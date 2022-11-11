«Я даже не люблю драться». Печальная история тафгая, по которому скучает Овечкин

Перед очередным матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александру Овечкину передали вопрос от его лучшего друга Сидни Кросби: кто стал бы третьим в звене, где уже играли бы № 8 и № 87? К удивлению многих, Александр не выбрал кого-то из великих прошлого, а отметил тафгая Дональда Брашира: «Нам нужна защита и свобода действий на льду. Так что, если бы вдруг кто-то посмел нам мешать, было бы весело».

Новость по теме Овечкин ответил на вопрос, кого бы взял третьим в звено, если бы играл вместе с Кросби

Главный пункт в списке достижений Брашира — 2634 штрафных минуты, по этому показателю он занимает 15-е место в истории НХЛ (в сезоне-1997/1998 Дональд был наиболее часто наказываемым игроком лиги). Летом 2006-го, после дебютного сезона Овечкина в НХЛ, Брашир перешёл в «Вашингтон» и стал телохранителем Александра — но его путь к этому был труден.

В родной для Брашира Индиане вряд ли много говорят о хоккее — там популярен баскетбол. Однако из-за семейных проблем его мать переехала в далёкий Квебек, но проблемы были и там: новый отчим оскорблял Брашира из-за цвета кожи, и сын не признавал свою мать. В итоге Брашира воспитывали приёмные семьи — их было несколько, потому что будущий тафгай спокойным характером не отличался. Только в восемь лет Брашир обрёл постоянный дом, и новая семья поставила его на коньки: чтобы платить за экипировку, Дональд работал газетчиком.



Это оставило отпечаток на его будущей жизни. В 2009-м журналисты описывали игрока как одиночку, который жил в скромных апартаментах, где на стенах даже не висели фотографии его детей или завоёванные медали. «Браш никому не доверяет. Всё, что есть у него в жизни — это хоккей и одноклубники», — говорил один из старых знакомых игрока.

Дональд Брашир в «Ванкувере» (справа) Фото: Andy Cross/The Denver Post via Getty Images

Вряд ли Брашир планировал быть тафгаем, но уже в 17 лет в первой же драке в юниорской лиге Квебека отправил оппонента в нокаут. После этого незадрафтованный Дональд стал прокладывать себе дорогу в НХЛ кулаками — хотя один из сезонов в АХЛ, где Брашир набрал 66 очков в 62 играх, показывал то, что форвард умел и играть.



Первая драка в лиге у Брашира случилась против легендарного Боба Проберта из «Детройта» (пятое место в истории НХЛ по штрафу). «Он был похож на персонажа фильма «Щелчок», у Боба были длинные волосы по олдскулу. Это было очень нервно — ты всегда слышал, что Проберт самый жёсткий тафгай в лиге, а на трибунах 20 тысяч человек. В такой обстановке ты не хочешь проиграть свою драку», — рассказывал Брашир журналистам Washington Post. И тафгай бой не проиграл — правда, и не выиграл.

Свою славу Брашир стал ковать уже в «Ванкувере» — хотя позже говорил, что не хотел быть тафгаем. «Драться я не особенно хотел и начинал это делать только тогда, если на меня кто-то нападал. Мне вообще не нравится драться — я хотел быть жёстким форвардом, делать силовые, идти «тело в тело», иногда забивать голы. Однако тренеры хотели видеть от меня не это». В своё время Брашир дважды ездил в состав сборной США на ЧМ — и тафгай подчёркивал, что был приятно удивлён таким шансом, который давал ему возможность раскрыться не только как драчуну.



Однако в «Ванкувере» с Браширом произошёл один из самых страшных моментов в истории лиги. 21 февраля 2000 года за три секунды до конца матча с «Бостоном» бывший телохранитель Гретцки Марти Максорли сильно ударил Дональда клюшкой в затылок. У темнокожего тафгая слетел шлем, он со всего размаха ударился неприкрытой головой о лёд. Брашир был немедленно госпитализирован, а самого Максорли чуть не зарыл в землю вратарь «Ванкувера» Гарт Сноу. Показательно, что капитан «Кэнакс» Марк Мессье ограждал полевых одноклубников от атак на бывшего партнёра по золотому «Эдмонтону».



