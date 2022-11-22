НХЛ разрывает команда суперветеранов. В чём секрет невероятной доминации «Бостона»?

Все последние межсезонья НХЛ проходят в ожидании падения кого-то из титанов прошлого. В Атлантическом дивизионе на фоне усиления «Детройта» и особенно «Оттавы» основным претендентом на вылет из зоны плей-офф виделся «Бостон» — и на это было несколько весомых причин.

Во-первых, была неизвестна судьба Патриса Бержерона. Капитан и живая легенда «Бостона» на 100% не ушёл бы в другую команду НХЛ, но мог бы просто закончить карьеру: деньги уже заработаны, Кубки и личные трофеи выиграны, а личные причины остаются за кадром.

Патрис Бержерон Фото: AP/TASS

Во-вторых, многих настораживала ситуация с травмами. Летом было почти одновременно объявлено, что самый талантливый провокатор НХЛ Брэд Маршан и лидер обороны клуба Чарли Макэвой пропустят по полгода после сложных операций. На длительный срок выбывала и пара игроков поскромнее, но отсутствие двух лидеров вкупе с неясностью по Бержерону добавляло пессимизма.



В-третьих, отсутствовало усиление из-за недостатка места под потолком. «Бостон» плотно закупился игроками на рынке прошлого года, но получилось не очень. Линус Улльмарк провалил плей-офф, где «Бостон» по игре смотрелся не хуже «Каролины», Ник Фолиньо за год как будто растерял кондиции и считался претендентом на выкуп контракта, а парочка защитников-середняков получила контракты с переплатой.



В-четвёртых, после увольнения тренера Кэссиди появились огромные вопросы к менеджерскому дуэту Дон Суини — Кэм Нили. Казалось, что тренер выжимал из команды более-менее всё, что мог, после отставки немедленно получил работу в богатом и амбициозном «Вегасе» — многие болельщики считали, что менеджеры просто нашли козла отпущения. Кандидатура сменщика энтузиазма не вызывала: Джим Монтгомери во время работы в «Далласе» прославился не только увольнением за алкоголизм, но и исключительно унылым стилем игры.

Однако старт сезона развеял вообще все эти сомнения. «Бостон» начал сезон с фантастических 17-2-0. Прямо сейчас у «мишек» лучшая атака и оборона лиги, они не потеряли ни одного очка в домашних матчах — и такого доминантного старта вряд ли ожидали даже самые оптимистичные массачусетские фанаты. Почему все причины летнего беспокойства сейчас забыты?

Давид Крейчи Фото: AP/TASS

Бержерон протянул с контрактом достаточно долго, но в начале августа достиг новой договорённости с командой. Вместе с ним в клуб вернулся и старинный чешский друг Давид Крейчи, который прошлый сезон пропускал из-за игры в домашней лиге: возможно, хотел перестраховаться в олимпийском году. Эта парочка занимает под потолком лишь $ 3,5 млн: правда, как ветераны 35+ дуэт может претендовать на бонусы — и $ 4 млн премии за проведённые игры уже выбито. Эти бонусы будут учтены уже в потолке нового сезона.



Маршан и Макэвой вернулись в строй куда раньше, чем ожидалось: Брэд дебютировал в конце октября (на месяц раньше ожидаемого), а Чарли — две недели назад (опередил график примерно на то же время, что и Маршан). Таким образом, вместо проблем у «Бостона» появилась неожиданно сильная глубина уже на старте сезона.

Возвращение двух лидеров сделало топ-9 «мишек» потенциально самым глубоким в лиге. В связке с Маршаном и Бержероном сейчас играет Джейк Дебраск. В недавнем интервью «Чемпионату» поигравший с Джейком Иван Николишин говорил, что у того есть «желание победить в каждом микроэпизоде». Эта черта долго не помогала Дебраску пробиться в топ-6, из-за чего Джейк даже просил обмен из команды.

В этом сезоне Дебраск окончательно прописался в звене рядом с двумя ветеранами, и хотя их тройка не показывает такой же атакующей эффективности и эффектности, как в варианте с Пастрняком, зато он добавил оборонительной надёжности. Первое звено «Бостона» в этом сочетании пропускает лишь 0,8 гола в пересчёте на 60 минут, это пятый результат в лиге.

