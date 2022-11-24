«Ак Барс» — не худший? Выбираем самую провальную трансферную кампанию в истории КХЛ

Летом казалось, что приезд в Казань Шипачёва, Радулова, Войнова, Кагарлицкого и Галиева принесёт Кубок «Ак Барсу» на фоне больших проблем остальной КХЛ, тем более эту звёздную бригаду возглавил тренер с огромным опытом побед на любом уровне. Но за несколько месяцев акценты перевернулись на 180 градусов: теперь многие считают, что это была одна из худших закупок в истории лиги.
Мы даём вам право выбрать это самим, вспомнив масштабные, но не принёсшие результата трансферные кампании. Здесь только самые громкие имена и несбывшиеся ожидания, и только вам предстоит решить, как рейтинг должен быть сформирован.
Примерно до конца нулевых питерский клуб жил либо впроголодь, либо не особо богато. Конечно, Питер прославился скандальным переездом в СКА 13 игроков «Кузни» вместе с генменеджером, но тот «Металлург» был уже на большом спаде. Большие деньги и безумные траты пришли в СКА вместе с «Газпромом», который параллельно поднимал «Зенит».
Если в футболе Тимощук за $ 20 млн помог выиграть Кубок УЕФА, то в Петербурге довольно бездумно бросались на всех громких ветеранов, заканчивавших в НХЛ. Ещё во времена Суперлиги в клуб перешёл Дарюс Каспарайтис (36 лет), потом из Америки последовали Сергей Брылин (34), Сергей Зубов (39), 30-летний Андрей Зюзин на этом фоне казался пионером. Забавно, что тренером этой команды стал Барри Смит, который в «Детройте» как раз работал со сборной звёздных пенсионеров.
Тот СКА заканчивал примерно так же — быстрыми поражениями от молодых и голодных команд в первом же раунде. Не помогали не только трансферы из НХЛ, но и переманивание лидеров других команд лиги (Яшина, Королюка, Чаянека, Роберта Эша). В плане неэффективности затрат этот СКА навсегда вошёл в историю.
Пока ещё рано говорить о провале, но это имеет все шансы им оказаться. При этом вовсе нельзя сказать, что «Ак Барс» собрал несбалансированную команду: в прошлом сезоне у казанской команды были очевидные дыры в составе, клуб не мог полностью выбить легионерскую квоту. «Шипачёвские» вполне могли заполнить эти места, а обороняться в клубе было кому — и Лукоянову, и Глухову, и даже Воронкову.
Однако пока ничего не получается. Шипачёв, который четыре года подряд в «Динамо» демонстрировал безумный КПД с любыми партнёрами, откровенно мучится. Радулов своей энергией и заряженностью приносит большое количество пользы, но при этом во многом нивелирует её своей грубостью и ненужными удалениями. Олег Знарок и его штаб не могут сложить пазл из множества дорогих деталек.
Геннадий Величкин в последние сезоны своего руководства «Магнитки» провернул множество провальных трансферов: привёз из Чехии загадочного защитника Шауса, выдал огромные деньги средним игрокам Верещагину и Язькову, которые после этого фактически переставали играть. Однако вершиной деятельности опытного менеджера остаётся его последняя на данный момент кампания, после которой мастодонт быстро лишился работы.
«Магнитка» бездумно нападала на громкие имена, не думая о том, как они сыграются вместе в новых условиях. Блеснула возрастная связка Паршин — Галузин в «Торпедо»? Берём. В Ярославле лучшие сезоны в карьере провели Козун и Локтионов? Заверните! Кто там ещё набрал очки, Постма, О’Делл? Давай всех сюда!
Такая несбалансированная селекция привела к созданию разболтанной команды, которая лишилась главного тренера уже после трёх матчей. В Магнитогорск вернулся Илья Воробьёв, который как-то привёл команду в чувство только за счёт тактики жёсткого отката. Та версия «Магнитки» в плей-офф заползла, но «Барысу» проиграла почти без шансов.
