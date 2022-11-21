«Воплощение бегемота! Если бы он не был таким…» Реакция Америки на 1000-й матч Малкина

Одна из главных звёзд российского хоккея в XXI веке, Евгений Малкин, покорил знаменательную для своей карьеры веху. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» провёл 1000-й матч в НХЛ. 36-летний Джино стал лишь восьмым россиянином в истории лиги, покорившим эту отметку, и вторым среди действующих хоккеистов после Сами-Знаете-Кого.

Это историческое событие, произошедшее в ночь с 20 на 21 ноября в гостевом матче с «Чикаго», не осталось незамеченным в клубе. Целый ряд «пингвинов» (и не только) высказался о Малкине — были и восхищение, и страх, и безграничное уважение.

Само собой, первым взял слово главный друг Евгения — Сидни Кросби. Они играют вместе уже 16 лет — всю заокеанскую карьеру россиянина. Так что канадец воочию наблюдал всё, с чем Джино приходилось сталкиваться за это долгое время.

«Это потрясающее достижение. Особенно учитывая, через что ему пришлось пройти, чтобы добиться этого. Многие парни, возможно, к этому моменту даже не сталкивались с тем, что было у него. Так что я думаю, что это само по себе достижение, но особенным его делает и то, что Джино пришлось преодолеть, чтобы добраться до этого момента».

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Малкин стал лишь вторым хоккеистом в истории «Питтсбурга», проведшим 1000 матчей. Первый, понятное дело, сам Кросби, для которого встреча с «Чикаго» стала 1127-й. На счету легенды «пингвинов» Марио Лемье, на секундочку, 915 матчей.

«Джино — настоящий конкурентоспособный спортсмен, — говорит тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — Иногда я думаю, что его дух соперничества может немного ускользать от общего внимания. Но он сам по себе талант поколения. Он сыграл большую роль в наших Кубках Стэнли в начале моего пребывания здесь.

Поэтому факт, что он приближается к такой вехе, является заслугой его преданности игре, его страсти к спорту, его готовности работать и просто его общего уровня таланта. Он элитный игрок.

Я думаю, это много значит для него. Эта отметка является большим достижением. В этой лиге не так уж много игроков, которые сыграли 1000 матчей, — не говоря уже о том, чтобы сыграть 1000 встреч за одну франшизу. Мы все знаем, что Джино значит для города Питтсбург, этой организации и для наследия, которое он создал. Я знаю, что это была особенная встреча для него. Его семья была здесь, чтобы отпраздновать с ним, и это было потрясающе. Думаю, что наш результат именно в победной колонке точно делает такой опыт намного более запоминающимся».

Малкин трижды помог «Питтсбургу» выиграть Кубок Стэнли — в 2009-м, 2016-м и 2017-м. При этом на счету россиянина ещё и «Конн Смайт Трофи» первого победного плей-офф, «Харт Трофи» в 2012-м и два «Арт Росс Трофи» (2009 и 2012). Джино — третий в истории «Пингвинз» по числу очков (1166), голов (452) и результативных передач (732). Лучше только — кто? — правильно — Лемье и Кросби.

«Я всегда был его большим поклонником, — сказал нападающий Рикард Ракелль. — Если я думаю о хоккеисте, который выглядит так, будто ему очень весело, когда он играет, на ум приходит именно Джино. Действительно похоже, что он всегда пытается обыграть своего соперника. Он эмоциональный, он делает всё, что потребуется».

В свои 36 лет второй номер драфта-2004 продолжает феерить. В 19 матчах он набрал 20 (8+12) очков — больше вновь только у Кросби (27).

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«Что я чувствовал рядом с Малкиным в свой сезон новичка в 2017 году? Я был напуган, — сказал Джейк Гюнцель. — Мой первый матч был в звене с ним и Филом Кесселом. Эта игра действовала на нервы довольно сильно. Ты просто понимаешь, насколько он хорош как игрок».

Тем не менее Малкину всегда встречались на пути тяжёлые препятствия. В 2011 году он прошёл через операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки. Разрыв он пережил и перед прошлым сезоном. Однако в январе 2021 года вернулся в состав и вновь зажёг.

«Это много значит. Мы оба конкурентоспособны, — сказал Кросби. — Мы оба пришли в НХЛ с большими ожиданиями, отчасти понимали свою ответственность в юном возрасте. Я так благодарен за то, что у меня была возможность играть с ним все эти годы и делиться с ним столькими вещами. Но не только это — ещё и видеть, как он на протяжении многих лет создавал моменты, вёл игру и был их частью, было особенным. Это не то, что посчастливилось сделать многим.

Поэтому, когда я просто думаю об этом, а также о количестве матчей, в которых он сыграл, и о том, через что он прошёл, в эти моменты то, что он сделал, впечатляет, несмотря ни на что. И я не могу представить, что многие парни были бы в состоянии сделать то, что сделал он — с двумя разрывами крестообразных связок и тем уровнем, на котором Джино всё ещё играет».

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Да и сам Малкин не остался в стороне. Ещё до матча он прошёлся по своей карьере, вспомнив самый тяжёлый момент в США.

«Я помню почти всё. Первый матч? Кажется, что это было вчера. Отличный опыт в моей жизни. Травма в контрольном матче перед первым сезоном? Думаю, что это, возможно, самый тяжёлый момент в моей жизни. Поскольку я приезжаю в США, всё новое — игра, тренировки. Стараюсь усердно работать каждый день – и в первом контрольном матче с «Филадельфией» получаю серьёзную травму…

Я думал о нескольких вещах, о плохом в своей голове. Например: мне нужно вернуться в Россию. Потому что это не мой стиль игры, здесь тяжело, это просто контрольный матч — а я уже получил травму. Позвонил родителям, друзьям и сказал: может быть, я не готов здесь играть? Иногда думал о том, что, может быть, недостаточно силён.

Но после того, как я начал восстановление, сказал, что мечтаю остаться здесь, стать сильнее, и это здорово. Я вернулся довольно быстро. Я пропустил первые четыре матча, но вернулся и в первом матче забил дебютный гол, это просто потрясающе».

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Высказался он и после матча: «Отличные воспоминания для меня и моей семьи. Эмоциональный матч. Надеюсь, останусь здесь на всю жизнь. Потрясающая команда. Потрясающая организация. Надеюсь, этот год будет для меня особенным. Ты обычно не проводишь такие матчи — только, может быть, один или два раза в жизни. Много эмоций, много мыслей. Я думал только о матче, в котором нам нужна была победа».

Забавнее всего отметил юбилей россиянина журналист The Athletic Джесси Маршалл, сравнивший в своём «твиттере» Джино с бегемотом и мультяшками из «Луни Тюнз».

«Суть в том, что Малкин — один из моих самых любимых игроков всех времён. Воплощение бегемота. Мощный, но аккуратный в своей технике. Решения с клюшкой и катание настоящего снайпера. И всё это смешано с желанием сметать всё на своём пути. И чёрт, если бы он не был таким…

Его катание? Это словно смотреть «Луни Тюнз», где ноги мультяшных персонажей крутятся, но никуда не перемещаются, а потом вдруг мчатся со скоростью 1000 миль в час», — написал Маршалл.