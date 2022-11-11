Как развивается хоккей в Сочи. Тут не только создали клуб КХЛ, но и растят своих звёзд

Осеннее южное солнце отражается в огромных окнах дворца спорта «Большой», заставляет ярко переливаться в центре Олимпийского парка сказочную «жар-птицу», вокруг которой десятки людей фотографируют друг друга на телефон, с улыбкой подставляя лицо ещё тёплым лучам и разводя перед объективом руки в стороны, пытаясь объять этот необъятный мир. Правда, атмосферу всеобщей безмятежности то и дело нарушают гулкие звуки, которые издают при движении по брусчатке хоккейные баулы – мальчишки с серьёзным видом везут за собой тяжёлую сумку, внутри которой коньки, шлем, нагрудник и щитки. Ах да, ещё и красивый хоккейный свитер с леопардом на груди.

Каких-то десять лет назад увидеть такую картину в Сочи было практически невозможно. Ну, помилуйте, какой хоккей под пальмами? Под пальмами можно только загорать. Но теперь Сочи — город не только моря и пляжей, это и город хоккея.

Детская хоккейная команда «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» был образован в 2014 году на базе олимпийского наследия Олимпиады в России. История знает немало случаев, когда проведение Олимпиады не оказывало никакого влияния на жизнь городов и стран. В Сочи, к счастью, всё было задумано и реализовано по иному сценарию. Этим и был обусловлен рост инвестиционного и туристического интереса к городу уже после Олимпиады. За восемь прошедших сезонов ХК «Сочи» поднял интерес к хоккею на юге страны до уровня традиционных «хоккейных» городов, а ежегодный рост посещаемости и подписчиков в социальных сетях свидетельствует о том, что клуб вызывает интерес далеко за пределами региона. За эти годы клуб определился и со своей философией – развитие молодых хоккеистов и подготовка резерва для сборных команд страны. Ежегодно клуб делегирует сразу нескольких хоккеистов в юниорскую, молодёжную и национальную сборные страны. Твёрдо встав на ноги, ХК «Сочи» в 2019 году организовал первый набор детей в хоккейную школу, построив, таким образом, современную вертикаль: школа – молодёжная команда – команда КХЛ. Начали с двух возрастов, а летом нынешнего года добавился уже пятый – форму с леопардом на груди теперь носят мальчишки 2016 года рождения.

Создать школу с нуля? В Сочи не было ни соответствующего уровня тренерских кадров, ни, понятно, даже минимальных хоккейных традиций. Логично, что за поддержкой сочинцы устремились в регионы, где хоккей давно стал настоящей религией. Директором ДЮСШ «Сочи» стал бывший руководитель челябинской школы Вячеслав Угрюмов, а тренерами – сильные специалисты с огромным опытом с Урала и Башкирии. На этом серьёзном фундаменте школа и начала работу. И за три с лишним года проделала большой путь.

Детская хоккейная команда «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Конечно, «Сочи» повезло. Ну какая ещё школа в России может похвастаться тем, что для игр и тренировок может использовать олимпийские арены, на которых ещё совсем недавно выступали все звёзды мирового хоккея? Но инфраструктура – это полдела. Нужно было набрать детей, определиться с методикой подготовки, решить массу организационных вопросов. Всё было сделано в кратчайшие сроки, и теперь в ДЮСШ ХК «Сочи» хоккейное образование получают около двухсот детей.

— Занятия у нас бесплатные, и это, конечно, огромный стимул для родителей приводить детей к нам в школу, — рассказывает директор ДЮСШ ХК «Сочи» Вячеслав Угрюмов. – Все финансовые обязательства по оплате льда, работе тренерского состава, выездов на турниры берёт на себя профессиональный клуб. Понимая, что главный капитал любой школы – тренеры, мы собрали высококвалифицированных специалистов с разных уголков страны. Плюс клуб активно продолжает вкладываться в инфраструктуру детской школы – у нас в «Большом» теперь есть современная бросковая зона, зона для занятий общефизической подготовкой и всё необходимое оборудование для отработки профессиональных хоккейных навыков.

Юрий Александров Фото: ХК «Сочи»

Последнее стало возможным благодаря специальному траншу от КХЛ – ежегодно лига распределяет между клубами прибыль, полученную от реализации телевизионных и коммерческих прав. Полученные средства «Сочи» вместе с заменой светового оборудования в «Большом» как раз и использовал на создание необходимой тренировочной инфраструктуры для всех команд собственной школы.

Подобное внимание со стороны клуба к своей детской школе уже приносит плоды — команды школы являются победителями международных турниров, а хоккеисты 2012 года рождения в дебютном сезоне стали победителями первенства Краснодарского края. Сейчас сочинские мальчишки уверенно побеждают своих сверстников на юге страны и на равных играют с представителями ведущих российских школ. Нет, ЦСКА и «Динамо» пока не обыгрывают, но играют так, что за юных «леопардов» никому не может быть стыдно.

Сейчас вы поймёте почему. Год назад команда ДЮСШ «Сочи» 2012 года стала бронзовым призёром Кубка Южного и Северо-Кавказского федерального округов среди юношей 2011 года; этой осенью на первом этапе первенства федеральных округов команда 2012 года вновь играла с соперниками, составленными из игроков на год старше, и потерпела всего одно поражение в шести матчах; наконец, в начале ноября две команды школы заняли призовые места на престижных турнирах «Прорыв», при этом мальчишки 2012 года последовательно обыграли московские «Витязь», «Спартак» и «Русь».

А ещё хоккейный клуб «Сочи» постоянно выступает организатором крупных детских турниров. В феврале в Олимпийском парке состоялся первый международный Sirius Sochi Cup среди команд 2013-2014 годов рождения, в сентябре прошли два этапа первенства федеральных округов, а в течение сезона сочинские мальчишки будут, как обычно, регулярно выезжать в различные регионы России для участия в матчах с признанными лидерами детского хоккея, в которых можно получить бесценный опыт.

— Планы у нас самые амбициозные: мы хотим быть флагманской школой. Не только в Краснодарском крае, но и во всей России. Хотим выигрывать у исторически хоккейных регионов. И, думаю, недалёк тот день, когда в составе нашей профессиональной команды появятся первые воспитанники школы «Сочи», — говорит Вячеслав Угрюмов. Мощная инфраструктура, сильные тренеры, поддержка на уровне региона – у ДЮСШ ХК «Сочи» есть все возможности в скором времени встать в один ряд со школами Москвы, Петербурга, Челябинска, Ярославля. Ну а почему нет? Когда-то и сам хоккей в Сочи был экзотикой, а сегодня десятки спешащих на тренировку мальчишек, везущих за собой огромные хоккейные баулы, на морском побережье уже никого не удивляют.