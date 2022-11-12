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Результаты матчей КХЛ 11 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 12 ноября

День ужасов для защитника из «Салавата» и триумф «Спартака» в дерби. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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«Магнитка» оформила камбэк в матче с аутсайдером, а «Локомотив» снова недосчитался очков на выезде.

11 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Барыс
Астана
0:1 Ножье (Луис, Вей) – 23:01 (5x5)   0:2 Бракко (Ножье, Бекетаев) – 28:14 (5x5)   1:2 Акользин (Неколенко) – 31:59 (4x5)   2:2 Майе (Коростелёв, Лайпсик) – 35:40 (5x5)   3:2 Яковлев – 65:00 (ПБ)

«Магнитка» со скрипом преодолела сопротивление «Барыса» и прервала пятиматчевую серию поражений. Уральцы проспали начало второго периода и пропустили дважды в течение пяти минут. Правда, в середине отрезка магнитогорцы так же резко отыгрались. Причём первую из двух шайб Павел Акользин забросил в меньшинстве. Судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Победную для «Металлурга» точку поставила попытка защитника Егора Яковлева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Б
Авангард
Омск
0:1 Брюквин – 21:16 (5x5)   1:1 Шмелёв (Кадейкин, Науменков) – 26:58 (5x5)   1:2 Пайгин (Толчинский, Найт) – 38:58 (5x5)   2:2 Кадейкин (Кузьмин, Шмелёв) – 53:32 (5x5)   3:2 Коледов (Кулёмин, Хмелевски) – 54:04 (5x5)   3:3 Найт (Буше) – 58:19 (5x5)   3:4 Буше – 65:00 (ПБ)

«Авангард» одержал шестую победу подряд. На выезде омичи одолели «Салават Юлаев». Встреча принципиальных соперников была вполне достойна плей-офф. Счёт в матче был открыт после поразительно курьёзного момента: защитник юлаевцев Михаил Науменков рукой занёс шайбу в собственные ворота. На второй перерыв соперники ушли с результатом 1:2 в пользу гостей, а после паузы на льду развернулась настоящая драма.

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Науменков схватил 5+20 минут штрафа за подножку и отправился досматривать встречу в подтрибунном помещении. Эпизод с удалением защитника наверняка вызовет много споров: кажется, арбитры и сами не были уверены в правильности решения — они долго пересматривали повтор.

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«Ястребы» не смогли использовать длинное большинство, за что вскоре поплатились. Сначала Александру Кадейкину удался отличный бросок, а затем Павел Коледов воспользовался ошибкой Василия Демченко: вратарь пропустил шайбу после броска с отрицательного угла.

Однако «Авангард» впечатляюще «накатил» на финиш, и своё слово сказала первая тройка: Корбан Найт с передачи Рида Буше перевёл игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя. Сибиряки неудачно начали серию буллитов. Демченко пропустил дважды с двух бросков и уступил место в «рамке» Андрею Мишурову. 21-летний сменщик справился на «отлично», оставив ворота в неприкосновенности, и принёс своим партнёрам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Вароне (Савиков, Заседа) – 09:19 (5x5)   1:1 Карнаухов (Плотников, Нестеров) – 30:44 (5x4)   1:2 Заседа (Вишневский, Вароне) – 50:18 (5x5)

«Спартак» в первом матче после отставки Бориса Миронова взял верх над ЦСКА в московском дерби. Красно-белым отчасти помог случай, отчасти соперник: при первом взятии ворот Филип Вароне, находясь за воротами, запустил шайбу на пятачок, но, столкнувшись с клюшкой защитника армейцев, она залетела за ленточку.

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ЦСКА отыгрался на экваторе игры. Однако в середине третьего периода «Спартак» благодаря индивидуальным действиям Матвея Заседы снова вышел вперёд – и с этим действующие чемпионы ничего поделать уже не смогли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Сергеев, Алексеев) – 13:17 (5x4)   1:1 Душак (Меркли, Спунер) – 48:12 (5x4)   2:1 Соколов (Пинчук, Емелин) – 54:35 (5x5)

«Локомотив» после сенсационного поражения от «Сочи» съездил в гости к минскому «Динамо». В середине первой двадцатиминутки железнодорожники вышли в лидеры: Артуру Каюмову удался потрясающий слаломный проход через две трети площадки и точный бросок.

В дебюте второго отрезка на льду произошёл редкий казус. Голкипер минчан Алексей Колосов на выходе из ворот прижал шайбу ко льду в момент, когда соперников не было рядом, и получил двухминутный штраф. Однако и с этим меньшинством, и с последующими трудностями белорусы справились, а в третьем периоде отобрали инициативу у «Локомотива». Материальным подтверждением их преимущества стали две заброшенные шайбы в интервале семи минут.

Ярославцы всеми силами пытались восстановить равенство, но свежих мыслей в атаке им не хватило. В результате самым ярким событием концовки стал массированный навал на ворота Колосова, который закончился обоюдным удалением за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 12 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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