«Магнитка» оформила камбэк в матче с аутсайдером, а «Локомотив» снова недосчитался очков на выезде.

День ужасов для защитника из «Салавата» и триумф «Спартака» в дерби. Итоги дня КХЛ

11 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Магнитка» со скрипом преодолела сопротивление «Барыса» и прервала пятиматчевую серию поражений. Уральцы проспали начало второго периода и пропустили дважды в течение пяти минут. Правда, в середине отрезка магнитогорцы так же резко отыгрались. Причём первую из двух шайб Павел Акользин забросил в меньшинстве. Судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Победную для «Металлурга» точку поставила попытка защитника Егора Яковлева.

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«Авангард» одержал шестую победу подряд. На выезде омичи одолели «Салават Юлаев». Встреча принципиальных соперников была вполне достойна плей-офф. Счёт в матче был открыт после поразительно курьёзного момента: защитник юлаевцев Михаил Науменков рукой занёс шайбу в собственные ворота. На второй перерыв соперники ушли с результатом 1:2 в пользу гостей, а после паузы на льду развернулась настоящая драма.

Науменков схватил 5+20 минут штрафа за подножку и отправился досматривать встречу в подтрибунном помещении. Эпизод с удалением защитника наверняка вызовет много споров: кажется, арбитры и сами не были уверены в правильности решения — они долго пересматривали повтор.

«Ястребы» не смогли использовать длинное большинство, за что вскоре поплатились. Сначала Александру Кадейкину удался отличный бросок, а затем Павел Коледов воспользовался ошибкой Василия Демченко: вратарь пропустил шайбу после броска с отрицательного угла.



Однако «Авангард» впечатляюще «накатил» на финиш, и своё слово сказала первая тройка: Корбан Найт с передачи Рида Буше перевёл игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя. Сибиряки неудачно начали серию буллитов. Демченко пропустил дважды с двух бросков и уступил место в «рамке» Андрею Мишурову. 21-летний сменщик справился на «отлично», оставив ворота в неприкосновенности, и принёс своим партнёрам победу.

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«Спартак» в первом матче после отставки Бориса Миронова взял верх над ЦСКА в московском дерби. Красно-белым отчасти помог случай, отчасти соперник: при первом взятии ворот Филип Вароне, находясь за воротами, запустил шайбу на пятачок, но, столкнувшись с клюшкой защитника армейцев, она залетела за ленточку.

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ЦСКА отыгрался на экваторе игры. Однако в середине третьего периода «Спартак» благодаря индивидуальным действиям Матвея Заседы снова вышел вперёд – и с этим действующие чемпионы ничего поделать уже не смогли.

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«Локомотив» после сенсационного поражения от «Сочи» съездил в гости к минскому «Динамо». В середине первой двадцатиминутки железнодорожники вышли в лидеры: Артуру Каюмову удался потрясающий слаломный проход через две трети площадки и точный бросок.

В дебюте второго отрезка на льду произошёл редкий казус. Голкипер минчан Алексей Колосов на выходе из ворот прижал шайбу ко льду в момент, когда соперников не было рядом, и получил двухминутный штраф. Однако и с этим меньшинством, и с последующими трудностями белорусы справились, а в третьем периоде отобрали инициативу у «Локомотива». Материальным подтверждением их преимущества стали две заброшенные шайбы в интервале семи минут.

Ярославцы всеми силами пытались восстановить равенство, но свежих мыслей в атаке им не хватило. В результате самым ярким событием концовки стал массированный навал на ворота Колосова, который закончился обоюдным удалением за грубость.

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Матчи 12 ноября