То «Динамо» легко сорило деньгами и осуществило один из самых громких трансферов ранней КХЛ, вытащив из «Детройта» Иржи Гудлера. Чех, который до переезда в Россию играл в двух финалах подряд, был ограниченно свободным агентом, но тут «Динамо» выложило абсолютно сумасшедшие даже для тех времён деньги (чуть ли не $ 5 млн в год).
Кроме того, москвичи тогда привезли в КХЛ ещё молодую шведскую связку Умарк – Харью, зажигавшую и в лиге, и в сборной. Из ЦСКА пришёл опытный дуэт Епанчинцев — Сапрыкин (Олег незадолго до этого тоже выдал мощный ЧМ), оборону укрепили чемпионом Квебека Воробьёвым и огромным домоседом из «Сан-Хосе» Семёновым.
Результат? Уже через месяц регулярки главный тренер Сергей Котов подал в отставку, заявив «Из матча в матч уговаривать таких «выдающихся» мастеров мне надоело». Гудлер набирал по очку за матч, но пропустил Олимпиаду. «Динамо» всё-таки заняло третью строчку на Западе, но в первом же раунде слетело молодому и голодному «Спартаку» Ржиги. После того сезона «Динамо» обанкротилось, и литеру «Д» на груди после этого фактически получил ХК МВД.
Билл Питерс приехал в Россию на фоне расистского скандала, но с неплохим резюме тренера, побеждавшего со сборной и приводившего «Калгари» к первому месту дивизиона. Карьеру в «Автомобилисте» он начал с мощного отрезка, когда к концу октября команда лидировала на Востоке, но во второй половине сезона «Авто» просто развалился.
Ещё в концовке первого года канадский тренер якобы дал руководству клуба списки с именами легионеров и попросил привезти побольше иностранцев. «Авто» не только забил легионерскую квоту Спунером, Кормье, Да Костой, но и взял натурализованных Принса и Блэкера. Получалось это со скандалом — Да Коста, игравший в «Ак Барсе», якобы подписал контракт с новым клубом ещё во время игры в плей-офф и бросил играть. Француз потом это опровергал, но слишком много источников подтверждают.
В итоге получился полнейший раздрай: вместо команды были отдельные группировки, главный тренер как будто не пытался внести какую-то организацию в игру, а отставка Питерса оказалась слишком поздней и бесполезной. «Авто» пропустил плей-офф и исправил ошибки только новой массовой закупкой в этом году.
«Ястребы», как известно, бахнули возвращением в Омск Яромира Ягра, который позже признавался, что благодаря игре в КХЛ смог перезапустить и продлить свою легендарную карьеру. Вместо с Ярдо в Омск отправились лучший бомбардир плей-офф чешской лиги Клепиш, вратарь олимпийской сборной США Грэм и куча лидеров других российских клубов — Бондарев и Пестунов из «Спартака», Копейкин из «Сибири», плюс ещё пара оставшихся загадкой персонажей типа Евгения Гладских.
Тот сезон в Омске был смесью трагедии и безобразной свары. Как известно, смерть Алексея Черепанова стала сильным дестабилизирующим фактором для команды. Параллельно хозяйствующие субъекты решали вопросы: уволенный из клуба после шести матчей Сергей Герсонский требовал 17 миллионов компенсации, а потом в суд пошёл и расторгнутый вратарь Грэм, которого задержала милиция в невменяемом состоянии, что и стало поводом для расставания.
В январе был уволен и сменщик Герсонского Уэйн Флеминг, который признавался, что после смерти Черепанова потерял что-то внутри себя. В плей-офф звёздный «Авангард» пробился благодаря тому, что конкуренты из «Северстали» пропустили на последней минуте регулярки. Однако в играх на вылет «ястребы» под руководством ещё неопытного Игоря Никитина с 16-й позиции чуть не сотворили сенсацию, остановившись в 15 секундах от полуфинала Кубка Гагарина.
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