Умопомрачительная развязка в НХЛ! Шестёркин спас «Рейнджерс» от грандиозного провала

Итог первого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» в затяжной четырёхматчевой поездке по Западной конференции НХЛ привёл в настоящее бешенство российского голкипера Игоря Шестёркина. Обычно довольно скупой на проявление резких эмоций 26-летний россиянин, уходя в подтрибунное помещение после поражения в матче с «Сиэтл Кракен» (2:3 ОТ), прилично приложился рукой по стене, не сдерживая злости от действий партнёров. В том матче полевые игроки «Рейнджерс» действительно очень прилично подставили своего голкипера, которому пришлось стоять на голове, чтобы подарить команде хотя бы одно набранное очко.

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Спустя 48 часов игроки «Рейнджерс» едва не повторили свой подвиг по выведению основного голкипера из состояния эмоционального равновесия. На протяжении большей части времени их матч с «Сан-Хосе Шаркс» оставался безголевым. При этом подопечные Жерара Галлана действовали с заметным позиционным преимуществом, и только сумасшедшие старания вратаря «акул» Джеймса Раймера позволяли его команде удерживать ничью.

К тому же на стороне канадского голкипера вовсю играл каркас ворот. Достаточно сказать, что в ходе только одного из большинства игроки «Рейнджерс» умудрились дважды подряд угодить в стойки ворот – сначала штангу поразил защитник гостей Адам Фокс, а следом на добивании сыграл Артемий Панарин, но его выстрел пришёлся в крестовину. Всего же металлический звон четырежды раздавался по «Эс-Эй-Пи-центру» после попаданий «Парней с Бродвея» в стойки ворот.

В какой-то момент матча превосходство «Рейнджерс» по броскам в створ стало уже двукратным (36:18), и за семь минут до конца основного времени форменный обстрел ворот Раймера наконец увенчался заброшенной шайбой. Райан Карпентер выиграл вбрасывание в чужой зоне, К’Андре Миллер отпасовал Джейкобу Трубе, а Жюльен Готье идеально подставил клюшку под бросок своего капитана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сумев перевести количество произведённых бросков в голевое качество, «Рейнджерс» до поры до времени продолжали уверенно контролировать ход игры, не подпуская соперника к своим воротам. А когда тренерский штаб хозяев заменил вратаря на шестого полевого игрока, то гости очень быстро воспользовались возможностью поразить пустые ворота – цели всё-таки достиг бросок Фокса, продлившего личную серию с набранными очками до девяти матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этот момент до конца третьего периода оставалось чуть больше минуты, а если быть более точным, то 67 секунд. Главный тренер «акул» Дэвид Куинн использовал своё право на тайм-аут, но вряд ли даже в глубине души надеялся, что у его команды ещё будет реальнейший шанс на спасение встречи. К тому же время матча продолжало стремительно убегать, а «Рейнджерс» уверенно действовали в обороне.

Но когда Шестёркин уже наверняка мечтал о втором шат-ауте в нынешнем сезоне, его команда неожиданно выключилась из игры и превратилась на площадке в стороннего наблюдателя. Можно ли упустить победу, ведя с преимуществом в две шайбы за 20 секунд до финальной сирены? Это сделать очень сложно, и хоккейная история знает довольно мало таких примеров.

Но сегодня «Рейнджерс» едва не дали утвердительный ответ на этот вопрос. Сначала Тимо Майер и Томаш Гертл безо всякого сопротивления довели шайбу практически на линию ворот, откуда Логан Кутюр в упор пробил Шестёркина, лишив россиянина вполне заслуженного матча на ноль. Стоит заметить, что сухая серия голкипера «Рейнджерс» на домашней арене «акул» составила больше 119 минут — в прошлом сезоне Шестёркин на выезде сумел засушить нападение «Шаркс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но это была ещё не развязка. Следом «Рейнджерс» допустили ещё один грубый провал. Кевин Лабанк по правому флангу ворвался в зону и выполнил передачу на Александра Барабанова – российский форвард находился в бросковой позиции и мог завершать атаку самостоятельно, но вместо этого нашёл опасное продолжение в виде паса на всё того же Кутюра – канадский нападающий в касание переправлял шайбу в ворота, но растянувшийся в шпагате Шестёркин спас «Рейнджерс» от грандиозного провала.

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Проведя очень качественный матч и в результате перебросав соперника (43:23), «Рейнджерс» за 20 секунд едва не умудрились свести на нет все свои усилия в этой встрече. Только лишь блестящий сейв Шестёркина уберёг «синерубашечников» от перевода игры в очередной овертайм, где «Парни с Бродвея» крайне неудачно действуют в этом сезоне. Например, первый матч с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ) ими был проигран как раз в дополнительной пятиминутке. Сегодня же «Рейнджерс» избежали опыта овертайма и продолжили чередовать победы с поражениями. Из последних шести матчей «синерубашечники» выиграли три и по-прежнему находятся на самой границе виртуальной зоны плей-офф.