Русская тройка начертила гол для учебников. Ошеломительный камбэк в НХЛ!

«Сент-Луис» после кошмарного отрезка на старте чемпионата набрал форму – рызыгрались Кайру с Бучневичем и О’Райлли, победы пошли сплошным потоком, команда поднялась со дна и зацепилась за зону плей-офф. Но её положение не назвать уверенным, и двух чувствительных поражений от «Баффало» и «Тампы» оказалось достаточно, чтобы Крэйг Берюбе пошёл на существенные изменения.

Под нож попало всё звено Торопченко и Александрова с Питликом, а Владимира Тарасенко перевели из тройки Райана О’Райлли к Ивану Барбашёву и Брэйдену Шенну. 91-й номер в последних матчах был не слишком заметен – очки периодически набирал, но его безголевая серия достигла уже девяти игр.

Поначалу ничего не помогало – медленное начало не предвещало ничего хорошего. «Флорида» смяла соперника в первом периоде и на девятой минуте вела со счётом 3:0. Первая контратака превратилась в гол Аарона Экблада, затем Томас Грайсс пропустил не самую очевидную шайбу в ближний угол от Радко Гудаса. Через несколько минут чешский защитник свалил Тарасенко и отобрал у него шайбу, и новая контратака увенчалась голом Картера Вераге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Повторялась история матча с «Тампой», там «блюзмены» тоже выкопали себе яму глубиной в три шайбы на девятой минуте, и так и не смогли из неё выбраться. Сегодня положение усложнялось ещё и тем, что это был второй матч за два дня и третий – за четвёртый. Надо было доставать из себя резервные силы, чтобы переломить ход встречи, но «Сент-Луис» испытывал чудовищные проблемы даже хотя бы с тем, чтобы нанести бросок по воротам.

В итоге Брэндон Саад всё же отыграл одну шайбу, но во втором периоде глобальная картина не изменилась. Антон Лунделл вернул «Флориде» преимущество в три шайбы и к третьему периоду положение выглядело безвыходным. Но, как любят повторять тренеры, игра длится 60 минут, а иногда и больше. «Сент-Луис» смог найти в себе силы и совершил мощный камбэк! Его начал О’Райлли – подхватил шайбу за воротами и с отрицательного угла, с разворота бросил от щитков вратаря в сетку. За шесть с лишним минут до конца Джордан Кайру положил очередную шайбу в притирку со штангой.

Теперь это была игра, за которую вполне себе можно побороться, и в нужное время проснулся Тарасенко. После травмы Шенна на лёд стала выходить русская тройка, именно этим составом и начертили гол, как для учебника. Это был идеальный розыгрыш – Бучневич выдал пас на Барбашёва, а тот быстро нашёл Тарасенко, а уж тот не собирался сегодня промахиваться!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ошеломильный камбэк завершила шайба Кайру в овертайме. Любопытно, что Тарасенко в ней отметился передачей, хотя после неё успел смениться и не был на льду во время гола. «Сент-Луис» в третий раз в своей истории победил, отыграв три шайбы в третьем периоде. Предыдущие случаи были в 2019 году с «Чикаго» и в 2000-м с «Торонто».

«Великолепный камбэк. Мы начали не так, как хотели, во втором периоде чуть больше вкатились, но всё ещё не играли так, как должны. А в третьем – играли. Во втором мы много играли в чужой зоне, но просто бросали шайбу наобум, и соперник её перехватывал. В третьем периоде мы контролировали игру, бились и уже не позволяли сопернику играть на контратаках. Если мы будем стабильно так играть, то выиграем много матчей», — сказал Берюбе.

«Это круто. Совершить такой камбэк, проигрывая три шайбы – это невероятно. Это даёт огромный заряд уверенности в себе», — отметил автор победного гола.