Никита отдал три передачи: одна из них не получилась, но всё равно стала голевой; а две другие вновь проявили его гениальность.

«Такое могут сделать лишь единицы». Шедевр Кучерова в Америке изучили под микроскопом

Можно сколько угодно восхищаться Александром Овечкиным, но прямо сейчас самый эффективный российский игрок в НХЛ – Никита Кучеров. Нападающий «Тампы» выдал очередной яркий перформанс сезона в матче с «Сент-Луисом». Кучеров пополнил свой персональный счёт тремя голевыми передачами.

Первая вышла довольно неожиданной – вероятно, и для самого Никиты тоже. На четвёртой минуте встречи форвард, находясь у борта, резко и с неудобной руки вывалил шайбу на пятачок. Исполнение оказалось не лучшим, но замысел исправил технические недочёты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Зато уже второй ассист заставил специалистов восторгаться. В большинстве Кучеров нашёл в слоте Брейдена Пойнта, и безжалостный канадец оформил дубль неотразимым броском. Эксперты NHL Network детально разобрали эпизод на видео с подписью «Такое могут сделать лишь единицы». Оказалось, что нападающий во время исполнения передачи не только смотрел совершенно в другую сторону — крюк Кучерова был направлен в сторону Стэмкоса, который находился прямо напротив россиянина. Защитники купились и ждали паса именно на него, но в самый последний момент Никита развернул крюк на Пойнта. В результате шайба прошла буквально в миллиметрах от конька защитника «Сент-Луиса», который работал персонально с Кучеровым.

ВИДЕО

Заключительным достижением Кучерова в матче стал третий пас. Подобрав шайбу после промаха всё того же Пойнта, россиянин оказался между двумя соперниками. Без лишних раздумий и всего двумя касаниями Кучеров выбил комбо: переадресовал шайбу Брэндону Хагелю и ушёл от силового приёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Роль лучшего российского игрока в матче пытался оспорить Павел Бучневич. Нападающий «Блюз» взял Андрея Василевского хитростью: во время розыгрыша большинства Бучневич долго катался за воротами, но вовремя откликнулся на передачу одноклубника и вместо того, чтобы принять её на крюк, подставил его в направлении щитков голкипера. Василевский такого хода не ждал и ещё пару секунд после взятия ворот вертел головой, пытаясь установить место нахождения шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода Бучневич ассистировал Джордану Кайру, и в воздухе на «Амали-Арене» запахло интригой. Сомнения вокруг результата матча прожили всего ровно 18 секунд, пока Кучеров не выполнил свою третью голевую передачу в матче.

По итогам первых 20 матчей регулярки в активе Никиты 31 (10+21) очко. Среди крайних нападающих за последние 29 лет такого результата за аналогичный срок добивались только двое: Джонни Годро и трижды Яромир Ягр.

Сам Кучеров был близок к этому достижению четыре года назад. После 20 игр у него был на один балл меньше – 30 очков. В итоге та регулярка завершилась оглушительным успехом россиянина: впервые в карьере он набрал 100 очков. Что же будет теперь?