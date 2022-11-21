Величие Овечкина — проклятье «Вашингтона»? Как рекорды суперзвезды влияют на его команду

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Редкое словосочетание упоминается в хоккейном языке так же часто, как «Александр Овечкин». Капитан «Вашингтона» гонится за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, попутно собирая аплодисменты болельщиков, комплименты соперников, миллионы лайков и кликов (и долларов!).

За 17-летнюю карьеру в НХЛ россиянин только на контрактах с клубом успел заработать почти $ 130 млн, забросил 789 шайб, снялся примерно в 30 рекламных роликах и дважды попал на обложку компьютерного симулятора NHL. И если ребёнок спросит вас, что означает слово «суперзвезда», Овечкин окажется одним из самых подходящих людей в качестве примера.



В то же время команда жизни Овечкина – «Вашингтон» – совсем не так успешна, как человек, определяющий её облик. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» болтаются за пределами топ-10 конференции, но весь предыдущий опыт человечества по наблюдению за ними не позволяет удивиться такому положению. «Столичные» никогда не претендовали на роль династии и даже до финала Кубка Стэнли добирались лишь дважды – с интервалом в 20 лет.



При Овечкине «Кэпс» трижды пролетали мимо плей-офф, семь раз выбывали в первом раунде и шесть – во втором. Причём завоевание заветной серебряной чашки в 2018 году отлучило франшизу не только от крупных, но и от локальных успехов. С тех пор команда из столицы Соединённых Штатов не выиграла ни одной серии плей-офф.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

В полувековой истории клуба было лишь два отрезка мрачнее. Сразу после создания «Вашингтон» предсказуемо долго искал себя в лиге и только на девятый год существования впервые попал в плей-офф. Кроме того, на рубеже девяностых-нулевых «Столичные» по три раза за шесть сезонов не добирались до игр на вылет и расходились по домам после стартового раунда.

Новый этап турбулентности в «Вашингтоне» по времени совпадает с наиболее активной фазой в пасьюте Овечкина за Гретцки. Если до завоевания Кубка Стэнли Александра постоянно сравнивали с великими хоккеистами без трофея, то почти сразу после этого стали позиционировать как одного из лучших снайперов в истории хоккея.



Осенью 2018-го, когда Овечкин возвращался из чемпионских фонтанов на лёд, в списке лучших снайперов НХЛ он стоял двадцатым. За четыре следующие регулярки и начало пятой Ови забросил ещё 182 шайбы – это почти каждый пятый гол «Вашингтона» за аналогичный период.

Такой результат – ещё одно математическое доказательство величия Александра. Но, возможно, именно на величии одного игрока замыкаются общекомандные проблемы «Кэпиталз»? Что если концентрирующий на себе всё внимание Овечкин становится помехой для тренеров, вынужденных ориентироваться на его мнение, и ушедших на второй план партнёров.



Чемпион мира — 2008 Максим Сушинский согласен с тем, что «Вашингтон» действительно играет «с поправкой» на Овечкина, но новости в этом не видит. «У меня такое впечатление, что «Вашингтон» играет на Овечкина лет двенадцать, – говорит «Чемпионату» Сушинский. – Не просто так он лучший бомбардир «Вашингтона» и лиги последние лет десять. Овечкин – такой человек, за которого радуются. Он душа коллектива, и пацаны, наоборот, помогают ему с рекордом. Это видно даже со стороны, как они выбегают всей командой поздравить с каким-то очередным рекордом – это же не просто так. Человек заслуживает этого.



Я не думаю, что он только на льду… И в раздевалке, и человеческие какие-то отношения, поэтому здесь говорить о том, что весь «Вашингтон» играет на Овечкина – неправильно в данной ситуации. Это было всегда так, потому что он человек-гол и на кого ещё играть? Смысл тогда в Овечкине».

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

«Я не думаю, что в команде кто-то думает о рекорде Гретцки, – у заслуженного тренера России, экс-вратаря СКА Сергея Черкаса другое мнение, хотя списывать неудачи «Кэпиталз» на гонку Овечкина он тоже не спешит. – Это, наверное, больше раскручено в прессе. Саша выходит и играет. Он профессионал и отрабатывает свой контракт, он просто играет. И самое главное, что Овечкин не один в команде. Там же ещё 19 человек играют. Неуспехи «Вашингтона» не связаны с тем, что Овечкин гонится за рекордом и только и думает, что об этом. Нет, конечно. Тем более он старается, он выкладывается, забивает голы.



Показатель полезности «-14»? Это говорит о том, что Саша больше играет в атаке и меньше – в обороне. Естественно, играя 5х5, он где-то пропускает голы, отсюда такой коэффициент. Я думаю, «Вашингтону» нужно просто подумать, как сделать команду сильнее, а не акцентировать внимание на том, побьёт ли Овечкин рекорд».

Игорь Захаркин – один из немногих российских тренеров, кому удалось поработать с Овечкиным. В конце нулевых-начале десятых он вместе с Вячеславом Быковым руководил Александром, когда тот приезжал в сборную России. Захаркин не видит взаимосвязи между неудачами «Вашингтона» и снайперскими достижениями Овечкина. При этом специалист всё же отмечает особый эмоциональный фон вокруг клуба.

«Я более чем уверен, что за этими рекордами больше следят пресса, болельщики, нежели игроки в клубе и сам Саша, – утверждает Захаркин. – Бесспорно, главным для Александра будут являться именно выигрыш команды, командные достижения, а не его личные. Но поскольку рекорды Александра являются эпохальными, конечно, определённый психологический пресс существует. В такой ситуации тренеры, руководство клуба пытаются снизить градус напряжения, потому что для всех, бесспорно, главное — это достижения команды.

То, что при этом у Александра как игрока «Кэпиталс» есть возможность побить рекорды и добиться индивидуальных выдающихся показателей — это другая история, особенно для болельщиков «Вашингтона». Они свидетели исторического хоккейного события и могут думать: «Не получается у команды, но зато есть лидер, который устанавливает такой выдающийся результат.

Присутствие в команде такого игрока, как Овечкин, заставляет тренеров ориентироваться на него? Здесь всё зависит от личности игрока. Если мы говорим конкретно о Саше, то мы знаем, насколько он командный игрок. Он подбадривает партнёров на тренировках и на скамейке во время матчей, не гнушается черновой работы, идёт в единоборства, отрабатывает в оборону, мотивирует, помогает ребятам, у которых хуже получается. Он ведёт себя как настоящий лидер, капитан команды. Я считаю, что очень здорово иметь такого игрока в команде. Это позитивно для команды.

Я не думаю, что эти рекорды довлеют над игроками и становятся главной темой для обсуждения в раздевалке. Там больше идут разбор игровых моментов и поиск возможностей, как улучшить игру и результат».

Впрочем, подумать над тем, как улучшить игру и результат, стоит не только команде, но и самому Овечкину. В трёх из четырёх последних игр россиянин не набирал очков.