«Спартак» поражает красотой, «Салават» прервал ужасную серию. Итоги дня КХЛ

«Адмирал» продолжает оставаться на плаву, а несчастный «Сочи» снова проигрывает без шансов.

25 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

Игровой день начинался во Владивостоке, где встречались соперники, волей календаря проводившие три очных матча подряд. Первая игра завершилась минимальной победой «Нефтехимика», ставшей для клуба первой сухой в сезоне. Однако во Владивостоке соперники развлекли зрителей семью голами.

«Адмирал» трижды спровоцировал ошибки гостей при выходе из зоны, которыми удачно воспользовался: особенно отличилось третье звено. У «Нефтехимика» отметился 19-летний Илья Федотов, забивший второй гол за клуб, но всё, что могли сделать гости в эндшпиле — создать напряжённую концовку.

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«Барыс» в последних матчах болельщиков разочаровывает куда больше, чем радует, но дома команда из Астаны играет хорошо. Вот и сегодня в игре со «Спартаком» Никита Михайлис, так классно проведший прошлый сезон, открыл счёт — но это была лишь его вторая шайба в сезоне.

Но у «Спартака» результат дала собранная Игорем Гришиным тройка Хохлачёв — Локтионов — Принс. Удивительно, что красно-белые буквально за две недели смогли развернуть свой унылый стиль на 180 градусов и сегодня творили красоту на льду. Особенно эстетским стал второй гол, ставший победным. У Принса сегодня хет-трик: за все предшествующие матчи у натурализованного белоруса было лишь четыре шайбы.

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У одних — шесть поражений подряд. У других — семь побед подряд. Казалось бы, фаворит очевиден, но составы как «СЮ», так и «Авто» были исковерканы травмами, что делало матч более непредсказуемым. Однако до концовки второго периода зрители видели крайне унылый хоккей: «Автомобилист» ничего не мог придумать, а «Салават» не особо пользовался территориальным преимуществом.

Однако игра оживилась после шайбы молодого Данила Аймурзина в большинстве — после неё защитники двух клубов обменялись голами от синей линии, а потом Даниил Тарасов забросил свою первую шайбу за «Автомобилист». Победный гол «СЮ» был забит в равных составах, но стал последствием большинства: Михаил Науменков нашёл пасом Сергея Шмелёва, поразившего пустой угол. Победа была вдвойне приятна для хозяев с учётом того, что сегодня уфимский клуб праздновал день рождения.

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Главная цифра матча — 603 зрителя собрались в пятничный вечер в Мытищах, чтобы посмотреть на матч двух последних команд Запада. Интриги в матче было маловато: глубина и так несильного состава «Сочи» была слишком сильно подорвана травмами и загадочным вирусом, гуляющим по лиге. «Куньлунь», которых сегодня усилил олимпийский призёр Томаш Юрчо, сделали результат уже к 22-й минуте, поведя 4:0. Всё, что смогли сделать «леопарды» потом — сохранить лицо и выиграть отрезок из 38 минут.

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Матчи 26 ноября