

— Да, надеваешь специальные носки, они очень плотные. Доктора говорят, что надо надевать — мы их слушаем.



— Как развлекаетесь во время постоянных перелётов?

— У нас постоянно и карты, и нарды, и в морской бой играли. «Слова», города, сериалы, что угодно — можем просто болтать. На самом деле, в этих перелётах много общаешься и больше узнаёшь и о команде, и о своих партнёрах.

«Весной в Финляндии никто задевать не пытался»

— Как появился вариант с «Ильвесом» этой весной?

— Когда отменили сезон КХЛ, не довели до конца, мне не хотелось в феврале заканчивать. «Ильвес» вышел на меня, хотели, чтобы я за них играл. Это были лидеры чемпионата страны, для меня это был интересный вызов. Я с удовольствием поехал — спасибо руководству «Амура», что пошли навстречу, расторгнув контракт, но сохранив права.



— Какой показалась финская лига? Хоккей там выглядит со стороны диковатым, много взаимных провалов в обороне.

— Очень мобильная, очень скоростная лига, шайба моментально ходит туда и обратно, очень много молодёжи. Мне очень понравилось, как болеют тоже — у них сейчас хоккейный бум. В команде у меня играл Вадим Жеренко, играли против ТПС, где играл Андрей Кареев, с ним перекидывался парой фраз.



— Финский начинали учить?

— Нет. Знаю только «kiitos», кажется, «спасибо» это означает.



— Были ли какие-то политические проблемы после начала известных событий? Отношение не менялось?

— Нет, никаких проблем. Я пытался не касаться этого, меня никто не касался, никаких угроз не было, никто задевать не пытался.

Иван Николишин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— В ранних интервью вы рассказывали, что дома заставляли строго учиться и читать книги. Можете назвать любимую книгу?

— Это было в школе, когда до девятого класса отец не пускал на тренировки, если в школе была хоть одна тройка. Он приучил к дисциплине и хорошей учёбе, всё-таки хоккей не вечный, все это понимают. Тогда я злился на отца, на родителей, думал: зачем мне эта школа? Сейчас понимаю, что они были правы на 100%.



Любимую книгу тяжело назвать. Могу сказать последнюю прочитанную — сейчас интересно читать автобиографии, и недавно закончил мемуары Джейми Варди, который в 26 лет никому не был нужен, а в 29 стал лучшим бомбардиром АПЛ. Было интересно узнать, как он прошёл через это, как рассказывает о своей жизни.

— Берёте ли книги на выезд, как Василий Пономарёв из молодёжки?

— Иногда беру. Правда, на этот выезд не брал, так что похвастаться нечем. В последний раз тоже брал автобиографию, Тео Флёри, читал её на английском, было очень интересно.



— У «Сибири» на юбилее выступал Элджей. У «Амура», если не ошибаюсь, тоже юбилей. Кого из музыкантов хотели бы видеть на праздновании?

— Столько исполнителей, много кого хотел бы видеть. Если брать русских, наверное, я бы послушал «Би-2» или «Сплин». «Би-2», наверное, любимая группа.



— Многие смеялись, когда руководство «Амура» говорило о Кубке Гагарина к 2026 году. Что вы можете сделать для приближения этой цели?

— Работать каждый день, стараться. Все мы максималисты. Считаю, что руководители молодцы, если ставят такие задачи. Надо ставить поступательные цели, а мы будем стараться прийти к ним на льду.