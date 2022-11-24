Русскую суперзвезду трогательно чествовали в Америке. Видео, показывающие величие Малкина

Предыдущий матч «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате НХЛ стал 1000-м в карьере российского форварда Евгения Малкина, причём все игры в североамериканской лиге 36-летний нападающий провёл в составе одной и той же команды, что является практически уникальным достижением для современного хоккея. Так как дело происходило на выезде – в Чикаго – официальная торжественная церемония, посвящённая юбиляру, была отложена до возвращения команды Майка Салливана на лёд родной «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены».
Сегодня, 24 ноября, все формальности были соблюдены, и мы стали свидетелями трогательной церемонии в честь российской суперзвезды. На традиционную раскатку перед матчем с «Калгари» игроки «Питтсбурга» вышли на лёд в свитерах российского нападающего с номером «71» и нашивками ассистента капитана.
«Питтсбург»
Фото: twitter.com/penguins
А затем началась сама церемония. Компанию Евгению на льду составили его супруга Анна и сын Никита, вместе с которыми хоккеист наблюдал за специально подготовленным видео, где были собраны поздравления как от его родителей, так и от суперзвёзд мирового хоккея.
«Ты сыграл 1000 матчей за одну команду, это круто. Хочу пожелать удачи тебе и твоей семье. Увидимся на льду», – обратился к Малкину в том числе и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого также значится 1000 матчей, проведённых в составе одной команды.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.
Напомним, что как раз-таки вместе с Овечкиным Малкин установил уникальное совместное достижение в НХЛ. Два российских суперфорварда – единственные два первых номера одного драфта, сыгравшие 1000 матчей за команды, которые их выбрали. В данном случае речь идёт о драфте 2004 года.
Не остался в стороне от поздравлений соотечественника и ещё один легендарный россиянин – уже завершивший игровую карьеру Павел Дацюк. «Евгений, поздравляю с 1000-м матчем! Играй усердно и с радостью, достигай новых юбилеев!» — обратился 44-летний мастер к воспитаннику магнитогорского хоккея.
После столь трогательной церемонии Малкину было бы наверняка очень обидно, если бы «Питтсбург» потерпел поражение в матче с «Калгари». Но жизнь подготовила для 36-летнего нападающего действительно красивый сюжет, где-то даже напоминающий сказку.
Уже на третьей минуте матча «Пингвинз» открыли счёт усилиями чешского защитника Яна Рутты, которому ассистировали Джефф Картер и Дэнтон Хайнен. Гостям удалось отыграться в середине второго периода благодаря голу Диллона Дюбе. Третий период и последовавший за ним овертайм не принесли болельщикам заброшенных шайб, в результате чего судьба матча решалась в серии буллитов.
Первым свою послематчевую попытку использовал Рикард Ракелль, но ему следом моментально ответил Джонатан Юбердо. Затем Сидни Кросби снова вывел «Питтсбург» вперёд в серии бросков, однако Расмус Андерссон оставил «Калгари» в игре. В итоге противостояние дошло до четвёртого раунда, где своё веское слово сказал не кто иной, как недавний юбиляр. Броском с неудобной руки Малкин поставил точку в матче, принеся «Питтсбургу» победу в игре, посвящённой 1000-й встрече россиянина в НХЛ. Это было действительно красиво.
«Почему выбрал именно такой бросок на буллитную серию? Сразу думал, что, может быть, притворюсь и брошу с неудобной руки. Потому что Владар – большой вратарь, который ждёт прямого броска по воротам. Мой бросок с неудобной не идеален, ведь у меня большой загиб клюшки. Но я сказал себе: а почему бы и нет?» — сказал Малкин о решающем буллите в ворота «Флэймз».
Забавно, что после реализованного буллита российский форвард попытался перебросить клюшку болельщикам через стекло, но не рассчитал траекторию броска, и с первой попытки выполнить задуманное у россиянина не получилось.
«Победный буллит Малкина? Это было прекрасно. Не хотелось бы, чтобы кто-то ещё имел возможность выиграть эту игру. Весь вечер был потрясающим, весь день — последние несколько дней, если честно… Рад видеть, как Малкин забивает буллит и приносит победу», — заметил Кросби после завершения встречи.
Вторил Кросби даже главный тренер «огоньков» Дэррил Саттер, высказавшийся в том же ключе, что и канадский форвард «Пингвинз». «Победный буллит Малкина – это лучшая часть нашей игры. Справедливость в игре. Это был его вечер, и в итоге он стал тем парнем, который в конечном счёте и выиграл матч для них. Рад за него», — сказал Саттер.
Разумеется, не могли североамериканские журналисты пройти мимо и предматчевой церемонии. Напомним, перед недавней встречей с «Чикаго» сына Малкина Никиту втайне от отца завели в раздевалку команды и попросили зачитать фамилии игроков «Питтсбурга», которые должны были появиться на льду в стартовой пятёрке.
А на сегодняшней игре с «Флэймз» присутствовал самый результативный российский защитник в истории НХЛ Сергей Гончар, с которым Евгений сначала выходил на лёд в «Питтсбурге», а затем играл под его руководством, когда тот входил в тренерский штаб Салливана. Один из вопросов журналистов коснулся эмоций российского форварда от подобной серии приятных сюрпризов – и яркий ответ Евгения не заставил себя долго ждать.
«Последние три дня я плачу ежедневно. Номер «71» на спине ребят по команде? Ох, мне так понравилось. Опять же, было очень много сюрпризов, которые начались в Чикаго и продолжились сегодня вечером. Так много приятных воспоминаний для моей семьи.
Знаете, у меня потрясающая жизнь. Я поиграл со многими действительно классными хоккеистами. Я переехал в Америку 17 лет назад, и здесь у меня появилось так много хороших друзей. Сегодня был удивительный вечер для меня. Спасибо за него моим партнёрам по команде», — сказал Малкин о церемонии.
Если говорить непосредственно о сухом итоге игры, то сегодняшняя победа стала для «Питтсбурга» четвёртой подряд, что позволило подопечным Салливана догнать в турнирной таблице «Тампа-Бэй Лайтнинг». Впрочем, по дополнительным показателям «Пингвинз» всё равно находятся за пределами виртуальной зоны плей-офф. Но в конце ноября об этом думать ещё слишком рано. Пока остаётся только порадоваться за российского форварда «Пингвинз», у которого сегодня получился один из главных дней в жизни.
- 24 ноября 2022
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