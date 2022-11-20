«Мог пять забивать!» Россиянин провёл матч жизни, а НХЛ отняла у него уникальный рекорд

Павел Бучневич впервые в карьере набрал пять очков, но после матча у него забрали одну передачу.

«Сент-Луис» находится на подъёме, и один из главных творцов успеха команды сейчас – Павел Бучневич. Он здорово начал сезон, но затем пропустил пару недель из-за травмы, вернулся и сейчас разыгрался на полную катушку.

«Музыканты» после восьмиматчевой серии поражений пошли в гору и выиграли уже шестой матч подряд. Павел на этом отрезке – лучший бомбардир и снайпер команды с девятью (3+6) результативными баллами. В матче с «Анахаймом» не смог сыграть Владимир Тарасенко, который приболел, но его отсутствие никак не повлияло на эффективность звена. С Бучневичем и Робертом Томасом выходил Джордан Кайру, и эта тройка буквально уничтожила соперника, а российский нападающий выдал лучший матч в карьере, набрав сумасшедшие пять очков.

Разгром «уток» Павел начал с гола в большинстве, к тому времени Ноэль Аччари уже открыл счёт, задав тон игре. Партнёры выгрызли для россиянина шайбу на пятачке, а Павел без промедления прошил Джона Гибсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период стал бенефисом Бучневича – он оформил дубль, хотя мог и хет-трик. Вторая шайба – красота с неудобной. Пора соперникам уже брать на заметку, что оставлять Павла без прикрытия себе дороже.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше Павел сосредоточился на передачах – сначала ассистировал Брэйдену Шенну, затем – Тори Крюгу в большинстве. Причём было похоже, что партнёры выводили Павла на хет-трик и он получил шайбу в хорошей бросковой позиции, но не стал завершать сам, а продолжил розыгрыш, который завершился голом защитника.

«Бучневич играет во всех ситуациях и способен быть нашим лучшим двусторонним игроком. Это очень важный игрок для нас, нам повезло, что он у нас есть. Когда он так играет, нас тяжело остановить», — сказал после матча Крюг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Четыре очка за матч Бучневич набирал один раз, ещё в качестве игрока «Рейнджерс». В матче с «Филадельфией» в 2017 году у него также было два гола и две передачи. Сегодня Павел пошёл дальше и в третьем периоде отметился ещё одной передачей, послав в атаку Кайру с Томасом, которые реализовали «два в одного».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Анахайм» забросил две шайбы, оба раза отличившись в большинстве, но серьёзной борьбы не навязал. Звено Бучневича показало невероятную «химию» и полную доминацию. «Моё звено делало всё для меня, у меня было столько моментов, что я должен был забивать четыре-пять голов. Мы с партнёрами много разговариваем на скамейке, стараемся просто получать удовольствие. У нас шла игра, но, Влади, поправляйся», — передал привет Бучневич приболевшему партнёру.

Россиянин провёл матч жизни, но, к сожалению, НХЛ в итоге лишила его уникального достижения и отобрала последнюю передачу. Очевидно, статистики посчитали, что игрок «Анахайма» коснулся шайбы до того, как она дошла до Кайру. Обидно, но Бучневич сейчас находится в шикарной форме и играет на кураже, так что, кто знает, может, у него припасён ещё матч с пятью очками?