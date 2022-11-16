Знарок — на выход или дать поработать? Какой тренер нужен «Ак Барсу»

Артём Лукоянов после победы над «Нефтехимиком» провозгласил конец «чёрного октября» «Ак Барса». Ноябрь для казанского клуба проходит под знаком древнего анекдота: «Та чёрная полоса на самом деле была белой». Из шести матчей проиграно четыре, одна из побед подарена «Северсталью», щедро решившей снять вратаря в ОТ. Та самая победа над Нижнекамском, которой так гордился Лукоянов — единственный выигрыш в основное время за полтора месяца!

Падение амбициозного проекта вызывает в болельщицкой среде эмоции типа «Долой всех». Сначала, когда «Ак Барс» ещё держал пристойный уровень, множество вопросов возникало к Вадиму Шипачёву, проваливавшему сезон. Потом чаще всего стало доставаться Олегу Знарку — и это было ожидаемо с его линией публичного поведения. Хорошо давать ответы в два слова, когда ты побеждаешь — а вот после поражений за телеграфный стиль пресс-конференций тренера сожрут все.

Понятно, что Знарка все хотят убрать не из-за пресс-конференций: это лишь разжигало эмоции после безвольных поражений, где тренер сам делает себя мишенью. Но слухи вокруг «Ак Барса» клубятся самые невероятные, и по степени безумия эти рассказы приближаются куда-то к «Авангарду» примерно десятилетней давности. Постоянная тасовка звеньев, слухи о «кланах», публичная пантомима Радулова перед Знарком, где Раду вряд ли обходился без «непереводимой игры слов» — всё это сливается в странную картину тонущего корабля.

Александр Радулов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Прямо сейчас глубокий тактический анализ игры «Ак Барса» значения особо не имеет, потому что разрозненный коллектив вряд ли бы стал подчиняться даже самому гениальному в мире стратегу. Да и играет казанский клуб с гигантскими перепадами — Знарок не просто так отмечал игру в третьих периодах, ставшую локальным мемом. С «Авангардом», например, «Ак Барс» проводил очень сильный второй период, достаточно играл в чужой зоне и зажимал соперника, но победить это не помогло.



Вместо командной игры есть вспышки отдельных игроков — как молодого защитника Никиты Евсеева, который на коротком отрезке внезапно раззабивался. И при всех давних проблемах Радулова и Знарка, при непростом характере «Тасманского дьявола» и его ненужных удалениях понятно, почему №47 всё равно в составе: он даёт огромную энергию, именно Радулов — лучший бомбардир «Ак Барса» прямо сейчас. Очевидно, что многие игроки «АБ» сейчас больше озабочены тем, что происходит вне льда, а не на площадке, и не раскрывают себя в полной мере.

Бывший игрок СКА Михаил Мальцев недавно подтвердил то, что все и так знали: в штабе Знарка главный тренер больше отвечал за психологию и мотивацию, по тактике работал Витолиньш. Примерно такое же разделение было и в дуэте Чернышёв — Тарасов, хотя динамовский тренер был главным в советской сборной. Это не умаляет услуг Знарка — сильный тактик Витолиньш в качестве главного просто вывел из себя динамовский коллектив, где самостоятельная работа Харийса оказалась недолгой.

Вопрос в помощниках, которые уже обсуждались в одном из прошлых текстов про «Ак Барс». Есть ощущение, что из-за политической ситуации Знарок не мог собрать свой старый штаб и набирал людей немного экспромтом, поставив на старые динамовские кадры. Тот же Юрий Бабенко уже вроде бы оставался главным тренером «Витязя» на этот сезон, но ушёл к своему давнему учителю жизни на понижение, забрав с собой помощника Александра Бойкова. В итоге один из игроков «Ак Барса» якобы назвал этот тренерский штаб слабейшим из тех, с которым работал.

Юрий Бабенко и Олег Знарок Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итак, проблема не в головах, а в отношении — при выборе любой из сторон конфликта, «шипачёвских» или «местных», это очевидно. При этом Знарок как раз славился тем, что это был тренер для игроков — за его назначение в пекинскую сборную ратовали главные звёзды НХЛ, игроки КХЛ регулярно называли Олега Валерьевича тренером, за которого они хотят играть. Люди в 59 уже не меняются, и на тактические взгляды Знарка это повлияло, скорее, отрицательно — но в плане построения коллектива это мешать не могло.



За два месяца можно было принять какие-то решения, но руководство «Ак Барса» не сделало даже какого-нибудь мелкого обмена, хотя слухи об этом ходили. Нахождение Радулова в запасе продлилось лишь матч, причём сам Знарок отрицал, что это связано с какими-то санкциями. В Казани как будто думают, что всё само рассосётся, но это явно не тот случай. Рано или поздно придётся резать по живому, чего там не делали уже лет 10, со времён расставания со старыми лидерами весной 2013-го. Надо будет делать выбор в пользу тренера или игроков — и пока всё указывает на то, что будут менять тренеров, это банально проще. Если верить некоторым инсайдам, у Знарка сейчас есть три игры для исправления ситуации.



Но кто сейчас нужен «Ак Барсу»? В первую очередь — человек, который просто успокоил бы команду, решил все споры и перестал дёргать состав, просто позволив хоккеистам играть. Для Омска таким человеком пока является Михаил Кравец, который явно ослабил то напряжение, которое существовало в раздевалке в первые месяцы, дав лидерам клуба спокойно заниматься привычным делом. Вполне возможно, Знарку всё-таки нужны опытные помощники, и есть чувство, что Олег Валерьевич выправил бы ситуацию с обновлением штаба. Однако же Знарок может не дать в обиду своих проверенных людей.

В этом плане внезапный слух о приходе Анвара Гатиятулина мог иметь под собой почву: шеф «Трактора» известен прекрасной репутацией и справедливым подходом к игрокам. Однако именно в этом сезоне у Гатиятулина якобы появились какие-то трения с коллективом Челябинска. Да и неустойка за разрыв контракта с «Трактором» у тренера весьма солидная.



Поэтому и не верится в назначение Дмитрия Квартальнова. Во-первых, вряд ли возрастная казанская команда выдержит его энергозатратный и прямолинейный стиль на долгосрочной основе. Во-вторых, известно, что характер у тренера не сахарный, и прошлогодний побег многих лидеров «АБ» из команды некоторые источники связывали и с фигурой Квартальнова. Сложно себе представить, что Дмитрий Вячеславович сплотил команду прямо сейчас — если бы он начал работать с начала сезона, вероятность этого была бы выше. Конечно, возвращение может произойти, но в его успешность не верится.

Дмитрий Квартальнов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Смысл в том, что «Ак Барсу» вовсе не надо бросаться на самые громкие имена. Тот же Кравец не был очевидной фигурой, но как минимум на коротком отрезке исправляет положение. История показывает, что в роли «пожарных» могут отработать самые разные люди. Вполне вероятно, это будет и сам Знарок — но для этого должны случиться перемены либо в штабе, либо в составе.