«Мыслит, как Пикассо орудовал кистью». Гений Кучерова официально признали в Америке

В этом сезоне The Athletic запустил серию статей о 99 лучших игроках современной НХЛ (сотый, то есть первый, по умолчанию – Уэйн Гретцки). На 72-м месте рейтинга расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров. «Чемпионат» приводит перевод этой статьи.

«Никита Кучеров просмотрел список и помотал головой: «Вы, наверное, шутите».

Он был весь в поту, только с ледовой тренировки в тренировочном лагере «Тампы», и сидел, полураздетый, в раздевалке. Он согласился поговорить с The Athletic, но не знал тему разговора. И теперь он просматривал имена нашего проекта «НХЛ 99», в котором мы составили рейтинг 100 лучших игроков современности.

В списке был его соотечественник Александр Могильный, естественно, под 89-м номером. И его партнёры по «Тампе» Андрей Василевский (79-й номер) и Стивен Стэмкос (75-й). Дрю Даути на 73-м месте. А выше всех них – Кучеров на 72-м месте.

«Это круто, но я не могу быть там. Мне там не место. У меня нет скорости. Нет такого броска, как у Остона Мэттьюса. Нет скорости Коннора Макдэвида. Тех ярких качеств, о которых люди говорят».

А что насчёт твоего высокого хоккейного интеллекта?

«Не думаю, что людям до этого есть дело. Это не крутят в хайлайтах, об этом особо не говорят. Это не так интересно».

Может, и нет, но мозги Кучерова – это его визитная карточка и одно из самых грозных качеств в НХЛ. Вполне возможно, что он – художник своего поколения, который мыслит так же, как Пикассо работал кистью.

Помощник тренера «Тампы» Джефф Халперн сравнивал его с Альбертом Эйнштейном. Член Зала славы и наставник Кучерова Адам Оутс, который и сейчас работает с энхаэловцами в качестве тренера по мастерству, назвал в его честь одно из упражнений. Среди звёзд, которые изучают игру Кучерова — Патрик Кейн и Джек Айкел. «Он один из лучших игроков мира, так что почему бы и нет?» — сказал Айкел.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Кучеров с ранних лет изучал игру. Он рос в Москве и не имел возможности смотреть матчи НХЛ по телевизору, но он смотрел на Александра Овечкина, Павла Буре и Могильного в сборной. В детстве в его комнате висел плакат «Русской пятёрки», и он мечтал пойти по их стопам. У Кучерова был альбом с наклейками, в котором надо было собрать пятёрку и вратаря каждой команды НХЛ. «Я заполнил этот альбом полностью», — говорит он.

Он начал играть в хоккей в пять лет. В России в это время была рецессия, у людей было тяжёлое финансовое положение. Его мама Светлана работала уборщицей на местном катке, чтобы свести концы с концами. Она купила сыну подержанные коньки на три размера больше. Вместе с братом Денисом он носил их несколько лет. Кучеров вспоминал, как надевал три пары носков, чтобы они ему были впору.

Его наставником был Геннадий Курдин, и влияние этого тренера до сих пор заметно. Они вместе ездили на тренировки на «Жигулях» Курдина и болтали по дороге. Эти разговоры формировали то, как Кучеров мыслит игру. Курдин предлагал ситуацию, а Кучеров её обдумывал. Например, что делать в атаке «три на два», когда защитник находится в определённой позиции. «Как открыться под партнёра? Не стой на месте».

Кучеров любил играть в гандбол и футбол с их схожими концепциями, такими как пас или открывание. «Всегда действуй творчески», — говорит он.

Но Кучеров говорит, что его хоккейный интеллект начал набирать обороты только в НХЛ. Когда он только приехал сюда, ему ещё многому надо было научиться во всём. Ветераны вроде Мартена Сан-Луи и Винни Лекавалье оказали на него сильное влияние.

«Всё было совершенно иначе по сравнению с тем, что я видел раньше. Просто день и ночь. В России был совсем другой подход к матчам, к тому, что делать после матчей, другое мышление игры. Перед играми я ел хот-дог и пил кока-колу. Приезжал за 15 минут до матча, думая, что забью парочку. Такой у меня был подход. Здесь всё было по-другому. Ребята ели пасту, спали, проводили растяжку перед и после матчей».

Генменеджер «Тампы» Стив Айзерман вызвал его на разговор. Кучерову насчитали 21% жировой ткани, и член Зала славы провёл с ним серьёзный разговор. Кучеров не очень хорошо знал английский, но суть уловил.