Джейк Дебраск Фото: AP/TASS

Сам Пастрняк чаще выходит во втором звене вместе с Давидом Крейчи: то, что они вместе демонстрируют великолепную «химию», доказал майский ЧМ. В начале сезона с ними чаще выходил Тейлор Холл, но сейчас третий партнёр — Павел Заха. Заскучавший в «Нью-Джерси» чех рядом с двумя соотечественниками преобразился и раскрылся по-новому, не только выполняя черновую работу, но и давая очки. Не просто так именно Паста — лучший бомбардир «Бостона».



Ну а MVP сезона-2017/2018 Тейлор Холл сейчас выходит в третьем звене вместе с Чарли Койлом: на время отсутствия Крейчи он выходил в топ-6, но не потянул. Зато сейчас это третье звено, возможно, самое именитое в НХЛ.

Глубина сильна и в защите. Весной Хампус Линдхольм из «Анахайма» стоил «Бостону» трёх драфт-пиков и выбранного в первом раунде игрока. Однако сейчас дорогостоящий швед — заводила клубной защиты в целом: у него 18 очков за 19 игр, 24 минуты за матч с игрой в большинстве и меньшинстве. «+20» шведа — лучший результат в лиге и с отрывом лучший в «Брюинз». Быстро вернулся Макэвой, на месте один из топовых домоседов лиги Брэндон Карло — здесь проблем пока нет.



Продвинутая статистика говорит о том, что «Бостон» несколько перебирает с реализацией в атаке (14-е место по опасным моментам, 15-е по созданным xG), но зато их защита все ещё превосходна (третье место по допущенным xG, четвёртое по допущенным моментам). Атакующей мощи «Бостона» помогает большинство — 30% реализации, где хороши обе спецбригады.



Игроки и журналисты превозносят за эти перемены Джима Монтгомери. Несмотря на свою репутацию оборонительного тренера, он пришёл в «Бостон», чтобы сделать команду результативнее. Монтгомери решил отказаться от высокой бросковой нагрузки, которая отличала «Бостон» в последние годы. Вместо количества тренер решил поставить на качество и перейти к быстрому переходу из обороны в атаку и активным подключениям защитников, которые отличали ту же «Флориду» в прошлом году.

Джим Монтгомери Фото: AP/TASS

«Не думаю, что тому же Макэвою надо дополнительно что-то объяснять, его игра уже строится таким образом. А вот от условного Брэндона Карло я ожидаю большего участия в атаке, он не должен думать «Моя работа сделана, я должен думать о защите своих ворот». Нет, ты должен находиться в позиции, которая позволяла бы поддерживать атаку», — раскрывал свои принципы построения игры Монтгомери.



Игроки одобряют новую тактику. «Система Монти быстра, но предсказуема для тех, кто её исполняет. Во время игры мы ощущаем, что находимся на своих местах, большинство парней в раздевалке адаптировались к этому. Мы играем быстро, понимаем свои обязанности при контратаках, и это делает нашу игру такой опасной для любого оппонента», — объясняет Ник Фолиньо. Форвард, который летом считался претендентом на выкуп контракта, сейчас набирает очки и звенит, как и весь «Бостон».



Конечно, вряд ли «Бостон» будет идти в таком графике весь сезон, небольшая регрессия к среднему произойдет. Однако показательно, что прямо сейчас «мишки» забросили ровно в два раза больше шайб, чем пропустили, а «Оттава», которая казалась командой, что сможет бросить «Бостону» вызов, отстаёт от «Брюинз» на большее количество очков, чем набрала сама.



Впереди у «Бостона» крайне неслабые оппоненты — серия «Флорида» – «Каролина» – «Тампа» – «Колорадо» – «Вегас» – «Колорадо». Все эти команды считаются претендентами на Кубок, и эта серия во многом подтвердит, был ли старт «Бостона» немножко всплеском или суперветераны «Брюинз» реально готовы на самый последний поход.