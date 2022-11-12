Овечкин потеснил очередную легенду НХЛ! Великой Восьмёрке помог огромный курьёз

Ови был не похож сам на себя в матче с «Тампой», однако автогол Стивена Стэмкоса помог капитану «Вашингтон» набрать очередное очко в карьере

«Вашингтон» после безоговорочного поражения от «Питтсбурга» принимал на своей площадке «Тампу». Вице-чемпион НХЛ пожаловал в столицу после проигрыша «Эдмонтону» и явно не собирался во второй раз в сезоне уступать во втором матче кряду, однако борьбу «Кэпиталз» «молниям» навязать не удалось.

«Вашингтон» планомерно наращивал своё преимущество по ходу матча, не позволяя «Тампе» поднять головы и вовремя забрасывая шайбы в ворота Андрея Василевского.

На 11-й минуте Энтони Манта замкнул прострел Ларса Эллера и открыл счёт, а результат во многом был сделан во втором периоде. Сначала Сонни Милано, едва выскочивший из штрафного бокса, переиграл российского вратаря «молний» в очной дуэли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А затем белорус Протас «доел» момент с пятачка и забросил свою уже третью шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» по итогам матча перебросала хозяев, но лишь один бросок «молний» из 29 достиг цели. Автором шайбы престижа гостей стал Ник Пербикс. Лидеры же «Лайтнинг» сегодня промолчали, Никита Кучеров схватил «-3», а Стивен Стэмкос и вовсе случайно забил в свои ворота, «поучаствовав» в комбинации Овечкина, Кузнецова и Милано.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капитан «Вашингтона», кстати, был непривычно пассивен в сегодняшней игре. Ови лишь 3 раза бросил в створ ворот и не провёл ни одного силового приёма. Это после семи-то хитов в прошлой игре!

Но одно очко за результативность сегодня к Овечкину прилипло, благодаря Стэмкосу, Александр набрал 1424-й балл за карьеру и вплотную приблизился к находящемуся на 18-й строчке списка бомбардиров НХЛ всех времён Брайану Троттье. Кроме того, Овечкин достигнул рубежа в 636 голевых передач – это 76-й результат в истории лиги и повторение количества ассистов легендарного шведа Петера Форсберга.

Незадолго до второго в матче гола Милано Овечкин сам пробовал отличиться, но один из его бросков мужественно принял на себя защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Россиянин не побоялся подставиться под пушечный выстрел соотечественника ценой собственного здоровья. И это при безнадёжном для «молний» счёте 1:4!

Новость по теме Михаил Сергачёв принял на себя мощный бросок Александра Овечкина

Кстати, кончилась эта односторонняя игра, конечно, массовой дракой. Где-то за 6 минут до конца основного времени полыхнуло у борта в зоне «Вашингтона». В результате яркий бой провели Наместников и Густафссон, а Кори Перри натянул свитер на голову Энтони Манте.

ВИДЕО.

Но уже после этого случился конфуз имени Стэмкоса, и «Тампа» окончательно прекратила сопротивление. Между прочим, голкипер «молний» Андрей Василевский отразил лишь 19 бросков и 24 и уже в шестом матче подряд пропустил минимум три шайбы за игру. Большой Кот пока совсем не похож на себя, однако и защита «Лайтнинг» порой действует просто ужасно. Впрочем, для «Тампы» образца регулярки это довольно-таки обычная история.