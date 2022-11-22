Кажется, Знарок — всё. 8 тренеров, которые теперь могут спасти «Ак Барс»

Сегодня прошла очередная порция слухов о том, что после матча с «Барысом» и возвращения в Казань в «Ак Барсе» могут отправить в отставку главного тренера Олега Знарка. Особенно если казанские «барсы» проиграют в Астане. Кандидатов на освободившееся после Знарка место хватает, а разговоры о том, что тренера некому заменить, не соответствуют действительности.

Зинэтула Билялетдинов, 67 лет

Тренер-легенда, свой человек для «Ак Барса» и непоколебимый авторитет для любого хоккеиста. Сейчас Зинэтула Хайдярович работает в казанском клубе в качестве советника, наверняка контактирует с нынешним тренерским штабом и руководством казанцев. При Билялетдинове у руля «барсы» проживали свои чемпионские годы, но захочет ли опытный специалист снова вставать на лавку в нынешней ситуации? Да и возраст уже солидный. Но этот вариант в Казани наверняка рассматривают как один из приоритетных.

Дмитрий Квартальнов, 56 лет

Квартальнов работал в казанском клубе как раз до прихода Олега Знарка. Однако за три сезона в столице Татарстана до Кубка Гагарина этот тренер так и не добрался, а в прошлом сезоне и вовсе вылетел вместе с командой в первом раунде плей-офф. Конечно, результат сочли неудовлетворительным.

Поговаривают, что Квартальнов не прочь снова вернуться в «Ак Барс» и поработать с коллективом, в котором теперь нет легионеров. Но как такой ход воспримут хоккеисты и, прежде всего, лидеры? Хотя с тем же Александром Радуловым Дмитрий Вячеславович прекрасно знаком по совместной работе в ЦСКА. В общем, вариант очевидный, но не факт, что сработает. Шансы у Квартальнова уже были. Он ими не воспользовался.

Андрей Назаров, 48 лет

После ухода из ХК «Сочи» есть на тренерском рынке и кандидатура Андрея Назарова. И если Квартальнов работал с Радуловым в ЦСКА, то Андрей Викторович прекрасно знает другого звёздного хоккеиста казанского клуба – Вадима Шипачёва – ещё со времён «Северстали». Да и с Радуловым Назаров в хороших отношениях.

Назаров известен как сильный антикризисный специалист и тренер-мотиватор. Человек, способный встряхнуть команду после чёрной полосы, в которую нынче угодил «Ак Барс». Привести в порядок, если она того требует, физическую готовность отдельных игроков, подтянуть к основному составу талантливую молодёжь. Хороший вариант для казанцев в их нынешнем состоянии.

Андрей Назаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владимир Крикунов, 72 года

При Крикунове в «Ак Барсе» точно не будет никаких группировок и кланов, про пробелы в физической форме можно забыть (баллоны, а куда же без них). Крикунов, как и Билялетдинов – опытный и многое повидавший тренер, но в 72 года работать, ещё и с таким графиком, уже сложно. Хотя Владимир Васильевич всегда рвётся в бой, тем более что «Ак Барс» не чужой для него клуб – Крикунов уже возглавлял казанцев. Обратят ли на мэтра отечественного тренерского цеха внимание сейчас? Вполне возможно, но не факт.

Петерис Скудра, 49 лет

Сейчас Скудра работает в чемпионате Казахстана, где вполне успешно возглавляет «Сарыарку». Так, в прошлом сезоне клуб из Караганды стал чемпионом, а в нынешнем выдаёт солидные победные серии (в 22 играх команда потеряла всего одно очко). Видна тренерская рука, в команде царят порядок и дисциплина, а хоккей у «Сарыарки» очень атакующий. Думается, что Скудра не отказался бы возглавить такую команду, как «Ак Барс», и вернуться в КХЛ, где долгое время работал с «Торпедо», а также был главным тренером в «Тракторе» и рижском «Динамо». Да, политическая ситуация сейчас непростая, но не будем забывать, что Петерис долго жил в России, да и тот же Леонид Тамбиев трудится в «Адмирале» без проблем.

Владимир Юрзинов-младший, 57 лет

Давно без работы известный тренер Владимир Юрзинов, ныне проживающий в Финляндии. Пора возвращаться к активной деятельности. Мы помним, как Юрзинов с нуля строил «Куньлунь», как достаточно долго и плодотворно работал в Уфе, где у него была симпатичная команда. Владимир Владимирович никогда не отказывался от работы, пускай порой ситуация, как в «Сибири» или «Тракторе», была непростой. Так что забывать про сына легенды нашего тренерского цеха точно не стоит.

Дэвид Немировски, 46 лет

Без работы сидит и Дэвид Немировски, который сейчас находится в Торонто и ждёт предложений. Североамериканца рассматривали как одного из кандидатов на пост главного тренера в «Авангард», но в итоге омичи оставили зарекомендовавшего себя Михаила Кравеца. Немировски – тренер, любящий атакующий и зрелищный хоккей. В этом плане он, наверное, не совсем подходит «Ак Барсу», однако смотреть на команды, ведомые Немировски, интересно. А под любую систему всегда можно подстроиться.

Дэвид Немировски Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Анвар Гатиятулин, 46 лет

Дела у «Трактора», как и у «Ак Барса», совершенно не идут. Недавно заговорили, что Анвар Гатиятулин может перебраться на работу в Казань на место Олега Знарка. Но, если честно, верится в подобный расклад с большим трудом. Конечно, тренерская рокировка Гатиятулин – Знарок вызвала бы огромный резонанс и стала бы настоящей информационной бомбой. Вот только слишком многое должно сложиться. Пока этот вариант маловероятен.