Пётр Великий влюбил в себя Америку! Мощные эмоции Кочеткова от исторической игры в НХЛ

Российский вратарь «Каролины» по-прежнему не проиграл ни одного матча за карьеру в НХЛ и уже вписал своё имя в историю клуба.

Карьера 23-летнего российского голкипера Петра Кочеткова напоминает американские горки с крутыми взлётами и сильными падениями. В 2019 году вратарь на тот момент ХК «Сочи» помог национальной команде добраться до бронзовых медалей на молодёжном чемпионате мира, который превратился в настоящий бенефис Кочеткова. Российский вратарь одержал четыре победы в пяти матчах и был признан лучшим голкипером всего турнира, затмив даже участников финального противостояния.

Неудивительно, что спустя всего полгода Кочеткова ждал обмен в КХЛ – молодой голкипер перебрался в СКА. И этот ход руководства армейского клуба не сработал. Проведя всего шесть матчей, Пётр очень быстро покинул команду из Санкт-Петербурга. В том сезоне питерские армейцы делали основную ставку на опытного шведа Магнуса Хелльберга. А когда в СКА увидели, насколько круто сезон-2019/2020 начал голкипер «Витязя» Александр Самонов, то от Кочеткова моментально избавились, скинув его в подмосковный клуб по большому обмену. Участниками той сделки также стали Алексей Бывальцев и Артём Швец-Роговой.

В «Витязе» карьера талантливого голкипера начала стагнироваться. Кочетков играл крайне неудачно в тех матчах, которые ему доверяли, ничем не помогая своей новой команде. За два сезона в подмосковной команде он сыграл всего 12 игр в КХЛ, одержав в них только одну победу. Затем последовал переход в «Торпедо», где дела у вратаря пошли чуть лучше. По крайней мере, в Нижнем Новгороде он стал получать стабильную игровую практику, однако игра вратаря всё равно оставляла желать много лучшего.

«Была ли у меня звёздная болезнь после того, как признали лучшим вратарём МЧМ? Лучше бы она была. Вместо того чтобы стать поспокойнее и увереннее в себе, я начал перетренировываться. Загонял себя разными мыслями. Повторял себе: «Надо работать, работать, работать». Взяли в СКА — значит, надо соответствовать. Была своего рода гиперответственность. Может, если небольшую корону бы надел, было бы полегче», – впоследствии говорил Кочеткова о причинах спада в своей игре.

В феврале 2022 года после досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» расторгло контракт с Кочетковым, освободив голкипера для продолжения карьеры в Северной Америке, где права на игрока принадлежали «Каролине», в 2019-м потратившей на вратаря выбор во втором раунде драфта НХЛ. Кочетков подписал контракт с «ураганами», и вот именно на этом моменте в жизни голкипера снова начался счастливый период.

В конце регулярного чемпионата НХЛ Петру выпала возможность дебютировать в североамериканской лиге, и он моментально вошёл в историю «Харрикейнз», выиграв три матча подряд с момента дебюта в клубе. В том же сезоне травмы сначала Фредерика Андерсена, а затем и Антти Раанты позволили россиянину дебютировать в розыгрыше Кубка Стэнли, где Петру даже удалось сыграть на стадии финала Восточной конференции НХЛ. А после вылета «Каролины» от «Рейнджерс» голкипер был отправлен в фарм-клуб «ураганов» — «Чикаго Вулвз», с которым выиграл Кубок Колдера.

23-летний вратарь мощно перезапустил свою карьеру, но всё равно остался третьим номером в системе «Каролины». Нынешний сезон Пётр начал в АХЛ, однако на помощь ему пришли те же факторы, что и в конце прошлого чемпионата. Номинально первый номер «Харрикейнз», как обычно, травмировался (в последнее время травмы и Андерсен стали буквально синонимами), в результате чего Петра снова вызвали в главную команду.

