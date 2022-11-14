Упал на лёд с разбитым лицом. Драка молодого русского в НХЛ закончилась печально

К очередному матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Ванкувер Кэнакс» подошли в абсолютно разном турнирном положении. К удивлению многих экспертов, «мишки» захватили лидерство в Восточной конференции НХЛ, потерпев лишь два поражения в 16 матчах со старта сезона. В свою очередь «косатки» обустроились в арьергарде Западной конференции, постепенно получая всё более заметный просвет от виртуальной зоны плей-офф.

Первый период матча получился богатым на интересные события. Хозяева открыли счёт на восьмой минуте отрезка усилиями американского защитника Коннора Клифтона. Но следом проявил инициативу форвард «Бостона» Томаш Носек. Чешский нападающий излишне агрессивно заступился за своего соотечественника Давида Пастрняка, нарвавшегося на чистый силовой приём в исполнении Кайла Берроуза.

Носек отправился наказывать Берроуза, за что и получил целую россыпь различных санкций от главных арбитров в виде малого, большого и дисциплинарного штрафа за провокацию драки. Сам Берроуз отделался пятью штрафными минутами за драку с Носеком, в результате чего «Бостон» остался в меньшинстве по итогам инцидента.

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«Это был мой первый бой. Но он мой друг. Он мой товарищ по команде. Он наша звезда», — впоследствии высказался Носек о своём решении заступиться за Пастрняка.

Предоставленной возможностью сыграть в большинстве гости воспользовались и восстановили равновесие на табло – Джей Ти Миллер переиграл Линуса Улльмарка. Одним из ассистентов Миллера выступил американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, продливший уникальную серию с результативными передачами до 10 матчей в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А дальше на льду произошла ещё одна драка, участником которой стал российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин. На 15-й минуте первой двадцатиминутки 21-летний нападающий «Ванкувера» попал под силовой приём 25-летнего канадского форварда «Брюинз» Эй Джей Грира. Уроженец Москвы решил самостоятельно постоять за себя и бросил вызов своему обидчику.

Подколзина не смутила даже бойцовская репутация Грира, заработавшего в минувшем сезоне свыше 100 минут штрафа в АХЛ. Василий вызвал канадского тафгая на бой и провёл довольно яркий поединок, сумев несколько раз точно приложиться по Гриру. Но всё-таки бойцовские навыки нападающего «Брюинз» дали себя знать, и именно его удары оказались увесистее. В ходе столкновения он разбил лицо Подколзину и отправил россиянина на лёд.

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В драке с Гриром хоккеист «Кэнакс» получил травму, из-за чего не сумел продолжить встречу. На данный момент степень серьёзности повреждения остаётся необъявленной, но вряд ли разбитое лицо стало главной неприятностью для Василия. Скорее всего, Подколзин травмировал руку, будучи всё-таки далеко непрофильным бойцом.

Чем дальше развивался матч, тем всё более отчётливо прорисовывалось игровое преимущество лучшего клуба НХЛ на данный момент. Ещё до перерыва отличился Патрис Бержерон, а во втором отрезке по голу забили Павел Заха и Брэд Маршан. Примечательно, что Бержерону и Захе помог отличиться шведский защитник Хампус Линдхольм, оформивший сегодня ассистентский хет-трик, что вообще-то является довольно редким событием для игроков обороны. Но проводящий невероятный старт чемпионата Хампус сделал три результативные передачи в одном матче уже во второй раз в ноябре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде Шелдон Дрис отыграл одну шайбу, но точку в игре поставил Носек, поразивший пустые ворота. «Бостон» одержал девятую победу подряд на домашнем льду со старта регулярного чемпионата, что является одним из лучших результатов за всю историю НХЛ.

Рекорд лиги по этому показателю принадлежит «Чикаго Блэкхоукс» (1963/1964) и «Флориде Пантерз» (2021/2022), в активе которых было по 11 побед домашних побед подряд со старта регулярки. Теперь у команды Джона Монтгомери появился реальный шанс как минимум повторить их достижение, а пока что победа над «Ванкувером» позволила «мишкам» остаться на первом месте не только на Востоке НХЛ, но и во всей лиге.