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Адмирал — Нефтехимик. Прямая трансляция
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Результаты матчей КХЛ 25 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 26 ноября

«Спартак» поражает красотой, «Салават» прервал ужасную серию. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
«Салават» прервал ужасную серию
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«Адмирал» продолжает оставаться на плаву, а несчастный «Сочи» снова проигрывает без шансов.

25 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зырянов (Файзуллин, Грачёв) – 10:35 (5x5)   1:1 Шинкарук (Леонтьев) – 14:34 (5x5)   2:1 Файзуллин (Грачёв) – 17:46 (5x5)   2:2 Федотов (Лещенко) – 24:49 (5x5)   3:2 Криштоф (Файзуллин, Горшков) – 33:12 (5x4)   4:2 Елисеев (Чебыкин) – 46:49 (5x5)   4:3 Чивилёв (Кашников) – 57:48 (6x5)

Игровой день начинался во Владивостоке, где встречались соперники, волей календаря проводившие три очных матча подряд. Первая игра завершилась минимальной победой «Нефтехимика», ставшей для клуба первой сухой в сезоне. Однако во Владивостоке соперники развлекли зрителей семью голами.

«Адмирал» трижды спровоцировал ошибки гостей при выходе из зоны, которыми удачно воспользовался: особенно отличилось третье звено. У «Нефтехимика» отметился 19-летний Илья Федотов, забивший второй гол за клуб, но всё, что могли сделать гости в эндшпиле — создать напряжённую концовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
1:0 Михайлис (Рахманов) – 07:24 (5x5)   1:1 Принс (Хохлачёв, Кин) – 18:05 (5x4)   1:2 Принс (Хохлачёв, Квартальнов) – 20:49 (5x5)   1:3 Принс (Локтионов) – 38:58 (5x5)   1:4 Хохлачёв (Локтионов, Рыбар) – 40:39 (5x5)

«Барыс» в последних матчах болельщиков разочаровывает куда больше, чем радует, но дома команда из Астаны играет хорошо. Вот и сегодня в игре со «Спартаком» Никита Михайлис, так классно проведший прошлый сезон, открыл счёт — но это была лишь его вторая шайба в сезоне.

Но у «Спартака» результат дала собранная Игорем Гришиным тройка Хохлачёв — Локтионов — Принс. Удивительно, что красно-белые буквально за две недели смогли развернуть свой унылый стиль на 180 градусов и сегодня творили красоту на льду. Особенно эстетским стал второй гол, ставший победным. У Принса сегодня хет-трик: за все предшествующие матчи у натурализованного белоруса было лишь четыре шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Аймурзин (Хмелевски, Алалыкин) – 34:15 (5x4)   1:1 Зборовский (Эберт, Да Коста) – 35:41 (5x5)   2:1 Мухамадуллин (Картаев, Тимкин) – 36:08 (5x5)   2:2 Тарасов (Да Коста) – 43:55 (5x5)   3:2 Шмелёв (Науменков, Коледов) – 61:38 (3x3)

У одних — шесть поражений подряд. У других — семь побед подряд. Казалось бы, фаворит очевиден, но составы как «СЮ», так и «Авто» были исковерканы травмами, что делало матч более непредсказуемым. Однако до концовки второго периода зрители видели крайне унылый хоккей: «Автомобилист» ничего не мог придумать, а «Салават» не особо пользовался территориальным преимуществом.

Однако игра оживилась после шайбы молодого Данила Аймурзина в большинстве — после неё защитники двух клубов обменялись голами от синей линии, а потом Даниил Тарасов забросил свою первую шайбу за «Автомобилист». Победный гол «СЮ» был забит в равных составах, но стал последствием большинства: Михаил Науменков нашёл пасом Сергея Шмелёва, поразившего пустой угол. Победа была вдвойне приятна для хозяев с учётом того, что сегодня уфимский клуб праздновал день рождения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ип (Лесли, Юрчо) – 07:05 (5x4)   2:0 Ип (Юрчо, Лесли) – 12:51 (5x4)   3:0 Лесли (Ип, Сомерби) – 21:28 (5x5)   4:0 Фрэм (Локхарт) – 22:50 (5x5)   4:1 Попов (Николаев, Гараев) – 36:12 (5x5)   5:1 Вон (Спроул) – 41:55 (5x5)   5:2 Завгородний (Уткин, Ибрагимов) – 52:25 (5x5)

Главная цифра матча — 603 зрителя собрались в пятничный вечер в Мытищах, чтобы посмотреть на матч двух последних команд Запада. Интриги в матче было маловато: глубина и так несильного состава «Сочи» была слишком сильно подорвана травмами и загадочным вирусом, гуляющим по лиге. «Куньлунь», которых сегодня усилил олимпийский призёр Томаш Юрчо, сделали результат уже к 22-й минуте, поведя 4:0. Всё, что смогли сделать «леопарды» потом — сохранить лицо и выиграть отрезок из 38 минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 26 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
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