ВИДЕО



Максорли получил дисквалификацию на год и больше в НХЛ не играл — хотя пытался объяснить, что не хотел причинять такого ущерба и целился в другое место. Местная полиция обратилась в суд с просьбой квалифицировать это дело как уголовное, и защитнику дали полтора года условного срока. Брашир после этого инцидента не принимал никаких извинений от Максорли и не контактировал с ним: тафгай говорил, что у них с Максорли и так не было взаимоотношений, а уж после такого и говорить не о чем.

Схватка Жоржа Ларака и Дональда Брашира Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Однако Брашир в хоккей вернулся — хотя потом он всегда говорил, что этот удар навсегда оставил отпечаток на карьере. В 2002-м Дональд перешёл в «Филадельфию», где через два года приложил руку к массовой драке в игре с «Оттавой», побившей рекорд НХЛ по грубости (419 штрафных минут). В концовке матча Брашир сошёлся в схватке с не менее легендарным бойцом Робом Рэем, но спусковым крючком рубилова стало то, что Дональд уже позже исподтишка ударил другого игрока «Оттавы».

В 2006-м 34-летний Брашир отправлялся на защиту новой звезды лиги. Незадолго до этого Дональд занял третье место в опросе игроков НХЛ как самый пугающий хоккеист (впереди были Здено Хара и другой тафгай Жорж Ларак). Юному Овечкину нужен был человек, который вломил бы за попытку посягательства на новое лицо НХЛ. В первом сезоне такого специалиста не было: когда будущая звезда подкастов Райан Уитни заехал Ови в пах, за него вступился не имевший опыта драк форвард Брайан Уиллси.



На предсезонке, когда Брашир не играл, Овечкин вступил в стычку с Майком Ричардсом, но центр «Филадельфии» сравнительно легко умотал русского снайпера, который позже честно признавался, что драться не умеет. Менеджмент «Вашингтона» при этом понимал, что не только чужие защитники лезут на Ови, но и сам Александр своими силовыми на грани может вызвать недовольство оппонентов. Для его нейтрализации и нужен был Брашир.



Однако Александр не всегда пользовался услугами звёздного бодигарда. Он даже просил у Брашира давать ему уроки драк — впрочем, они не пригодились. Нынешний тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, работавший тогда в штабе «Кэпиталз», говорил, что в отдельных матчах Брашир предлагал приглядывать за звездой, но Овечкин отказывался. Как говорил Эвасон, Ови был готов помериться в силовой борьбе с самым жёстким оппонентом.

Брашир предсказуемо не появлялся в одном звене с Овечкиным, но сдружился с русской диаспорой клуба, в котором играли Александр Сёмин, Сергей Фёдоров и Виктор Козлов. Местные игроки отмечали, что Дональд часто говорит с нашими на русском языке. Сергей Фёдоров считал, что произношение у Брашира довольно чистое и он может понимать больше, чем говорит. Это знание чуть не помогло тафгаю отправиться в КХЛ — в мае 2009-го о его переговорах с «Витязем» сообщал лично генменеджер Алексей Жамнов. Однако вместо чеховской бригады Брашир выбрал «Рейнджерс», где и закончил энхаэловскую карьеру.

Схватка Андре Дево и Дональда Брашира Фото: David Cooper/Toronto Star via Getty Images

После этого у Брашира была неудачная попытка заявить о себе в MMA, игры в полупрофессиональной лиге — и, увы, характерная для многих бывших тафгаев неустроенность в жизни после хоккея и наркотическая зависимость. В августе 2019-го экс-хоккеиста обвинили в хулиганстве и хранении наркотиков. Вскоре после этого Брашира обнаружили в качестве работника одного из кафе сетевой закусочной «Тим Хортон», принадлежавшего бывшему одноклубнику тафгая по «Монреалю».



После этого следы Брашира теряются. Eliteprospects сухо сообщает, что 50-летний хоккеист играет в полупрофессиональной лиге Квебека, где уже набрал 22 минуты штрафа за четыре игры сезона. Может быть, слова Овечкина помогут общественности обратить лишнее внимание на бывшего тафгая, жизнь и карьера которого были непростыми.