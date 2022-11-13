Очередная боль «Ак Барса» и громкий обмен с участием СКА. Итоги игрового дня КХЛ

13 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

«Барыс» одержал вторую победу в последних десяти матчах. Команда Андрея Скабелки на выезде пересилила «Салават Юлаев». Матч проходил в относительно спокойном темпе, что отразилось и на счёте. Единственный гол в формате 5х5 «барсы» оформили благодаря индивидуальным усилиям Егора Петухова. На финише второго периода нападающий остался в одиночестве за воротами соперника и организовал лакросс-гол.

В третьей двадцатиминутке гости перешли на оборонительную модель действий. При этом попытки юлаевцев взломать эти укрепления не носили массированный характер. Уфимцам не удалось преодолеть даже планку в семь бросков в створ за период, а под занавес они пустили шайбу ещё и в пустую рамку.

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У «Авангарда» было всё, чтобы относительно легко одолеть «Ак Барс». В середине первого периода омичи выстрелили дуплетом: сначала Рид Буше реализовал большинство, а затем Арсений Грицюк положил шайбу под планку после хитроумной передачи Фёдора Малыхина. До перерыва Вячеслав Войнов филигранным броском один гол отыграл, а после сибиряки попали под холодный душ. На седьмой минуте второго отрезка Буше за удар локтем по Кириллу Семёнову получил пятиминутный штраф. Удаление использовал сам же пострадавший – правда, пришлось пострадать ещё: после неудавшегося броска Артёма Галимова шайба угодила Семёнову в голову, а от неё – в ворота. Позднее Кирилл Адамчук вывел «барсов» в лидеры.

Тем не менее омичи не стали посыпать голову пеплом. Третья двадцатиминутка стала временем их свершений. Убойным броском Владимира Брюквина «Авангард» восстановил равенство, а в концовке Алекс Бродхёрст голом завершил блестящую контратаку. Казанцы вложили максимум усилий на финальный навал, но преуспеть не смогли.

«Авангард» забирает с выезда максимальное количество очков, побеждая в седьмой раз подряд. «Ак Барс» продлевает серию неудач до трёх матчей. Из последних 19 матчей казанцы выиграли в основное время только один. Их следующим соперником 17 ноября станет СКА.

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25 минут 50 секунд – столько удалось продержаться минскому «Динамо» в противостоянии с ЦСКА. Белорусская команда отлично начала матч, но в течение второго периода армейцы забросили сразу шесть шайб и сделали такой задел, преодолеть который можно лишь титаническими силами – а таких у Минска не нашлось.

Заключительная двадцатиминутка поначалу выглядела как пустая формальность, но начиная со второй половины отрезок превратился в карнавал голов. Последнее взятие ворот – за 15 секунд до сирены – оформил Вадим Мороз. Итого – соперники разошлись при результате 8:5 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

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Обмен

Однако главная новость дня пришла в момент, когда московские трибуны смолкли, а хоккеисты ЦСКА и «Динамо» отправились в раздевалку. СКА и «Северсталь» договорились о громком обмене. В Санкт-Петербург отправится голкипер Владислав Подъяпольский. В 20 играх этой регулярки у него семь побед и 89,3% отражённых бросков.

В обратном направлении проследуют вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков. У Самонова 93% бросков в 14 матчах сезона, в активе Пыленкова – 7 (1+6) очков при показателе полезности «+7» в 18 матчах. Кроме того, в сделку был вовлечён форвард Илья Иванцов – теперь права на него будут принадлежать исключительно «Северстали». Официально об обмене будет объявлено завтра.

Матчи 14 ноября