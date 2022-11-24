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«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ, обзор матча, Овечкин забил 790-й гол в НХЛ, сколько Овечкину до Гретцки, Хоу

Овечкин заколотил 790-й в НХЛ! Великий снайпер радовался голу в овертайме, как ребёнок
Лев Лукин
Овечкин забил 790-й гол в НХЛ
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Ови пережил «кражу» в первом периоде, забил-таки вратарю «Филадельфии» и принёс «Вашингтону» важнейшую победу.

«Сухое» поражение на домашней площадке от «Колорадо» стало для «Вашингтона» четвёртым подряд. «Кэпиталз» пока тонут в нынешнем сезоне, на то есть объективные причины, ну а тяжелее всего, наверное, приходится Александру Овечкину, от которого все ждут не только помощи команде, но и постоянных обновлений в великой погоне за рекордом Гретцки.

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Ови старается изо всех сил, но бывает, что не везёт, а иногда голы у россиянина уводят даже собственные партнёры! Как раз в новом матче с «Филадельфией» «столичные», пропустив быструю шайбу, отыгрались на 12-й минуте вроде бы после броска капитана, но оказалось, что последним снаряда у ленточки ворот коснулся Маркус Юханссон. Швед задел шайбу самым краешком клюшки, сыграв на хоккейных инстинктах, доработав момент на пятачке. Так что к нему никаких претензий, но за Овечкина, отмечавшего гол со всей страстью, стало обидно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, «Вашингтон» ещё создаст своему лидеру возможность стать героем. На 35-й минуте «Филадельфия» вновь вышла вперёд: Патрик Браун поработал на пятачке после классных действий Ивана Проворова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эту шайбу хозяева смогли отыграть лишь под занавес основного времени, но сделали это так красиво и непринуждённо, словно дело происходило где-нибудь в начале первого периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фрост (Санхайм, Фараби) – 05:27 (5x5)   1:1 Юханссон (Овечкин, Оши) – 11:05 (5x4)   1:2 Браун (Проворов, Делорье) – 34:33 (5x5)   2:2 Милано (Кузнецов, Оши) – 57:02 (5x5)   3:2 Овечкин (Строум, Густафссон) – 61:04 (3x3)

Евгений Кузнецов не спеша заехал в зону, на грани оффсайда разыграл «стеночку» с Ти Джеем Оши, продвинулся вперёд и выложил с неудобной руки пас на пустой угол для Сонни Милано.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

2:2, овертайм, и вот здесь уже наступило время Овечкина! Российский капитан сначала упустил один верный момент, но через несколько секунд всё-таки забил победный гол из своего «офиса»! 10-й в сезоне и 790-й в карьере!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Радости Ови не было предела: он принёс своей команде долгожданную победу и продвинулся в своей заочной гонке с легендами прошлого – любимое комбо Овечкина! При этом Александр не забыл отметить Дилана Строума, здорово сработавшего в моменте с голом.

Эмоции Овечкина: ВИДЕО

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До показателя Хоу Овечкину осталось забить 11 голов, расстояние до Гретцки – 104 шайбы. Кроме того, Овечкин забросил 123-ю победную шайбу в карьере, приблизившись к показателю лидера в этой номинации – Яромиру Ягру – на расстояние 12 точных решающих выстрелов.

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