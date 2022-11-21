И кому это надо? Сокращение лимита в КХЛ — худшее решение, принятое в кабинетах

Новость о том, что лимит на легионеров в КХЛ всё-таки будет сокращён до трёх человек, была воспринята уже без каких-либо эмоций в комментариях и статьях, хотя ещё два года назад это было бы главной темой для обсуждений. Возможно, на фоне нынешней обстановки, когда за полтора месяца в нашу лигу не приехал ни один иностранный новичок, это вопрос уже не первостепенный. Возможно, все уже смирились и спокойно ожидали любой гадости.

Проблема в том, что всё это делалось тайным образом, в каких-то бюрократических коридорах. Решение об этом принимает Министерство спорта, которое возглавляет бывший игрок в настольный теннис Олег Матыцин, а департаментами и отделами руководят вообще неизвестные массам бюрократы. Впрочем, люди, которые продвинули эту идею, хоккейному сообществу вполне известны, и о сокращении лимита они говорили давно. Сейчас настал момент, когда сбылись мечты народные.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович и президент ФХР Владислав Третьяк Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Повторяться здесь не особенно хочется, все слова о лимите сказаны давно. Ни в одном игровом виде спорта он не сработал: в футболе дал только взрыв зарплат «паспортистов», баскетбольные сборные обоих полов фантастически деградировали, как и сам этот вид. А сколько чемпионатов мира любой возрастной категории хоккейная сборная России выиграла после 2014-го? Правильно, ни одного.

ФХР даже не озаботилась созданием какой-либо общественной дискуссии. Всем понятно, что пул заслуженных ветеранов, которые периодически дают комментарии всем крупным медиа, приближен к руководству федерации. Никакого обсуждения, даже видимости демократических институтов, сейчас нет. В НХЛ, как известно, ключевые изменения принимаются на собрании генменеджеров — и недавний анонимный опрос ГМов показал, что клубы «провалили» бы это решение. 20 руководителей клубов высказались либо за сохранение нынешней квоты, либо за её смягчение или отмену.

Помните, как летом, уже когда клубы КХЛ провели селекционную кампанию, из ниоткуда появился замечательный проект разделения КХЛ, где нынешний лидер Востока «Автомобилист» и самая яркая команда сезона «Торпедо» оказывались в условно «серебряном» дивизионе? Почему же? «А потому» — примерно так говорили нам тогда. Хорошо, что тогда этот внезапный порыв удалось остановить, сейчас же удар дубиной был нанесён почти без предупреждения.

В ближайшее время мы будем слушать о том, что сокращение поможет лиге избавиться от неких «второсортных» легионеров — но таких в КХЛ давно нет. Прошло время, когда клубы КХЛ могли перепутать двух финских вратарей по фамилии Таркки или тащили в Россию откровенно карнавальных персонажей типа Мирослава Лажо или Ника Шауса. Сейчас команды очень внимательно относятся к селекции.

Словенский форвард «Амура» Ян Дрозг Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Даже в этом сезоне персонажи с сомнительными карьерными достижениями до КХЛ смотрятся в лиге весьма уверенно. Скромный защитник-домосед из АХЛ Колби Уильямс стал надёжным партнёром для любящего поиграть в атаке Либора Шулака в сенсационном «Адмирале». Словенец Ян Дрозг, который не мог найти себе работу в европейских лигах, начал карьеру в «Амуре» с пяти очков в пяти матчах. Даже протеже Игоря Ларионова Ю Сато забивает победные шайбы в героическом стиле.

Кроме того, от апологетов сокращения мы услышим «Молодёжь! Наши парни! Свои ребята будут!», повторяемое на разные лады. Молодёжь — это хорошо, только есть одно большое но. Сейчас не СССР, когда большинство парней из Горького, Челябинска, Свердловска и других крупных региональных центров оставались дома. Московские гранды и тогда забирали самых талантливых, но в основном самых-самых, работая скорее по верхушке.

А сейчас богатые клубы наладили скаутинг и легко могут брать талантов из провинции тоннами. СКА преспокойно купил Мичкова и вратаря Иванова за 300 тысяч в полном соответствии с регламентом, и их бывшие клубы могли только скрежетать зубами. СКА здесь работал наглее всех, но не был единственным таким — все топ-клубы высасывают заметных юниоров из более бедных мест. И какой такой молодёжью, например, будет играть «Амур»? Или даже «Витязь», откуда все более-менее талантливые проспекты едут в Питер?

Ладно, это неизбежное зло в современных условиях. Но тогда вместе с сокращением лимита должно параллельно идти и сокращение размера заявки, возможно, какой-то пересмотр статуса ограниченно свободного агента, когда клубы маринуют в фармах вполне готовых игроков. Однако о таком что-то не слышно. И тогда получается, что у коллективного «Витязя» одной рукой забирают самых перспективных игроков, а другой — отнимают возможность компенсировать эти потери хорошими легионерами.

Понятно, что в нынешних условиях сложно представить пять иностранцев в наших клубах. Но боевые действия не могут быть вечными, некоторые эксперты ждут деэскалации в ближайшее время — и тогда те же американские легионеры снова спокойно поедут в Россию за хорошими условиями. И стоит ли закрывать перед ними дверь?

Теэму Хартикайнен Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

На крутых легионеров ходит публика. Для той же Уфы Теэму Хартикайнен, пусть он и родился в далёком Куопио, стал намного более родным, чем многие местные воспитанники. Сейчас публика ходит на арену не ради полумифических «своих», а ради побед и атакующей игры — и стоит ли искусственно подрубать класс лиги? Даже пару лет назад руководители клубов жаловались на пустой рынок, когда никаких ограничений на приезд финнов и чехов в Россию не было — а теперь игроков с нужным паспортом придётся выскребать по каким-то сусекам.

Очевидно, что это решение не нужно никому, кроме людей, которые строят своё мировоззрение на «в 1972-м канадцев победили, в высшей лиге было десять клубов, и были сильными, без легионеров прекрасно справлялись». Однако мир поменялся — и хоккей, если пойдёт по такой траектории, в лучшем случае окажется в положении Единой лиги ВТБ: один бессменный чемпион и ноль интереса.