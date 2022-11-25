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Результаты матчей КХЛ 24 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 25 ноября

СКА снова в нокауте, чемпион приземлил романтичное «Торпедо». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ за 24 ноября
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Андрей Разин приблизил «Северсталь» к кубковой восьмёрке, в дерби двух «Динамо» сильнее оказалось белорусское.

24 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Гераськин (Суворов) – 22:13 (5x5)   2:0 Суворов (Иванцов, Пыленков) – 25:03 (5x4)   2:1 Аркалов (Авцин, Ежов) – 29:36 (5x5)   3:1 Суворов (Денисов, Луговяк) – 53:15 (5x5)   3:2 Старков (Волгин, Дорожко) – 53:42 (5x5)

Александр Суворов – имя человека, который привёл к успеху «Северсталь». 19-летний белорусский нападающий оформил дубль в непростом матче с «Витязем» и обеспечил партнёрам победу. У подмосковной команды тоже нашёлся свой молодой герой: 24-летний голкипер Максим Дорожко сделал 34 сейва, но и этого было мало.

«Северсталь» весьма уверенно контролировала ход встречи, и даже в третьем периоде вынужденный отыгрываться «Витязь» не мог толком отвести игру от своих ворот. Команда Вячеслава Буцаева продолжает выбиваться из темпа, взятого на старте сезона. «Витязи» уже на седьмом месте, а находящаяся за пределами топ-8 «Северсталь» буквально дышит в спину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Гуськов (Хулапов, Мингачёв) – 09:17 (5x5)   0:2 Соркин (Светлаков, Классон) – 14:51 (4x5)   0:3 Мамин (Нестеров, Окулов) – 28:21 (5x4)   0:4 Соркин (Светлаков, Нестеров) – 59:03 (5x5)

«На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Всё в бой. Эти два матча должны стать украшением части сезона», – Игорь Ларионов красиво предвосхищал домашнюю серию с армейскими командами. Однако с первым экзаменом его «Торпедо» не справилось. ЦСКА отвесил хозяевам две шайбы за первый период – и этот удар оказался для нижегородцев нокаутирующим.

Автозаводцы не смогли оправиться без последствий и ушли в раздевалку, ничего не забив. При этом москвичи оставляли соперникам достаточно шансов – например, армейцы шесть раз допускали нарушение правил. Главным героем встречи в составе ЦСКА стал Максим Соркин – в его активе дубль. Причём первую шайбу 22-летний форвард забросил одной рукой с лёту.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Варфоломеев (Мороз, Спунер) – 07:47 (5x5)   1:1 Мартынов (Кодола, Игумнов) – 23:46 (5x5)   1:2 Скоренов (Волков, Уил) – 26:33 (5x5)   2:2 Алистров (Душак) – 36:27 (5x4)   3:2 Горбунов (Алистров, Душак) – 38:04 (5x4)   4:2 Пинчук (Горбунов, Меркли) – 41:05 (5x4)   4:3 Мартынов (Уил, Кудрявцев) – 55:52 (5x4)

В Минске состоялось динамовское дерби. Матч получился из категории «от ножа». Москвичи лидировали почти до самой концовки второго периода – именно этот отрезок и стал ключевым. Владислав Михайлов «схватил» 5+20 минут за атаку в область головы и шеи. Белорусы сполна воспользовались большинством, почти мгновенно выстрелили дуплетом и на последний перерыв ушли с преимуществом – 3:2.

В начале решающей двадцатиминутки подопечные Алексея Кудашова пропустили ещё, а финальный штурм, хотя и принёс новый гол, переломить ситуацию не смог.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Хуснутдинов (Жафяров, Глотов) – 07:19 (5x4)   1:1 Красковский (Рафиков, Алексеев) – 16:52 (5x5)   1:2 Каюмов (Шалунов) – 63:55 (3x3)

СКА и «Локомотив» выдали предельно напряжённый матч. Накал встречи был очевиден, хотя существенные события происходили нечасто. Бо́льшая часть из них пришлась на первый период. Петербуржцы оперативно вышли вперёд – Марат Хуснутдинов реализовал большинство. Впрочем, ещё до перерыва ярославцам усилиями Павла Красковского удалось отыграться.

В результате соперники довели дело до овертайма. В дополнительное время инициативу перехватывали то одни, то другие, но всё решила единственная ошибка. Армейцы, пытаясь построить новую атаку, ошиблись в средней зоне, и Артур Каюмов «вывалился» один на один с Владиславом Подъяпольским. Бросок нападающего получился филигранным, и шансов на спасение у новичка питерского клуба почти не было. СКА терпит шестое поражение в последних восьми матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 25 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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