СКА снова в нокауте, чемпион приземлил романтичное «Торпедо». Итоги дня КХЛ

24 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

Александр Суворов – имя человека, который привёл к успеху «Северсталь». 19-летний белорусский нападающий оформил дубль в непростом матче с «Витязем» и обеспечил партнёрам победу. У подмосковной команды тоже нашёлся свой молодой герой: 24-летний голкипер Максим Дорожко сделал 34 сейва, но и этого было мало.

«Северсталь» весьма уверенно контролировала ход встречи, и даже в третьем периоде вынужденный отыгрываться «Витязь» не мог толком отвести игру от своих ворот. Команда Вячеслава Буцаева продолжает выбиваться из темпа, взятого на старте сезона. «Витязи» уже на седьмом месте, а находящаяся за пределами топ-8 «Северсталь» буквально дышит в спину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Всё в бой. Эти два матча должны стать украшением части сезона», – Игорь Ларионов красиво предвосхищал домашнюю серию с армейскими командами. Однако с первым экзаменом его «Торпедо» не справилось. ЦСКА отвесил хозяевам две шайбы за первый период – и этот удар оказался для нижегородцев нокаутирующим.

Автозаводцы не смогли оправиться без последствий и ушли в раздевалку, ничего не забив. При этом москвичи оставляли соперникам достаточно шансов – например, армейцы шесть раз допускали нарушение правил. Главным героем встречи в составе ЦСКА стал Максим Соркин – в его активе дубль. Причём первую шайбу 22-летний форвард забросил одной рукой с лёту.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Минске состоялось динамовское дерби. Матч получился из категории «от ножа». Москвичи лидировали почти до самой концовки второго периода – именно этот отрезок и стал ключевым. Владислав Михайлов «схватил» 5+20 минут за атаку в область головы и шеи. Белорусы сполна воспользовались большинством, почти мгновенно выстрелили дуплетом и на последний перерыв ушли с преимуществом – 3:2.

В начале решающей двадцатиминутки подопечные Алексея Кудашова пропустили ещё, а финальный штурм, хотя и принёс новый гол, переломить ситуацию не смог.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

СКА и «Локомотив» выдали предельно напряжённый матч. Накал встречи был очевиден, хотя существенные события происходили нечасто. Бо́льшая часть из них пришлась на первый период. Петербуржцы оперативно вышли вперёд – Марат Хуснутдинов реализовал большинство. Впрочем, ещё до перерыва ярославцам усилиями Павла Красковского удалось отыграться.

В результате соперники довели дело до овертайма. В дополнительное время инициативу перехватывали то одни, то другие, но всё решила единственная ошибка. Армейцы, пытаясь построить новую атаку, ошиблись в средней зоне, и Артур Каюмов «вывалился» один на один с Владиславом Подъяпольским. Бросок нападающего получился филигранным, и шансов на спасение у новичка питерского клуба почти не было. СКА терпит шестое поражение в последних восьми матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 25 ноября: