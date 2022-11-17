«Как меня можно сравнивать с Овечкиным?» Разговор с самым безжалостным снайпером КХЛ

Лучший бомбардир и снайпер сезона КХЛ – человек удивительной судьбы. Брукс Мэйсек вырос в Виннипеге, но на Олимпиаде-2018 забросил шайбу в ворота сборной Канады. За два года до этого хоккеист получил немецкое гражданство, воспользовавшись происхождением отца, и вскоре стал одним из лидеров национальной команды Германии.

Из Пхёнчхана Брукс увёз серебряную медаль, а от золотой его отделили буквально несколько секунд. В драматичном финале немцы уступили российским хоккеистам. Полгода спустя Мэйсек стал партнёром Павла Дацюка – одного из главных героев того исторического для всех матча. Хоккеисты встретились в «Автомобилисте», хотя могли познакомиться на десятилетие раньше: «Детройт» драфтовал Брукса в момент, когда там царил Павел.

Североамериканская карьера у Мэйсека не сложилась, но на четвёртый сезон выступлений в КХЛ равных ему нет ни в клубе, ни в лиге. По крайней мере – по статистике.

«Не особо слежу за соперниками»

– Брукс, вы лучший бомбардир и снайпер КХЛ. Что значит для вас этот статус, гордитесь ли вы собой?

– Да, я очень доволен. Мне удалось здорово провести первую половину регулярного сезона. Но, думаю, такая продуктивность объясняется в первую очередь командной игрой, нашим большинством и тем, что вокруг меня отличные партнёры. У меня есть гордость за себя, но думаю, что моя лидирующая позиция – это отражение командной игры.



– Ваш главный оппонент по статистике — Рид Буше. Следите ли вы за его игрой?

— Нет, я не особо слежу за соперниками. Их игра – это не то, что ты можешь контролировать. Если он действительно проводит хороший сезон, это отлично. Но меня не слишком беспокоит игра других хоккеистов.

Рид Буше Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Вы забили 10 голов из левого круга вбрасывания. Это ваша любимая точка на льду?

– Да, в большинстве на этой позиции я играю на протяжении всей карьеры. Я довольно успешен при игре с этой точки. Но, как я говорил выше, рядом со мной отличные игроки, которые отдают мне шайбу. Часто моя задача очень простая – всего лишь попасть в ворота.



– Левый круг известен хоккейному миру как «офис» Овечкина. В какой-то степени вас можно сравнить с Александром: вы оба праворукие, хорошо бросаете, примерно одних габаритов. Что вы думаете о таком сравнении?

– Хах, думаю, что мы всё же на разных уровнях. Он остаётся на высочайшем уровне на протяжении долгих лет. Ови – потрясающий игрок. Я не знаю, как нас можно сравнивать, но спасибо за это сравнение.



– Вы были задрафтованы клубом НХЛ. Но и «Детройт», и затем «Вегас» не дали вам даже шанса сыграть в лиге. Как вы себе объясняете – почему?

– Я не знаю точно, как именно тренеры и менеджеры решали, перед кем закрыть дверь в лигу, кого взять в команду, кому давать возможность, а кому – нет. Но я стараюсь рассуждать об этой ситуации в позитивном ключе. «Вегас» дал мне возможность вернуться в Северную Америку. Конечно, для меня разочарование, что я так и не смог сыграть в матче НХЛ. Но я всегда полностью выкладывался на льду и старался доказать, что, возможно, заслуживал шанса – в этом смысле мне не о чем сожалеть. В любом случае это жизнь, и нет причин сокрушаться о прошлом – лучше двигаться вперёд.

«Немецкие дети должны ориентироваться на Драйзайтля»

– Вы родились в Виннипеге. Когда последний раз были дома?

– После прошлого сезона. Провёл там около месяца. Было очень здорово увидеть родителей, братьев и сестёр, встретиться с друзьями. Из-за недавних ковидных ограничений у меня не было возможности побывать дома в течение пары лет. А вообще я всегда стараюсь приезжать в Виннипег после каждого сезона.



– В вашем детстве команды НХЛ в Виннипеге уже не было. Грустили из-за этого?

– Когда команда покидала Виннипег, я был очень маленьким, и никаких воспоминаний об этом у меня не сохранилось. Но я помню, как вместе с дедушкой ходил на матчи «Манитобы» в АХЛ – и это действительно было особенным периодом в моей жизни. Думаю, для многих горожан отсутствие команды НХЛ было разочаровывающим фактом. Однако команда вернулась. Знаю, что мой брат постоянно ходит на матчи «Джетс». Вообще, моя семья – большие болельщики хоккея.



– Виннипег – довольно холодный город. Вы в детстве играли на открытом воздухе?

– Да, конечно. Когда я был пяти-шестилетним мальчиком, то вставал ещё до восхода солнца, в районе шести утра, и шёл на каток. Большое спасибо моим родителям, которые вставали вместе со мной и отводили на игры с ровесниками, несмотря на жуткий холод. Сейчас эти походы – прекрасные воспоминания для меня. Но было очень холодно, правда.



