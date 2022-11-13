Удивительный лакросс-гол в КХЛ! Только один человек на льду увидел шайбу в воротах

Перед отчётным матчем с «Салаватом Юлаевым» дела у «Барыса» шли плохо. Восемь поражений в девяти встречах, место вне первой восьмёрки Восточной конференции, туманные перспективы и далеко не лучшая игра легионеров. Начали ходить слухи о возможной отставке главного тренера Андрея Скабелки, но не для того же его возвращали в Астану, чтобы потом так быстро уволить.

Уже в предыдущей схватке с «Металлургом» «барсы» показывали неплохой хоккей, вели 2:0, но в результате уступили в серии буллитов. С Уфой своего преимущества казахстанский клуб уже не растерял.

Более того, болельщики на трибунах стали свидетелями крутого гола в исполнении форварда гостей. На последней минуте второго периода шайбу забросил форвард «Барыса» Егор Петухов. Он сделал это в лакросс-стиле, переиграв голкипера «Салавата» Андрея Кареева.

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Причём сперва даже судьи не поняли, пересекла ли шайба линию ворот или нет. Однако сам нападающий «Барыса» (он единственный, кто сразу всё понял) показал рукой в сторону перекладины ворот соперника. Именно под ней застряла шайба, эффектно запущенная Егором. Всё сделано мастерски и чисто, никаких вопросов быть не может.

Именно Петухова заслуженно признали первой звездой всего матча. Кстати, точку в игре поставил Аркадий Шестаков, поразивший пустые ворота уфимцев. Помимо Петухова, ещё одним героем матча стал словацкий вратарь астанчан Юлиус Гудачек, который провёл в «Барысе» вторую «сухую» встречу, отразив 26 бросков в створ.

«Хорошо исполнил. Как бороться с лакросс-голами? Это индивидуальное мастерство. Такое редко забивают», — заявил после игры главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

Свою оценку голу дал и рулевой «Барыса» Андрей Скабелка.

«Удивил лакросс-гол Петухова? Удивил, скажу честно. Егор Петухов не славится такими снайперскими качествами. Молодец. Где-то он скрывал, наверное, это всё, или не было шансов. Он молодец», — отметил специалист.

Интересно, что по сравнению с главными звёздами «Барыса» — Линденом Веем и Никитой Михайлисом с зарплатами в 50 млн рублей в год — Егор получает всего 6 млн рублей. По хоккейным меркам скромно, но теперь на Петухова точно обратят более пристальное внимание.