«Авангард» снова теряет людей. Конфликты в клубе — уже закономерность и мина под будущее

Алексей Волков покинул Омск через 34 дня после Дмитрия Рябыкина. Генменеджер не согласился со своей ролью в системе.

Невероятно, но факт: российский хоккей становится самой открытой и свободной в стране платформой для высказывания. Только здесь прославленные ветераны, десятилетиями игравшие в одной команде, готовы публично и в резких выражениях осудить и осадить друг друга.

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Только здесь хоккеист может подвергнуть критике систему своей команды и остаться её частью.

И только здесь высокопоставленный подчинённый нашёл в себе силы покинуть пост, не согласившись с линией партии.

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Генеральный менеджер «Авангарда» (теперь уже с приставкой «экс-») Алексей Волков подписал заявление об уходе из клуба и громко объявил о принятом решении. Опередив официальные пресс-релизы, функционер дал развёрнутое интервью и подробно раскрыл обстоятельства добровольной отставки.

«Прощальное письмо» Волкова логически делится на две части. В первой менеджер перечисляет свои достижения: подписание блистающих Буше и Ткачёва, переподписание скрепляющего их игру Найта, договорённость с постепенно набирающим ход Бродхёрстом, приглашение Михаила Кравеца.

На фоне семиматчевой победной серии спорить с Волковым сложно: когда команда стабильно побеждает, легко хвалить любого, кто имеет к ней отношение. Но тот же Кравец возглавил «Авангард» всего 14 матчей назад — слишком маленький срок, чтобы считать его назначение оправданным на 1000%, не так ли? Нет абсолютно никаких гарантий, что ещё через 14 игр омичи не оступятся и эта осечка не станет началом новой серии — из поражений.

Отдельно Волков останавливается на кандидатурах вратарей, которых в Омске так и не оказалось. Генменеджер готовился привезти на берега Иртыша то Гудачека, то Максвелла. Оба варианта, утверждает Волков, ему сорвали, но, кажется, они и не несли за собой перспективы. Максвелл изначально выглядел как кот в мешке, а 34-летний Гудачек не избегает звонких провалов в «Барысе».

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Вторая часть монолога Волкова состоит из претензий в адрес системы управления клубом и его руководителя — Александра Крылова. По версии Волкова, начальник настоял на назначении Дмитрия Рябыкина главным тренером и отказался от более опытных кандидатов. Плохое решение, утверждает Волков, и принято было плохо: утверждение Рябыкина в должности заняло слишком много времени, что помешало в срок запустить селекционный процесс и получить доступ к широкому выбору на рынке свободных агентов.



Но ещё акцентированнее Волков критикует критику. «К сожалению, такой стиль управления [в «Авангарде». — Прим. «Чемпионата»] — критикуется всё и вся, я с таким не сталкивался, работая три года в «Автомобилисте» и два года в ЦСКА», — признаётся бывший генеральный менеджер. При этом Волков остаётся в рамках приличия: два абзаца из его текста — благодарность Крылову за совместную работу и приобретённый в результате опыт.

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Наверняка многие упрекнут Волкова за его выступление: мол, не стоило, уходя, выносить сор из избы. Самые эмоциональные из болельщиков «Авангарда», вероятно, и вовсе уже опустошили за ужином пару-тройку рюмок. На протяжении всего периода работы в клубе именно Волков был главным ответчиком перед общественностью. Одинаково острые стрелы летели в функционера, когда он нанимал вратаря Грубеца и когда увольнял Рябыкина.

Со стороны кажется, что именно морально-этический аспект предопределил сегодняшний выбор Волкова. Чисто игровых причин для ухода у менеджера в последнее время не было, а, если бы сложности Волкова имели личный характер, то вряд ли он стал бы так громко хлопать дверью.

«В нынешнем году был создан селекционный комитет, в котором последнее слово имел Александр Владимирович [Крылов. — Прим. «Чемпионата»]. Конечно, это сразу же дало ощущение, что моим решениям не доверяют, но ответственность и общая критика будут сосредоточены на мне», — пожалуй, это и есть ключевые слова Волкова во всём интервью.

Алексей Волков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тот факт, что Волкову не удалось сработаться с Крыловым, не удивляет. Обиду на главного босса «Авангарда» затаил и предшественник Алексея на этом посту — Максим Сушинский. Обвиняя клубное устройство, Омск покидал Дмитрий Рябыкин. Конечно, результат всё спишет, и если через полгода «Авангард» будет танцевать в городе с Кубком Гагарина, то вряд ли Крылову будут предъявлять хоть какие-то претензии.

С другой стороны, когда-то клубу снова понадобятся и генеральный менеджер, и новый тренер, и другие игроки. С какими чувствами они будут откликаться на предложения «Авангарда»? Наверное, лёгкое недоверие будет занимать в их сердцах не последнее место. Омский клуб — мощная и амбициозная организация с современным и профессиональным руководителем, но слишком многим людям там некомфортно работать. Только раз и два — случайность и совпадение, три — уже закономерность.