– Кто был вашим хоккейным кумиром в детстве?

– Я был большим фанатом Джо Сакика и Стива Айзермана. Они оба великолепные игроки с отличным видением площадки, оба были лидерами в великих командах.

Стив Айзерман Фото: nhl.com

– Многие россияне думают, что любой уважающий себя канадский мальчишка играет в хоккей. Это действительно так? И остаётся ли хоккей главным видом спорта в Канаде?

– Я бы сказал, что да, большинство канадских детей играют в хоккей. Виннипег не огромный город, но всё же достаточно большой. И все мои друзья, все дети, которые учились со мной в школе, играли в хоккей. Я бы сказал, что это очень популярный вид спорта в стране, но он также достаточно дорогой. Экипировка и переезды требуют немаленьких расходов. Не у каждого родителя есть возможность покрывать их. Однако думаю, играть в хоккей – очень здорово для любого ребёнка.



– А как вы оцените уровень интереса к хоккею в Германии?

– Определённый интерес, конечно, есть, однако в Германии всё ещё доминируют другие виды спорта: в основном футбол, а в последнее время ещё и баскетбол обретает популярность. Но я думаю, что недавние успехи Германии на международной арене – в первую очередь серебряные медали на Олимпиаде-2018 – увеличили аудиторию хоккейных болельщиков. Даже если вы посмотрите на НХЛ сегодня, то увидите там достаточно немецких игроков, причём очень высокого класса. Самый очевидный пример – Леон Драйзайтль. Он невероятный игрок.



– Вы знакомы с Леоном?

– Мы играли вместе на чемпионатах мира в 2017 и 2018 годах. Знаю его немного. Мы провели в одной команде всего по две недели на каждом из турниров. Могу сказать, что у него отличные индивидуальные навыки, он очень профессионален как на льду, так и за его пределами. Отличный игрок, думаю, немецкие дети должны ориентироваться именно на него.

– Один из способов увеличить популярность хоккея – введение овертаймов 3х3. ИИХФ даже планирует сделать отдельный чемпионат в таком формате. Хотели бы принять участие и что в целом думаете о таких овертаймах?

– Я думаю, что овертаймы в таком формате добавляют зрелищности, это здорово для фанатов. Да и хоккеисты в основном наслаждаются такой игрой. Шайба быстро перемещается по площадке, много разных возможностей, чтобы забить. У парней есть возможность показать свои навыки катания. Я сам фанат такого формата, думаю, это действительно круто. Правда, бывает, очень сильно устаёшь – особенно если надолго задержишься на льду. Отдельный чемпионат мира в формате 3х3 – отличная идея, на мой взгляд.

«Хэй, у нас столько хороших игроков в этом сезоне»

– Не так давно вы играли вместе с Павлом Дацюком. Всем известны его хоккейные таланты, но что вы можете сказать о том, каким он был за пределами льда. Может быть, помните какие-то из его советов?

– Да, как вы и сказали, все знают, что Павс может на льду. Это настоящее величие. Невероятное владение шайбой, очень высокий хоккейный интеллект. За пределами льда он довольно спокойный. Он много занимался упражнениями на земле. Что касается советов, не назову что-то конкретное. Но это в целом очень круто находиться рядом с будущим членом Зала славы НХЛ. Он и сейчас приходит посмотреть на большинство наших игр – здорово осознавать этот факт.

Павел Дацюк наблюдает за матчем «Автомобилиста» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

– Возможно, вы не знаете, но в предыдущие годы многие журналисты критиковали вас и других легионеров «Автомобилиста» за нежелание бороться в каждой игре. Что ответите критикам?

– На каждом своём шагу ты встречаешь критиков – это обычное дело. Если честно, не слежу за медиа, не читаю новости и статьи, хотя, конечно, наше интервью прочту. Для меня это ненужный шум, стараюсь блокировать информацию из медиа и соцсетей для своего разума. Просто стараюсь работать и каждую следующую игру играть лучше, чем предыдущую. Каждый имеет право на своё мнение, но я стараюсь не загружать себя этим.



– Давайте немного о тренерах. Вы работали с Андреем Мартемьяновым и Биллом Питерсом, теперь – с Николаем Заварухиным. Чем он отличается от предыдущих наставников?

– Я думаю, главное различие между тренерами – в системе игры. Под руководством Билла мы играли в более силовом стиле. От нас требовалось много кататься, идти в форчек, быть агрессивными. Николай ставит более оборонительную, более структурированную игру. Думаю, наше турнирное положение показывает, что эта система довольно успешна. Николай отлично работает с игроками за пределами льда, много времени уделяет восстановлению – это особенно важно в нынешнем сезоне — из-за увеличения количества матчей. Думаю, самое важное в Николае – его вера в нашу команду. Мы на каждую игру выходим с уверенностью, что можем победить.



Такая настройка сознания – чрезвычайно важная вещь. Каждый в «Автомобилисте» понимает: «Хэй, у нас столько хороших игроков в этом сезоне. Если мы будем играть правильно, мыслить и действовать в одном направлении, то сможем добиться чего угодно». Мы знаем, что если покажем свою игру, то победим любую команду. Я думаю, внутренняя командная культура и вера друг в друга – два самых важных фактора наших успехов.



