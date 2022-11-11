Такой победы НХЛ не видела 30 лет! Панарин положил начало уникальному разгрому

Российский форвард опять вошёл в историю «Рейнджерс» и даже помог Виталию Кравцову прервать его чёрную полосу.

Серия из трёх поражений подряд перед матчем с «Детройт Ред Уингз» во второй раз в нынешнем сезоне отбросила «Нью-Йорк Рейнджерс» за пределы виртуальной зоны плей-офф в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Самой неприятной новостью для тренерского штаба Жерара Галлана было то, как именно «синерубашечники» потерпели последние неудачи.

В домашнем матче с тем же «Детройтом» (2:3 ОТ) и затем с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) Парни с Бродвея каждый раз лидировали с преимуществом в две шайбы, но затем переставали ответственно относиться к происходящему на льду и упускали победы, не проявляя должного характера.

Но минувшей ночью подопечные Галлана наконец взялись за ум и добились уникального реванша над «Ред Уингз». Причём первая половина матча прошла уже по привычному сценарию для «синерубашечников». Они открыли счёт в концовке первого периода усилиями Мики Зибанеджада, проводившего 700-й матч за карьеру в НХЛ.

Примечательно, что 11 лет назад шведский форвард, на тот момент выступавший ещё в составе «Оттавы Сенаторз» как раз в матче с «Детройтом» и дебютировал в лиге. 8 октября 2011 года Мика провёл первый матч в североамериканской лиге. Это было уже настолько давно, что в те времена «Детройт» проводил домашние встречи ещё на «Джо Луис-Арене». В дебютном матче в НХЛ Мика отметился результативной передачей, а сегодня начал юбилейную встречу с забитого гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако ещё до перерыва хозяевам удалось восстановить равновесие на табло, а на седьмой минуте второго периода шведский форвард Лукас Рэймонд во второй раз в матче отправил шайбу в ворота Игоря Шестёркина. Получив преимущество в счёте, «Рейнджерс» снова его очень быстро его упустили и оказались в положении отыгрывающейся команды. Но роковое удаление Оскара Сундквиста стало переломным моментом в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Синерубашечники» потратили меньше минуты на реализацию лишнего – российский нападающий Артемий Панарин исполнил фирменную передачу на пятак, откуда Крису Крайдеру оставалось в касание переправить шайбу в цель. Эта голевая передача позволила Панарину достичь отметки в 20 очков в нынешнем сезоне.

31-летний нападающий показал третий результат в истории «Рейнджерс» за последние 20 лет по скорости достижения данной отметки в регулярном чемпионате. В этом году Артемию понадобилось всего 15 матчей на достижение рубежа, тогда как первый и второй результат на этом временном интервале в истории клуба принадлежит чешской легенде Яромиру Ягру (12 матчей в сезоне-2006/2007 и 14 в 2005/2006).

Ключевые события начали происходить в третьем периоде, где доминировала одна команда – «Рейнджерс». На седьмой минуте отрезка идеально приложился защитник гостей Адам Фокс, заставший врасплох Вилле Хуссо. Пока финский голкипер осознавал, что его команда уже проигрывает, тут же отличился Баркли Гудроу.

В эпизоде с голом канадца активное участие в комбинации приняли сразу два российских форварда «Рейнджерс». Виталий Кравцов выполнил пас за воротами на Панарина, а уже Артемий в свою очередь идеальной передачей доставил шайбу на пятак, где Гудроу и разобрался с Хуссо. Для Кравцова совершённое результативное действие стало первым в нынешнем сезоне, тогда как Панарин набрал уже 21-е очко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дальше «Детройта» на льду уже не существовало. Спустя 30 секунд после гола Гудроу дубль оформил Зибанеджад, а ещё через 40 секунд отличился Жюльен Готье. Следом первый гол в сезоне оформил чешский защитник Либор Гайек, а когда в штрафной бокс отправился его соотечественник Филип Хитил – гости забили даже при игре в меньшинстве – точку в матче поставил Джимми Веси.

Шесть голов «Рейнджерс» в третьем периоде уложились в 10,5 минут игрового времени. Фантастическая скорострельность. Столько голов за одну 20-минутку в матчах регулярки команда забивает в третий раз в XXI веке. В 2021 году было семь в матче с «Филадельфией Флайерз» (9:0), в 2007 году – шесть в ворота «Бостон Брюинз» (7:0). Тогда это оба раза происходило во вторых периодах.

За всю историю НХЛ сегодня был зафиксирован лишь восьмой случай, когда одна из команд лиги одержала победу с разницей в шесть и более шайб после ничьи по итогам двух периодов. «Рейнджерс» одержали первую подобную победу в своей истории, а последней командой, кому удалось это сделать, был «Лос-Анджелес Кингз» (март 1993 год). Спустя практически 30 лет «синерубашечникам» удалось повторить исторический разгром в исполнении «королей».