Скандалище в НХЛ! Команде отменили сразу три гола, её фанаты устроили бардак

Для «Нью-Джерси» матч с «Торонто» мог стать историческим. Сейчас «дьяволы» — самая горячая команда НХЛ, которая выиграла 13 матчей подряд и заходила на клубный рекорд. Ранее они лишь раз выигрывали 13 матчей кряду (в 2001 году), но 14 – никогда. Да и во всей истории НХЛ набралось всего шесть случаев, когда команда выигрывала не менее 14 матчей подряд. «Я даже не хочу об этом говорить, чтобы не сглазить», — говорил перед игрой главный тренер «Дэвилз» Линди Рафф.

Видимо, кто-то всё-таки сглазил, потому что как ещё объяснить то, что произошло в игре? «Дьяволам» отменили три (!) гола. В первом периоде Йонас Зигенталер открыл счёт в матче, но судьи отменили гол из-за помехи вратарю. Натан Бастиан заехал в синюю краску и вступил в контакт с вратарём. Лишь легко коснулся ногой его ноги, но этого было достаточно, чтобы при тренерском запросе арбитры подтвердили своё решение отменить шайбу. «Нью-Джерси» получил две минуты и выстоял в меньшинстве, но уже в равных составах пропустил дважды до конца периода.

Во втором периоде «Нью-Джерси» снова думал, что забил, но гол в очередной раз не засчитали из-за помехи вратарю. Мэтт Мюррей вышел из ворот, чтобы сыграть в шайбу, после чего его задел проезжающий мимо Томаш Татар. Спустя секунду шайба оказалась в сетке, но судья сразу же развёл руки.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Трибуны уже кипели от негодования и скандировали «Реф, ты отстой», даже Линди Рафф непонимающе разводил руками. К третьему периоду недовольство достигло апогея. Эрик Хаула в меньшинстве отыграл одну шайбу, которую судья поначалу засчитал, но после просмотра отменил. И тут спорить было не с чем – Хаула действительно забросил ногой, а Бастиан не успел коснуться шайбы клюшкой, прежде чем она пересекла линию.

ВИДЕО

Хет-трик из отменённых голов одной команды, на площадке начался хаос – разгневанные болельщики устроили бардак, забросав лёд и игроков бутылками и банками. «Полные банки пива, мы такого не ожидали. Я от парочки увернулся, это опасная штука. Не понимаю, почему это наша вина. Они бросали бутылки, пытались попасть в нас. Я такого никогда не видел, это безумие», — сказал после матча нападающий «Торонто» Митчелл Марнер.

«Надо было укрываться, что тут ещё сделаешь?» — отметил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф. Матч едва не был сорван – команды пришлось увести в раздевалки, чтобы никого не задело бутылками, игру прервали, пока площадку очищали от мусора.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

В итоге один гол «Нью-Джерси» всё же засчитали – за пять минут до конца встречи забил Даги Хэмилтон, но этого было мало. Победная серия прервалась в совершенно сумасшедшей манере. «Если это должно было закончиться, то должно было закончиться именно так. Полный ураган, сумасшествие. Нам сильно не повезло – с отскоками, а особенно с отменёнными голами», — заключил Хаула.

«Это опасно и грустно. Думаю, нам было приятнее победить трибуны, чем «Нью-Джерси», — сказал Джон Таварес.