– А видите ли вы различия между тренерами на национальном уровне? Российские тренеры отличаются от канадских и европейских?

– На основе своего опыта думаю, что ключевое различие в этом смысле – языковой барьер. Билл не разговаривал по-русски. Некоторым парням в команде было не так просто считать его месседжи. Николай проводит собрания на русском языке, большинство игроков – россияне. Я думаю, это оптимальный вариант. Те несколько ребят, кто не владеет русским, всегда могут подойти уточнить перевод. Когда перевод требуется большинству игроков в команде, это сложнее.



– Но и иностранных хоккеистов в «Автомобилисте» довольно много. Вы стараетесь больше общаться с ними или с российскими игроками тоже?

– Взаимоотношения в команде – очень важный аспект. Я думаю, у нас каждый работает по максимуму, каждый старается получше узнать каждого. Самый активный в этом плане, в общении – Патрис Кормье. Да, он не забивает много голов, но «за сценой» его роль невозможно переоценить.

Патрис Кормье Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Я хоккеист, а не политик. Моя работа – играть в хоккей»

– В октябре «Автомобилист» столкнулся с эпидемией травм, причём у лидеров. Что помогает справляться с такими ситуациями?

– Я думаю, то, о чём говорил ранее – вера друг в друга. Каждый член нашей команды вкладывает что-то в общее дело. На каждую травму можно посмотреть по-разному: да, с одной стороны, кто-то выбывает. Но с другой — человек, встающий на место выбывшего, может сказать: «Оу, это моя возможность сделать шаг вперёд». Это отлично, что мы смогли сохранить свой темп, несмотря на потерю лидеров. Думаю, когда все вернутся, мы станем ещё сильнее и продолжим прогрессировать вместе.



– «Автомобилист» играет на стадионе, построенном в советские времена. Насколько это необычный опыт для вас – выступление на арене из семидесятых?

– На этом стадионе я чувствую себя как дома. Мы чаще всего играем при полной арене, мне это очень нравится. Наши фанаты великолепны. Арена относительно небольшая, но за счёт этого очень громкая. Благодаря поддержке мы имеем возможность играть быстро, и думаю, это непросто для соперников, которые к нам приезжают.



– Вы подписали контракт с «Автомобилистом» до 2024 года. Почему решили остаться, несмотря на сложную политическую обстановку?

– Перед тем, как всё случилось, я был на контракте. Я не заметил особенных изменений в повседневной жизни. Мне достаточно комфортно находиться здесь. Я хоккеист, а не политик. Моя работа – играть в хоккей.



– Вам уже 30 лет, для многих игроков это солидный возраст. Но вы играете лучше от матча к матчу. Ощущаете ли вы изменения в своём организме по сравнению с юностью?

– Я думаю, когда ты уже взрослый игрок, то лучше понимаешь, как всё работает. Ты становишься профессионалом на льду и за его пределами. Конечно, с возрастом появляется зрелость. Когда тебе уже за тридцать, понимаешь, что впереди остаётся не так много лет в хоккее, понимаешь, что через несколько лет уже можешь закончить. И тогда стараешься отдавать на льду всё, что у тебя есть.



– Какой возраст идеальный для хоккеиста?

– Любой имеет свои достоинства. Когда ты молод, можешь наблюдать за происходящим вокруг, анализировать, учиться у партнёров по команде, получать так много информации, как только можешь. Между 18 и 24-25 ты полон сил, можешь пытаться пробиться в НХЛ. С 25-26 лет наступает твой расцвет как игрока, а в ещё более зрелом возрасте ты проводишь каждую игру так, будто она последняя.



– Кем вы видите себя по завершении карьеры игрока? И где хотите жить – в Германии или Канаде?

– Сейчас я и моя жена – она тоже канадка – живём в штате Вашингтон. Там отличная погода, солнце каждый день. Пока мне всё там нравится. Что касается рода деятельности… Тренерство – это определённо то, о чём я думаю. Я бы хотел в перспективе развиваться в этом направлении. Сейчас никакого тренерского опыта у меня нет. Но, возможно, это станет следующим этапом в моём жизненном путешествии. Я бы хотел стать крутым тренером. Хотя, на самом деле, не слишком часто думаю о будущем после игровой карьеры. Сейчас я сфокусирован на своей нынешней работе.



– Ваше любимое место в Екатеринбурге.

– Думаю, наш каток.



– Против кого из вратарей КХЛ вам было сложнее всего играть?

– Я думаю, Метсола. У него было несколько отличных матчей против «Автомобилиста». Было очень непросто его пробить.

– Самый запоминающийся день в вашей хоккейной карьере?

– Вероятно, день, когда мы выиграли серебряные медали на Олимпиаде. Это было невероятно.



– Сколько голов забьёте в этой регулярке?

– Я не знаю. Время покажет. У меня нет ответа – только у времени есть.



– Какая ваша хоккейная мечта?

– Хоккейная мечта?.. Если скажешь, не сбудется, так что оставлю при себе.