Домашний кошмар «Салавата» и новое сенсационное поражение СКА. Итоги игрового дня КХЛ

У «Авангарда» уже девять побед подряд, невероятный «Адмирал» — в тройке лучших команд Востока.

19 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось восемь матчей. Кратко подводим итоги каждой встречи.

В Омске «Авангард» принимал «Ак Барс», сокрушивший в прошлом матче лидера регулярки СКА. И эта игра показала, что казанцам ещё далеко до выхода из кризиса. У подопечных Олега Знарка вновь не было видно на льду никого из лидеров, кроме Александра Радулова, команда играла очень медленно и примитивно и забила единственный гол благодаря ошибке вратаря «Авангарда» Василия Демченко.

Впрочем, «ястребы» тоже выглядели довольно вяло, отчего матч с супервывеской получился достаточно скучным. Однако его украсил победный гол в овертайме, вместивший в себя всё: дерзость и оправданный риск Владимира Ткачёва, грубую ошибку Артёма Галимова, а также долгий видеопросмотр, подтвердивший, впрочем, первоначальный вердикт судей на льду.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Барыс» принимал на своей площадке одного из конкурентов за место в плей-офф «Амур». Хозяева открыли счёт в конце периода, однако затем хабаровчане отыгрались, вышли вперёд и удержали важнейшую для себя победу. «Тигры» набрали очки уже в пятом матче подряд, до «Трактора», находящегося на восьмом месте, их теперь отделяет лишь один балл. При этом у «Амура» есть целых три игры в запасе. «Барыс» же продолжает падение на дно Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Салават Юлаев» после отличного отрезка, который вывел даже уфимцев на какое-то время в лидеры Востока, впал в уныние. Причём прямо по ходу домашней серии, которую сегодня подопечные Виктора Козлова завершили очередным поражением.

На позитиве из Уфы в этот раз уехала «Сибирь». Гости забили по голу в первых двух периодах, в третьем отрезке у Дениса Костина сорвался «сухарь», но на большее «Салавата» не хватило. Четвёртое подряд поражение уфимцев, которых та же «Сибирь» сегодня догнала по очкам. Эти две команды делят четвёртое и пятое места на Востоке, правда, у новосибирцев аж на три сыгранных матча больше.

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Уральское дерби в Челябинске выдалось малозрелищным, что неудивительно, учитывая текущую форму соперников. «Магнитка» открыла счёт в начале матча, «Трактор» отыгрался в середине второго периода, а исход встречи решила вселенская хитрость Максима Карпова в овертайме. Форвард гостей уехал с шайбой в свою зону, всем видом показав, что настало время смениться, но затем резко сменил курс на 180 градусов, укатил к воротам «Трактора» и принёс победу своей команде.



«Металлург» не желает отпускать «Автомобилист» в разборках лидеров Востока, «Трактор» же остаётся худшей командой конференции по потерянным очкам, но пока ещё удерживает место в зоне плей-офф.

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Легче всего для команд Востока день сегодня сложился у «Автомобилиста». «Сочи», видимо, отдал слишком много сил и эмоций в Уфе и Омске, поэтому в Екатеринбурге натурально развалился. Максим Третьяк пропустил три шайбы уже к 11-й минуте, на долю вышедшего вместо него Артёма Плешкова пришлось пять голов. 8:2 — разгром южан от лучшей команды Восточной конференции, а у Брукса Мэйсека – лучшего снайпера КХЛ – в активе сегодня ещё два гола.

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Главную сенсацию дня устроил «Нефтехимик». «Волки», пропустив первыми от СКА, сумели отыграться за счёт шикарных действий Евгения Митякина во всём эпизоде, а за три с небольшим минуты до конца основного времени нижнекамцы сподобились на гол в меньшинстве!

Героями матча стали Ансель Галимов (сумасшедший пас) и Вячеслав Лещенко (чёткое завершение), «Нефтехимик» продолжает не соглашаться со своим последним местом на Востоке, старается драться и кусаться против любого соперника. СКА же проиграл пять из шести последних матчей, Роман Ротенберг видит проблему в переполненном лазарете, сложном выезде на Дальний Восток, а также особой мотивации любых команд на игры с петербуржцами. Что ж, возможно так и есть, но со стороны кажется, что СКА просто выдохся после впечатляющего старта, и сейчас армейцам нужно просто подождать, пока откроется второе дыхание.

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Московское «Динамо» дома принимало «Куньлунь». В первом периоде бело-голубые забили два гола, но впоследствии гости навязали подопечным Алексея Кудашова серьёзную борьбу и едва не отыгрались, а выдохнуть динамовцы смогли лишь после гола Якоба Лильи в пустые ворота. Одним из героев игры стал оформивший дубль Владислав Кодола, об обмене которого в московском клубе всерьёз размышляли буквально на днях, но травма Эрика О’Делла заставила бело-голубых повременить с этим решением.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Адмирал» — главное открытие текущего сезона – продолжил свою победную поступь в Минске. «Моряки» первыми пропустили от Вадима Мороза, затем забили три гола подряд, и хоть белорусам в результате удалось отыграться, «Адмирал» вырвал победу в серии буллитов. В этой игре дубль оформил Александр Горшков, от которого летом отказались в Омске, он же реализовал решающий послематчевый бросок, а голкипер Никита Серебряков провёл очередной шикарный матч, сделав 46 сейвов. «Адмирал» выиграл и вернулся в тройку лучших команд Востока. Фантастика от дальневосточников!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 ноября