Клуб НХЛ отменил главную хоккейную традицию. А откуда вообще пошла мода на бороды?

«То, что мы видим на лице Бёрнса – не борода, а экосистема. Там могут быть рептилии. Если Брент недосчитается одной из них – а дома у него есть, например, маленький питон – то стоит поискать в бороде», – комментатор матчей «Сан-Хосе» бесстрашно подтрунивал над уважаемым и с виду очень грозным защитником «Шаркс».

Но игнорировать гигантский куст волос, раскинувшийся под подбородком Брента Бёрнса, было невозможно даже под страхом наказания. На пике цветения иной линейки могло бы не хватить, чтобы измерить длину его бороды.

Брент Бёрнс Фото: nhl.com

«До 25 ничего не получалось. Я всегда хотел отрастить бороду. У моего отца была большая борода. В детстве я был меньше других и думал, что с помощью бороды можно казаться больше, – рассказывал хоккеист, выросший до 196 сантиметров. – Когда бреюсь, чувствую себя 20-летним и худым. Кроме того, помню, что смотрел, как «Флэймз» взяли Кубок Стэнли в 1989 году. Я был ребёнком, видел их бороды, Ленни Макдональда и думал: «Вау, надеюсь, однажды мне так же повезёт».

Сейчас Бёрнс защищает цвета «Каролины», но имя он сделал себе в «Сан-Хосе» – за «Шаркс» защитник выступал на протяжении 11 лет. Если бы постоянное место работы Брента находилось в трёх тысячах миль от калифорнийского города, ему пришлось бы выбирать другую мечту для исполнения. «Нью-Йорк Айлендерс» – клуб, в котором установлен публичный запрет на ношение бороды.

«Да, здесь нельзя носить бороду. В «Айлендерс» такая политика, что, появляясь на публике, ты презентуешь команду и должен выглядеть опрятно. В первую очередь это касается внешности. Первый запрет, о котором я здесь узнал, это про бороду, да», – рассказывал после перехода в клуб Александр Романов.

Пропагандирует идеальные образы генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло. 80-летний управленец – представитель старой школы, он лично блюдёт за выполнением установленных правил.

Лу Ламорелло Фото: nhl.com

«У нас строго-настрого запрещалось носить бороду, – говорил голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. – Я бриться ненавижу, но иного выхода не было. Сначала пытался оставлять щетину, пользовался триммером, но мне сказали, что это неприемлемо – пришлось ходить гладковыбритым. Ещё был случай. Выхожу из раздевалки, а у меня галстук в кармане. Лу увидел это, подошёл и показал пальцем, что галстук надо срочно надеть. В день игры у нас всё строго – до и после матча ты должен выглядеть идеально».

Ламорелло возглавил клуб в 2018 году и сразу насадил необычные порядки. За 38 лет до его прихода именно «Айлендерс» дал старт самой известной хоккейной традиции. В 1980-м нью-йоркцам пришлось сыграть четыре выездных матча за пять дней, и многие из них не успели/не захотели/не нашли сил на то, чтобы побриться. Хоккеисты шли победной поступью и в итоге коллегиально решили не прикасаться к бритвам, пока выигрывается. Успешная серия завершилась одновременно с чемпионатом – в финале «Айлендерс» одолели «Филадельфию». После «островитяне» завоевали ещё три Кубка Стэнли подряд – и ни в одном из случаев безбородым игрокам в их составе не было места.

Особенно по нраву идея отращиваться пришлась шведским легионерам. Стефан Перссон и Андерс Каллур вдохновлялись соотечественником Бьорном Боргом, который в начале 80-х царствовал на теннисных кортах мира. Борг переставал бриться перед Уимблдоном, на котором побеждал пять раз.

Правда, поговаривали, что некоторые хоккеисты «Айлендерс», помимо лишних волос, не избавлялись ещё и от фартовой одежды, включая нижнее бельё. Так что если кто и был в проигрыше от изобретённой традиции, то жёны чемпионов.

«Спасибо моей супруге. Они мирилась с бородой и отсутствием у меня зубов», – в 2017 году Брент Бёрнс стал лучшим защитником НХЛ и именно так начал свою «оскаровскую» речь при вручении соответствующего приза.