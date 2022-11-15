Коварные медные трубы. Разбор скандального ухода генменеджера Волкова из «Авангарда»

Вчера «Авангард» в очередной раз взорвал медиапространство. Уход генерального менеджера по ходу сезона – это само по себе редкое явление в хоккее, тут же оно случилось после семиматчевой победной серии команды и стало полной неожиданностью для руководства клуба.

Самоотвод Алексея Волкова удивил многих, но по большому счёту недовольство функционера своим положением в клубе в нынешнем сезоне не было новостью. Провал командой старта регулярки и кричащие на фоне этого проблемы «Авангарда» с составом стали поводом для мощной критики деятельности Волкова не только со стороны болельщиков и журналистов, и в конце концов генменеджер «ястребов» не выдержал давления. Правда, казалось, что серия побед и выход «Авангарда» из кризиса должны были перекрыть весь негатив, но на намерение Волкова уйти уже, видимо, ничего не могло повлиять. Да и к тому же его фронт работы оставался всё таким же обширным, как и в сентябре-октябре («ястребы» до сих пор нуждаются в увеличении глубины состава по всем позициям), а выполнять свои обязательства экс-генменеджер омичей уже не мог. По причинам, которые он объяснил в интервью коллегам из «Спорт-экспресса».

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Обстоятельства ухода Волкова – это вообще отдельная история. С одной стороны, он поступил достаточно порядочно, написав заявление только после того момента, как «Авангард» окончательно вышел из кризиса. То есть ушёл не с тонущего, а с гордо преодолевшего шторм корабля. С другой стороны, получилось, мягко говоря, некрасиво, что впереди официального заявления от клуба вышло подготовленное, резонансное и откровенное интервью в СМИ. Обставляя свой уход из клуба, Волков пошёл через головы членов Совета директоров, что выглядит нарушением корпоративной этики с его стороны. Вчера много писали о том, что «Авангард» может столкнуться с проблемами при поиске нового генменеджера после разоблачающих заявлений Волкова и Сушинского, но ведь это работает и в обратном направлении – захотят ли в другом клубе связываться с сотрудником, который уже однажды вынес сор из избы и, оказывается, склонен к таким скандальным поступкам?

Алексей Волков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вообще, в том, что Волков громко хлопнул дверью, уходя из «Авангарда», конечно, угадывается его глубокая обида. На недоверие, на критику. По-человечески экс-генменеджера «ястребов» где-то можно понять, однако холодный анализ показывает, что никакого непрофессионального отношения к Волкову со стороны руководства клуба не было, а просто он, видимо, не справился в новой для него стрессовой ситуации. Глупо ведь спорить, что в этом сезоне по разным причинам нервяка в работе генменеджера было несоизмеримо больше, чем в двух прошедших чемпионатах вместе взятых.

Тезисы Волкова пропитаны эмоциями. Одна из его главных претензий – изменившаяся структура управления клубом, в которой он с нынешнего сезона перестал иметь решающее слово при совершении трансферных сделок.

Но, во-первых, наличие высшего руководства, одобряющего или не одобряющего трансферы – это нормальная практика для любой топ-команды. А во-вторых, у боссов «Авангарда» были причины снизить кредит доверия к генменеджеру, ведь постчемпионский сезон Волков отработал значительно хуже, чем «золотой» год. Главным показателем стал тот факт, что отъезд всего двух защитников по ходу плей-офф обнажил колоссальные проблемы омичей с глубиной состава, из-за чего они и не смогли пройти «Магнитку» во втором раунде.



За тот сезон селекционный отдел получил оценку «неудовлетворительно», так стоило ли удивляться усилению контроля над работой генменеджера и созданию селекционного комитета, где решающее слово стал иметь Крылов? Тот самый Крылов, который в прошлые сезоны и так брал на себя самые топовые трансферы «Авангарда», а сейчас, вопреки, кстати, моему предположению месячной давности, продолжает осуществлять полный контроль за клубом.



И ведь из интервью Волкова не совсем понятно, какие именно потенциально мощные сделки «ястребов» сорвались из-за вето начальства. Тренерский штаб Рябыкина набирал генменеджер «ястребов», равно как и сам состав команды. Собственно, Волков сам же и отметил, что считает селекцию хорошей.



Ладно, сам Рябыкин не являлся креатурой Волкова, и у генменеджера было два других кандидата на роль преемника Боба Хартли. Не думаю, что стоит озвучивать эти фамилии (оба специалиста сейчас возглавляют другие клубы КХЛ), но есть большие сомнения, что они бы соответствовали уровню и амбициям «Авангарда».

Конечно, и случившееся назначение новичка Рябыкина было существенным риском, который в итоге не оправдался, но оно хотя бы было логично с точки зрения преемственности. Что же касается спасителя «ястребов» Михаила Кравеца, то в «Авангард» его первоначально привёл не Волков (вопреки словам Алексея Владимировича в интервью), однако идея назначить Кравеца исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Рябыкина принадлежала именно генменеджеру, и эта инициатива была одобрена руководством.

Наверху в «Авангарде» «рубили» только совсем уж спорные сделки. Типа вариантов приглашения вратарей Максвелла или Гудачека, о которых упомянул Волков. Нужно ли говорить, что ни один из этих голкиперов, мягко говоря, не внушал доверия, а Гудачек в нынешнем сезоне в «Барысе» уже успел продемонстрировать свою склонность к чудачествам и провалам матчей? Обоих киперов даже близко нельзя сравнить с Шимоном Грубецом, который перед приходом в «Авангард» хоть и был неожиданной кандидатурой, но всё-таки солидно держал уровень КХЛ в беспросветном аутсайдере «Куньлуне».

Так что есть ощущение, что Алексей Волков просто не справился с новой реальностью. С увеличившимся контролем со стороны руководства (а как иначе в год возвращения клуба в родной город?), со скудностью рынка и с давлением, которое из-за стартовых неудач команды усилилось на него в разы. У меня нет сомнений, что Волков работал честно, усердно искал варианты укрепления команды, регулярно предлагал тех или иных кандидатов руководству. Но боссы «Авангарда» не всегда были готовы набирать игроков уровня, априори не соответствующего статусу «ястребов», и соглашаться на авантюрные решения, что Волков, очевидно, и воспринял как «разногласия по ключевым вопросам управления клубом».

Александр Крылов и Алексей Волков Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Что ж, теперь дороги «Авангарда» и его «золотого» генменеджера расходятся. Волков ушёл из клуба не слишком красиво, но без масштабного конфликта, не пройдя испытание коварными медными трубами нынешнего сложного сезона. Перипетии этого чемпионата наверняка помогут ему накопить бесценный опыт и своего рода толстокожесть. Уверен, что мы вскоре увидим Алексея Владимировича на новом месте работы, всё-таки опыт создания чемпионских команд у него уже солидный, да и чутьё имеется.



«Авангард» же, внезапно оставшийся без генменеджера и с рядом нерешённых селекционных проблем, теперь будет искать выход из сложившейся ситуации. Возможно, какую-то информацию о преемнике Волкова мы узнаем уже на этой неделе, в конце которой запланировано очередное заседание Совета директоров клуба.