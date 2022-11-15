В Америке предлагают загнать Капризова? Глупо сравнивать его во всём с Овечкиным

После очередного матча «Миннесоты» известный североамериканский журналист The Athletic Джо Смит выступил с инновационной идеей. Он предложил оставлять главную звезду «Уайлд» Кирилла Капризова на всё большинство: «Будь я тренером «Уайлд», то оставлял бы Капризова на всю двухминутную игру в большинстве, как «Вашингтон» делает с Овечкиным», — написал Смит в «Твиттере».

Многие поддержали эту идею. Но она изначально сама по себе абсолютно провальна! Почему? Разберёмся!

Капризов не «вывозит»

Первая причина проста. Россиянин просто не способен выдерживать столько (!) времени на льду. Капризов и так третий в «Миннесоте» по среднему показателю: он в среднем проводит на площадке 20 минут 53 секунды. Больше играют только защитник Джаред Сперджен (21 минута ровно) и Юнас Бродин (21 минута 57 секунд). То есть Кирилл и так проводит значительное время на льду. Если бы не матч-штраф с «Лос-Анджелесом», то, вероятно, средний показатель был бы ещё больше.

Вспомним октябрьскую встречу с «Ванкувером». Тогда россиянин сыграл 24 минуты и девять секунд, 4.06 из которых — в большинстве. Да, он принёс «Миннесоте» победу в овертайме шикарным голом, но посмотрите: он буквально еле переставляет ноги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Коллега Смита, журналист The Athletic Майкл Руссо тогда описал этот гол следующим образом: «Мертвецки уставший — с, казалось, смертельно уставшими руками и смертельно уставшими ногами — в конце своей второй длительной смены в овертайме Капризов успешно завершил свою 24-ю минуту на льду, пробив прямо впритирку со штангой, и зафиксировал свой пятый гол в овертайме в карьере».

После того матча звезда «Миннесоты» ещё трижды пробил отметку в 23 сыгранных минуты: с «Чикаго» (23.37), «Сиэтлом» (23.43) и «Сан-Хосе» (23.25). В этих встречах Капризов набрал лишь одно (!) очко — за передачу, при показателе полезности «0».

Конечно, здесь вероятен и другой вывод: дважды «Уайлд» доводили встречи до серии буллитов (то есть был сыгран и овертайм), а с «Кракен» и вовсе было унижение — 0:4. Иными словами, причинно-следственная связь может быть иной: Капризова выпускают чаще в важные моменты, когда игра у команды не идёт или когда требуется «зарешать». Но статистика красноречива: у Кирилла в эти моменты редко что-то получается. В то же время за 18.50 с «Оттавой» у него 1+1, за 19.57 с «Монреалем» — 2+0. Получим отчасти парадоксальную, но вполне объяснимую картину: больше времени на льду лишь вредит результативности Капризова.

Капризов НЕ Овечкин

В принципе, сравнение 25-летнего нападающего с главной российской звездой в НХЛ объяснимо. Рано или поздно Овечкин повесит коньки на гвоздь — и кто тогда станет достойной заменой? Кажется, что именно Капризов унаследует этот титул. Всё же карьеры Никиты Кучерова и Артемия Панарина — двух других важных российских хоккеистов — вскоре потихоньку минуют пик. Капризов же только прогрессирует и стремится к своей лучшей игре.

И всё же от Овечкина понятно, чего ожидать. Всем понятно, зачем он нужен в большинстве: розыгрыш, передача в левый круг вбрасывания, щелчок — гол. Если не гол, то повторить до необходимого результата. В таком контексте держать Капризова всё большинство выглядит… странным. Понятное дело, что на Кирилла в Миннесоте буквально молятся. Он главная звезда.

«У «Миннесоты» есть суперзвезда — и, вероятно, один из 10 лучших игроков в мире — Кирилл Капризов, который отлично начал сезон», — писал тот же Руссо.

«Он лучший нападающий «Уайлд». Он может изменить игру в одно мгновение», — вторил аналитик TNT Рик Токкет.

Однако чем он может помочь команде в 24/7-проведённом-большинстве? Капризов менее прямолинейный игрок, нежели Овечкин. Хоть бросок Кирилла хорош, он не дотягивает до мощного щелчка капитана «Вашингтона». А вот передачи форвард «Уайлд» раздаёт знатно. 10+7 в 15 матчах — отличные цифры в тухлой «Миннесоте».

Надо понимать, что хорошо играть все две минуты большинства попросту невозможно. Здесь необходимы передышки, особенно для плеймейкера — перезагрузки для тела и мозга. Так что сравнения Капризова и Овечкина по сути правильны, но по факту выходит, что за статусом «главная звезда команды и страны» стоят совершенно разные стили игры — как персональные, так и командные.

Вот и выходит, что идея Смита интересна, да в реальности наверняка принесёт больше вреда. Так стóит ли?