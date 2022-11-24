«Ак Барс» — не худший? Выбираем самую провальную трансферную кампанию в истории КХЛ

Летом казалось, что приезд в Казань Шипачёва, Радулова, Войнова, Кагарлицкого и Галиева принесёт Кубок «Ак Барсу» на фоне больших проблем остальной КХЛ, тем более эту звёздную бригаду возглавил тренер с огромным опытом побед на любом уровне. Но за несколько месяцев акценты перевернулись на 180 градусов: теперь многие считают, что это была одна из худших закупок в истории лиги.

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