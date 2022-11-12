«Он в режиме зверя». Малкин отметил мощный юбилей в НХЛ, продолжив гонку за легендами

Победа над «Вашингтоном» в прошлом туре прервала неприятнейшую серию поражений для «Питтсбурга». Успех во встрече с принципиальным соперником явно вдохновил «пингвинов», и через день они разобрались в гостях и с «Торонто».

«Листья» открыли счёт в середине первого периода, затем, пропустив два гола на рубеже отрезков, смогли отыграться на 38-й минуте, но в заключительной двадцатиминутке «Питтсбург» всё-таки сломил сопротивление хозяев площадки.

Евгений Малкин не принял участие в победном голе, однако именно он был назначен главным героем встречи. И на то были причины. Россиянин провёл отличный матч, был активен, нацелен на ворота и заработал два очка за результативность. В самой концовке первого периода Джино здорово сыграл на добивании, забив свой 450-й гол в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба ознаменовала не только мощный юбилей для Малкина, но и позволила ему установить ряд интересных статистических достижений. Например, Евгений вышел на третье место по заброшенным шайбам в истории НХЛ среди европейских центрфорвардов, потеснив на этой позиции Петера Штястны. Больше голов из старосветских центров в лучшей лиге мира забили только Сергей Фёдоров (483) и Матс Сундин (564).

Кроме того, Малкин стал лишь четвёртым россиянином, которому покорился рубеж в 450 голов в НХЛ. Впереди, помимо Фёдорова, Александр Могильный (473) и, конечно, Александр Овечкин (788).



Но вряд ли бы Евгений так просто отпустил бы сегодня «Торонто». Дело в том, что «листья» — любимая команда Малкина, против которой он набирает очень много очков. Вот и сегодня к голу Джино прибавил шикарную передачу после спинорамы, которую просто не мог запороть Джейсон Цукер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это было 67-е очко Малкина в 41-й игре с «Торонто». Выходит, что в среднем Евгений набирает 1,63 балла за игру против «листьев»! Результат весьма впечатляющий, хотя бы потому, что выше показатель только у несравненного Уэйна Гретцки. Величайший в своё время заработал 150 очков в 63 битвах с франшизой «Мэйпл Лифс» (2,63 балла в среднем за игру).



«Я думаю, он сегодня был в режиме зверя», — так отозвался об игре Малкина главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. Что ж, будем надеяться, что Евгений и дальше продолжит находиться в такой великолепной форме, к тому же у него на носу ещё один знаковый юбилей – пять игр остаётся до тысячного матча россиянина в НХЛ.