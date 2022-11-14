«Тампа» взяла убедительный реванш у «столичных». Овечкин снова не забил, отметившись лишь четырёхминутным удалением.

Русский защитник уничтожил «Вашингтон» за один период! Как Сергачёв вошёл в историю НХЛ

Спустя два дня после встречи в столице США, «Вашингтон» и «Тампа» перебрались в штат Флорида, чтобы сыграть ответный матч. Позавчера хозяева «Кэпитал-Уан Арены» особо не оставили шансов вице-чемпионам НХЛ, так что наверняка у «молний» был серьёзный настрой на сегодняшний поединок.

Но вряд ли можно было предположить такую степень серьёзности! «Тампа» вынесла «Вашингтон» буквально за один период, заставив Питера Лавиолетта менять голкипера уже в первом периоде после четырёх пропущенных шайб. И три из них оформили русские хоккеисты.



Уже на 2-й минуте счёт открыл Михаил Сергачёв, чей мягкий кистевой наброс от синей линии неожиданно трансформировался в гол без помощи рикошетов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине периода российский защитник уже помог отличиться в большинстве Никите Кучерову. Седьмой гол в сезоне для «Пикассо современности».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Под занавес периода неудержимый Сергачёв уже собственноручно реализовал лишнего, забив четвёртый гол «Тампы» за период и отправив отдыхать Дарси Кемпера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Между голами Кучерова и Сергачёва в большинстве затесалась ещё шайба Ника Пербикса на 12-й минуте. В ней статистики тоже засчитали голевой пас русскому защитнику, начавшему атаку глубоко в своей зоне, и таким образом Сергачёв завершил период с феноменальными четырьмя (2+2) набранными очками. Это повторение рекорда результативности франшизы «Тампы» за один игровой отрезок! И первый случай в истории НХЛ, когда защитник «молний» зарабатывает 4 балла за первый период.

Во втором периоде у «Тампы» была шикарная возможность увеличить преимущество в счёте, когда Александр Овечкин клюшкой случайно разбил лицо Стивену Стэмкосу и отправился в штрафной бокс на 4 минуты. Но пробить Чарли Линдгрена «молниям» никак не удавалось, а едва Ови вернулся на лёд, «Вашингтон» размочил Андрея Василевского. Конор Шири воспользовался отличной передачей от Евгения Кузнецова и сократил разницу в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но никакого камбэка в исполнении «Вашингтона» не случилось. В третьем периоде «Тампа» спокойно отодвинула игру от своих ворот, а на 54-й минуте Коул Кёпке распечатал-таки Линдгрена, забив свой первый гол в НХЛ.



Счёт 5:1 слегка расслабил «молний», и у матча получилась весёлая концовка. «Вашингтон» забил два гола усилиями Эллера и Хэтэуэя, на что «Тампа» ответила шайбой в исполнении Ника Пола в пустые ворота. 6:3, реванш «молний» за крупное гостевое поражение в столице США удался на славу.