И надо же такому случиться – российский вратарь снова выиграл матч, одержав победу над «Эдмонтон Ойлерз» (7:2), сумев сдержать звёздное нападение канадской команды. В следующем матче Кочетков остался в запасе, а Раанта потерпел поражение в матче с «Колорадо Эвеланш». Неудивительно, что минувшей ночью Пётр снова получил возможность сыграть в НХЛ. И предоставленным шансом он воспользовался на все 100%, оформив первый за карьеру шат-аут в лиге.

Примечательно, что Кочетков впервые в карьере в НХЛ отыграл «на ноль» в том самом городе, где официально базируется фарм-клуб «Каролины» в АХЛ. На самом деле, «волки» проводят домашние матчи в деревне Роузмонт, расположенной к северо-западу от города, но именно Чикаго отражено в названии клуба. Счастливое место для российского вратаря.

В матче с «Блэкхоукс» подопечным Рода Бриндамора удался очень сильный первый период. Шайбы двух Джорданов – Мартинука и Стаала – помогли гостям повести с преимуществом в две шайбы. А в середине второго периода феерическую по своей глупости ошибку допустил защитник хозяев Калеб Джонс.

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Находясь за своими воротами, американский защитник решил вывести шайбу именно с той стороны, где находятся игроки соперника. Младший брат Сета Джонса выполнил плохой пас, который смог перехватить Йеспер Фаст, а Андрею Свечникову оставалось не промахнуться уже из выгодной позиции. Российский форвард оформил 12-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.

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В третьем периоде шайб заброшено не было, и отразивший в итоге 27 бросков Кочетков доиграл до первого шат-аута в лиге и отпраздновал его эмоционально. Пётр рассёк воздух своим блином и тут же оказался в объятиях партнёров. Одними из первых, кто бросились поздравлять голкипера с важным днём в его жизни, стали Раанта и соотечественник Свечников.

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«Очень радуюсь, когда его вызывают в основу. Кочетков – это вратарское будущее «Каролины», – написал один из восторженных болельщиков «ураганов» в социальных сетях.

В послематчевом общении с журналистами вторил болельщику и Свечников. «Думаю, Кочетков надолго останется звездой этой лиги, особенно для нашей команды», – заявил российский нападающий.

А после шат-аута Кочеткова официальный «твиттер» «Каролины» на какое-то время даже стал его личным фан-аккаунтом. Помимо изменения описания в шапке профиля, пресс-служба американской команды посвятила около 10 постов историческому матчу в карьере россиянина, в одном из них Кочеткова даже назвали Петром Великим.

23-летний голкипер стал 14-м россиянином в истории НХЛ, кому удалось отыграть «на ноль» в матче регулярного чемпионата лиги. Но самое интересное обстоятельство заключается в том, что победная серия Кочеткова в НХЛ сегодня получила своё продолжение. Он по-прежнему не проиграл ни одного матча в лиге, одержав пять побед подряд (матчи в плей-офф идут в отдельной категории).

Это первая такая серия для вратаря-новичка в истории «Каролины». Во всей лиге за последние 27 лет только три вратаря выдавали более длинные серии побед со старта карьеры. Это Мартин Джонс (2013/2014, «Лос-Анджелес», 8), Спенсер Найт (2020/2021 и 2021/2022, «Флорида», 6) и Фредерик Андерсен (2013/2014, «Анахайм», 6). Да, тот самый Андерсен, чьи травмы фактически и открыли путь Кочеткову в НХЛ.

Пётр также стал первым вратарём в истории «Харрикейнз», кому удалось оформить шат-аут в одном из первых пяти матчей в НХЛ. На момент матча Кочеткову было 23 года и 142 дня. Таким образом, он стал всего третьим голкипером в истории «Каролины/«Нью-Ингленд Уэйлерс» с шат-аутом до 24 лет. Ранее это удавалось Кэму Уорду и Эрику Фишо. Абсолютная потрясающая история голкипера, чья карьера ещё совсем недавно рисковала окончательно разрушиться в России.