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Нападающий «Барыса» Егор Петухов забросил шайбу в КХЛ в стиле лакросс, видео, 13 ноября 2022 года

Удивительный лакросс-гол в КХЛ! Только один человек на льду увидел шайбу в воротах
Павел Панышев
Удивительный лакросс-гол в КХЛ! Видео
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Шикарное исполнение, ставшее ключевым во всём матче.

Перед отчётным матчем с «Салаватом Юлаевым» дела у «Барыса» шли плохо. Восемь поражений в девяти встречах, место вне первой восьмёрки Восточной конференции, туманные перспективы и далеко не лучшая игра легионеров. Начали ходить слухи о возможной отставке главного тренера Андрея Скабелки, но не для того же его возвращали в Астану, чтобы потом так быстро уволить.

Уже в предыдущей схватке с «Металлургом» «барсы» показывали неплохой хоккей, вели 2:0, но в результате уступили в серии буллитов. С Уфой своего преимущества казахстанский клуб уже не растерял.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 2
Барыс
Астана
0:1 Петухов (Грэм) – 39:20 (5x5)   0:2 Шестаков – 59:54 (en)

Более того, болельщики на трибунах стали свидетелями крутого гола в исполнении форварда гостей. На последней минуте второго периода шайбу забросил форвард «Барыса» Егор Петухов. Он сделал это в лакросс-стиле, переиграв голкипера «Салавата» Андрея Кареева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Причём сперва даже судьи не поняли, пересекла ли шайба линию ворот или нет. Однако сам нападающий «Барыса» (он единственный, кто сразу всё понял) показал рукой в сторону перекладины ворот соперника. Именно под ней застряла шайба, эффектно запущенная Егором. Всё сделано мастерски и чисто, никаких вопросов быть не может.

Именно Петухова заслуженно признали первой звездой всего матча. Кстати, точку в игре поставил Аркадий Шестаков, поразивший пустые ворота уфимцев. Помимо Петухова, ещё одним героем матча стал словацкий вратарь астанчан Юлиус Гудачек, который провёл в «Барысе» вторую «сухую» встречу, отразив 26 бросков в створ.

«Хорошо исполнил. Как бороться с лакросс-голами? Это индивидуальное мастерство. Такое редко забивают», — заявил после игры главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

Свою оценку голу дал и рулевой «Барыса» Андрей Скабелка.

«Удивил лакросс-гол Петухова? Удивил, скажу честно. Егор Петухов не славится такими снайперскими качествами. Молодец. Где-то он скрывал, наверное, это всё, или не было шансов. Он молодец», — отметил специалист.

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Интересно, что по сравнению с главными звёздами «Барыса» — Линденом Веем и Никитой Михайлисом с зарплатами в 50 млн рублей в год — Егор получает всего 6 млн рублей. По хоккейным меркам скромно, но теперь на Петухова точно обратят более пристальное внимание.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев КХЛ ХК Барыс •••

Заглавное фото: Кадры из трансляции

Источник: «Чемпионат»

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