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Результаты матчей КХЛ 13 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ на 14 ноября

Очередная боль «Ак Барса» и громкий обмен с участием СКА. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 13 ноября
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ЦСКА и минское «Динамо» устроили голевой карнавал, а «Салават Юлаев» потерпел неожиданное поражение.

13 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 2
Барыс
Астана
0:1 Петухов (Грэм) – 39:20 (5x5)   0:2 Шестаков – 59:54 (en)

«Барыс» одержал вторую победу в последних десяти матчах. Команда Андрея Скабелки на выезде пересилила «Салават Юлаев». Матч проходил в относительно спокойном темпе, что отразилось и на счёте. Единственный гол в формате 5х5 «барсы» оформили благодаря индивидуальным усилиям Егора Петухова. На финише второго периода нападающий остался в одиночестве за воротами соперника и организовал лакросс-гол.

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В третьей двадцатиминутке гости перешли на оборонительную модель действий. При этом попытки юлаевцев взломать эти укрепления не носили массированный характер. Уфимцам не удалось преодолеть даже планку в семь бросков в створ за период, а под занавес они пустили шайбу ещё и в пустую рамку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Бродхёрст, Найт) – 08:46 (5x4)   0:2 Грицюк (Малыхин, Толчинский) – 10:05 (5x5)   1:2 Войнов (Евсеев) – 13:16 (5x5)   2:2 Семёнов (Галимов, Лямкин) – 28:40 (5x4)   3:2 Адамчук (Воронков) – 37:48 (5x5)   3:3 Брюквин (Береглазов, Телегин) – 46:24 (5x5)   3:4 Бродхёрст (Грицюк) – 56:48 (5x5)

У «Авангарда» было всё, чтобы относительно легко одолеть «Ак Барс». В середине первого периода омичи выстрелили дуплетом: сначала Рид Буше реализовал большинство, а затем Арсений Грицюк положил шайбу под планку после хитроумной передачи Фёдора Малыхина. До перерыва Вячеслав Войнов филигранным броском один гол отыграл, а после сибиряки попали под холодный душ. На седьмой минуте второго отрезка Буше за удар локтем по Кириллу Семёнову получил пятиминутный штраф. Удаление использовал сам же пострадавший – правда, пришлось пострадать ещё: после неудавшегося броска Артёма Галимова шайба угодила Семёнову в голову, а от неё – в ворота. Позднее Кирилл Адамчук вывел «барсов» в лидеры.

Тем не менее омичи не стали посыпать голову пеплом. Третья двадцатиминутка стала временем их свершений. Убойным броском Владимира Брюквина «Авангард» восстановил равенство, а в концовке Алекс Бродхёрст голом завершил блестящую контратаку. Казанцы вложили максимум усилий на финальный навал, но преуспеть не смогли.

«Авангард» забирает с выезда максимальное количество очков, побеждая в седьмой раз подряд. «Ак Барс» продлевает серию неудач до трёх матчей. Из последних 19 матчей казанцы выиграли в основное время только один. Их следующим соперником 17 ноября станет СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Спунер (Сапего, Меркли) – 18:05 (5x4)   1:1 Плотников (Слепышев, Карнаухов) – 21:52 (5x4)   1:2 Меркли (Душак, Соколов) – 22:46 (5x5)   2:2 Сергеев – 25:50 (5x4)   3:2 Мамин (Юртайкин) – 27:37 (5x4)   4:2 Карнаухов (Плотников) – 29:29 (5x5)   5:2 Окулов (Григоренко) – 30:05 (5x5)   6:2 Соркин (Дуда, Юртайкин) – 38:05 (5x5)   6:3 Соколов – 43:04 (5x5)   6:4 Спунер (Мороз) – 50:07 (5x5)   7:4 Карнаухов (Плотников, Дыбленко) – 51:56 (5x5)   8:4 Григоренко (Окулов) – 56:53 (5x5)   8:5 Мороз (Гилмор) – 59:45 (5x5)

25 минут 50 секунд – столько удалось продержаться минскому «Динамо» в противостоянии с ЦСКА. Белорусская команда отлично начала матч, но в течение второго периода армейцы забросили сразу шесть шайб и сделали такой задел, преодолеть который можно лишь титаническими силами – а таких у Минска не нашлось.

Заключительная двадцатиминутка поначалу выглядела как пустая формальность, но начиная со второй половины отрезок превратился в карнавал голов. Последнее взятие ворот – за 15 секунд до сирены – оформил Вадим Мороз. Итого – соперники разошлись при результате 8:5 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Обмен

Однако главная новость дня пришла в момент, когда московские трибуны смолкли, а хоккеисты ЦСКА и «Динамо» отправились в раздевалку. СКА и «Северсталь» договорились о громком обмене. В Санкт-Петербург отправится голкипер Владислав Подъяпольский. В 20 играх этой регулярки у него семь побед и 89,3% отражённых бросков.

В обратном направлении проследуют вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков. У Самонова 93% бросков в 14 матчах сезона, в активе Пыленкова – 7 (1+6) очков при показателе полезности «+7» в 18 матчах. Кроме того, в сделку был вовлечён форвард Илья Иванцов – теперь права на него будут принадлежать исключительно «Северстали». Официально об обмене будет объявлено завтра.

Матчи 14 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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