«Я понимал, что он раздражён, но не имел представления, о чём он говорит. Он называл имена Сан-Луи, Лекавалье, всех тех, кто поднимал над головой Кубок Стэнли. Он сказал, что я толстый и, что если я хочу играть, мне надо менять свой подход. Это меня вдохновило».

Кучеров смотрел за всем, что делает Сан-Луи. «Раньше я никогда не был рядом с игроками такого калибра. Это будто быть рядом с голливудской звездой. Я был в благоговении».

Кучеров обращал внимание на каждую деталь, начиная с того, как Сан-Луи обматывает свою клюшку, до того, как он разминается перед тренировкой и как общается с партнёрами на льду. Например, Сан-Луи рассказывал Кучерову, что он чуть подольше держит шайбу, чтобы стянуть на себя защитника и дать партнёру открыться. Кучеров добавил эту заметку в свою мысленную библиотеку.

Медленно Кучеров добавлял заметки от других игроков НХЛ, таких как Патрик Кейн или Сидни Кросби, ребят схожих габаритов. «Я беру по чуть-чуть ото всех, и всё это складывается вместе. Когда учишься, твоя библиотека растёт».

Оутс рассказывал, что изучал Марио Лемье и Уэйна Гретцки, потому что в то время они были лучшими в мире. Кучеров делает то же самое. Он пересматривает не только свои собственные смены, но также все смены со всех матчей Кейна. «Каждый говорит, что хочет быть лучшим. Но готов ли ты делать то, что делают лучшие?».

Кейн тоже учится у Кучерова. «Он один из моих самых любимых игроков. Очень нравится его умение понимать, что он будет делать с шайбой, ещё до того, как завладеет шайбой. Он получает её, быстро разыгрывает и создаёт момент из ниоткуда. Это невероятное качество», — говорит Кейн.

Кучеров занимается учёбой на планшете дома, или в номере отеля на выезде, или даже за рулём машины, если есть время. Он смотрит видео Артемия Панарина, Айкела, Леона Драйзайтля. Старается подмечать детали – начиная с того, как они забирают шайбу у борта, до того, как они разыгрывают большинство и как входят в зону.

«Интересно повторять то, что они делают, проверять, сможешь ли ты так же. Я выхожу на лёд перед тренировками и пытаюсь это скопировать, проверить, могу ли я применить это в своей игре при розыгрыше большинства в углу. Стили у всех разные, кто-то тяжелее, кто-то центр или край, но мы все всё время оказываемся в тех же местах на льду».

Халперн, игравший в том числе с Овечкиным, Оутсом и Сан-Луи, говорит, что он никогда не встречал такого методичного и расчётливого игрока, как Кучеров. Он также сказал, что никто на его памяти не работал над своей игрой так усердно: «У него, возможно, лучшее мастерство в НХЛ. Владение клюшкой, видение, бросок, пас – это элитный игрок, элитный в каждой категории. И это умножается на его хоккейное чутьё».

В чём это проявляется на льду? Джон Купер сказал, что Кучеров знает, куда идёт шайба, пока её не подхватит защитник. Он как шахматист, который думает на пять-шесть шагов вперёд.

«Я знаю каждого защитника, их сильные и слабые стороны. Я могу послать шайбу туда, где он не очень силён, атаковать это пространство, атаковать его слабое место. Пришлось учиться, смотреть видео. Может, кто-то ходит на прогулку, выпить. Я просто хочу пересматривать смены.

У меня нет скорости, нет сумасшедшего броска или проворства. Я никак не могу быть лучшим в этих навыках. У меня их нет от природы. Я не могу прыгать на метр вверх, только на 60 см. Поэтому я должен был пользоваться умом. Вот тот парень в спортзале? Я знаю, что он замешкается с шайбой. Я пойду на него, и он отдаст мне шайбу».

Кучеров стал одним из важнейших игроков поколения благодаря умению учиться и адаптироваться, тренироваться и расти, перенимать и доводить до совершенства. Гений вне льда, которые создаёт шедевры на льду.

Наивысшей точкой этого стало его, возможно, величайшее творение – головокружительный сезон-2018/2019, когда он забил поразительный 41 гол и набрал 128 очков, стал первым игроком за 20 лет, который забил больше 40 голов и отдал больше 80 передач в одном сезоне. Эти 128 очков остаются наивысшим достижением эры потолка зарплат. Он с большим отрывом выиграл «Харт Трофи», приведя «Тампу» к повторению рекорда НХЛ по победам (62 победы).

