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«Спартак» одержал в КХЛ шесть побед в семи матчах при новом тренере, 27 ноября 2022 года

Молодая банда «Спартака» выносит всех подряд. Как же сработала смена тренера!
Павел Панышев
Молодая банда «Спартака» выносит всех подряд
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За красно-белых уже забивают даже 17-летние хоккеисты.

После увольнения Бориса Миронова и назначения на пост главного тренера Игоря Гришина «Спартак» заиграл в совершенно иной хоккей. Красно-белые стали больше играть в атаке, раскрепостились, принялись вовсю доверять молодёжи.

Шесть побед в семи матчах – такова статистика бывшего рулевого «Химика», переведённого на работу в КХЛ. Гришин помог хоккеистам поверить в себя, дал им возможность творить на льду, креативить. Показывать все свои сильные качества. Именно такой тренерской гибкости не хватало Миронову, который, похоже, попросту перетянул гайки. В результате команда всерьёз рисковала вылететь из зоны плей-офф.

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«Что я изменил, возглавив «Спартак», что команда начала выигрывать? Думаю, что пока это психологический момент. Тренировки мы поменяли, но их очень мало в сезоне. Когда будет перерыв в декабре, у нас будет возможность побольше поработать. Но появились как раз фрагменты того, что мы просим от ребят на тренировках, они достаточно быстро всё схватили. Надеюсь, дальше в том же духе будем продолжать», – рассказывал сам Гришин журналистам.

Конечно, такой подход не может не вызывать уважения. Кроме того, Гришин прекрасно знает едва ли не всю спартаковскую молодёжь, ведь она проходила через его руки в «Химике» – фарме красно-белых в ВХЛ.

Вот и в сегодняшней игре с «Трактором» у москвичей снова солировала молодая поросль. Так, нападающий Никита Сусуев стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ –17 лет и 294 дня.Также он стал первым отличившимся в КХЛ игроком 2005 года рождения.

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Самое интересное, что Сусуев не просто отличился, а оформил дубль, наказав челябинцев и вратаря Илью Проскурякова за все допущенные ошибки. А их у «Трактора» хватает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Но главное, что одним Никитой дело не ограничилось. Не ушли со льда без голов 20-летний защитник Алексей Егоров и его ровесник, нападающий Даниэль Усманов. Да и Матвею Заседе всего 23 года, но он по сравнению с другими отличившимися хоккеистами уже считается опытным спортсменом.

В общем, смена тренера в «Спартаке» сработала по полной программе, а молодая банда Игоря Гришина выносит всех подряд. Посмотрим, как будет дальше, не просядут ли москвичи физически. График у всех команд тяжёлый. И, разумеется, важен будет результат в плей-офф, но для начала туда надо попасть. Пока же у спартаковских болельщиков есть все поводы для празднования и радости.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Спартак Игорь Гришин •••

Заглавное фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

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