Кучеров шёл к великому сезону всех времён, но четыре матча спустя всё оказалось тщетно, когда «Коламбус» с позором вынес их в первом раунде. Успех в регулярке – это одно, но триумф в плей-офф ускользал от Кучерова и «Тампы». Триумфа пришлось подождать, но не очень долго.

У величайших мастеров есть важнейшие произведения. Для Кучерова таким должен был стать сезон, когда его признали MVP. Но вместо этого стал поход в плей-офф на все времена. Два чемпионских титула подряд, три подряд финала, и в центре этого было стабильное совершенство Кучерова. Трёхлетний проект, начавшийся после позора в плей-офф-2019, стал его величайшим достижением, который не меркнет даже в компании величайших всех времён.

В 2020 году Кучеров набрал 34 очка в 25 матчах на пути к своему первому Кубку Стэнли. В 2021-м, пропустив весь регулярный сезон, он сделал это снова. Набрал 32 очка в 23 матчах и выиграл ещё один титул. Прошлой весной Кучеров снова затащил «Тампу» в финал, набрав 27 очков в 23 матчах. Три сезона подряд с 25 очками и более в плей-офф.

Впечатляющее достижение, которое нужно рассматривать в правильном контексте.

В наше время было 98 случаев, когда игрок набирал не менее 25 очков в плей-офф, но только восемь игроков НХЛ делали это как минимум трижды. Только четыре делали это два года подряд: Брайан Троттье, Майк Босси, Уэйн Гретцки и Кучеров.

Было 35 случаев, когда игрок набирал не менее 30 очков. Только пять игроков делали это как минимум дважды: Яри Курри, Марк Мессье, Марио Лемье, Гретцки и Кучеров.

Это невероятная компания. И хотя отчасти это получалось благодаря командам, в которых играли хоккеисты, но в то же время именно эти хоккеисты делали свои команды такими особенными. «Тампа» не вышла бы в финал три раза подряд, если бы Кучеров не набирал очки в историческом темпе.

В последних трёх плей-офф Кучеров набрал 93 очка – почти на 30 очков больше ближайшего преследователя. Он доминировал в плей-офф до такой степени, которую редко встретишь в хоккее. Другие случаи, когда игрок набирал 90 очков за три плей-офф подряд? Уэйн Гретцки и Марио Лемье. И Никита Кучеров.

Никита Кучеров Фото: AP/TASS

Кучерову 29 лет, и он в своей карьере нанесёт ещё немало мазков кистью. Но на холсте уже видно изумительное произведение искусства. Мало кто может встать в ряд с Гретцки и Лемье в любой категории. Кучеров может, признаёт он это или нет. Художники подчас являются своими самыми строгими критиками.

Обидно, что за величие в плей-офф Кучеров не получил индивидуальной награды. В 2020 году «Конн Смайт» достался Виктору Хедману, в 2021-м – Андрею Василевскому. Может быть только один MVP плей-офф, а в команде вроде «Тампы» практически невозможно выбрать только одного. И Хедман, и Василевский победили заслуженно, но Кучеров был точно так же достоин этой награды. Очень жаль, что ему не досталось ни одной, учитывая все его достижения в плей-офф.

Отсутствие «Конн Смайт» не делает Кучерова незначительной деталью в династической машине «Тампы». В атаке он был решалой, главным винтиком, который приводил «Тампу» в движение. Кстати, он не единственный среди великих игроков, кто выиграл несколько Кубков Стэнли, но ни разу не получал титул MVP. Только в нашем рейтинге «НХЛ 99» 22 таких игрока.

Случай Кучерова от других отличает то, что его выступление в плей-офф не затмевал гораздо более очевидный выбор. Пусть в своё время Кучерова и не наградили за это как положено, спустя годы будет сложно отрицать его уникальный артистизм. И даже если он сам считает, что ему не место в списке «НХЛ 99», другие игроки из этого списка думают иначе.

«Все мы смотрим на него и думаем: «Ты не прав». Он только что выиграл два Кубка Стэнли, дошёл до ещё одного финала, набирая очки так, как это делали величайшие игроки в истории. Этого нельзя отрицать. Придёт время, когда Кучеров будет занимать более высокое место в подобных рейтингах. И это случится довольно скоро», — сказал Оутс».