«Ак Барс» отвёл душу на аутсайдере, вратарь «Трактора» пустил кошмарный гол. Итоги дня КХЛ

27 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Абсолютно равная игра – в первом периоде некоторое преимущество было у «Салавата Юлаева», и оно вылилось в заброшенную шайбу. Илья Петрович Воробьёв удивился такому развитию событий, но в неразберихе на пятаке было сразу трое игроков хозяев, шайба металась и прилетела к Семёну Кошелеву, который забросил в пустой угол.

Во втором периоде «Салават» мог забивать вторую, но Сергей Шмелёв зарядил в штангу. Позже «Металлург» вырвался в контратаку, перехватив шайбу на входе в свою зону, и в итоге Семён Кошелев расстрелял Андрея Кареева. Для нападающего этот гол прервал серию из девяти матчей без очков.

В начале третьего периода Акользин и Коробкин соорудили шайбу, ставшую в итоге победной, а на последней минуте в пустые ворота забросил Филипп Майе. «Магнитка» дважды за последние пять дней обыграла «Салават» и сократила отставание до лидера Востока «Автомобилиста» до одного очка.

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«Спартак» выдаёт лучший отрезок в текущем сезоне и добился уже четвёртой победы кряду. Эта серия началась с домашней победы над «Локомотивом» и продолжилась безупречным выездом, на котором были повержены «Авангард», «Барыс» и сегодня – «Трактор». Примечательно, что в Челябинске сразу трое красно-белых праздновали свои первые шайбы в КХЛ. Всё началось с 17-летнего масочника Никиты Сусуева, который открыл счёт в первом периоде и стал первым игроком 2005 года рождения, отличившимся в КХЛ, а также самым молодым автором гола в КХЛ для «Спартака». Позже Никита оформит дубль, красиво переиграв Илью Проскурякова.

«Трактор» довольно быстро отыгрался, но ближе к концу первого периода 20-летний защитник Алексей Егоров также праздновал дебютную шайбу. Во втором периоде «Трактор» смог отыграть ещё один гол и сократил отставание до минимума, но концовка отрезка осталась за красно-белыми. Четвёртый гол подарил красно-белым Проскуряков, допустив очередную чудовищную ошибку на выходе из ворот.

Дальше пришёл черёд 20-летнего Даниэля Усманова, для которого сегодняшний матч стал третьим в КХЛ. Его шайбу смотрели так долго, что судьи решили досрочно отпустить команды на перерыв – доигрывать оставалось меньше минуты. Шайбу в итоге засчитали. В третьем периоде «Трактор» забросил одну шайбу, итоговый счёт – 3:5. Как круто повлияла на «Спартак» тренерская рокировка. При Гришине – шесть побед в семи матчах, красно-белые сравнялись с московским «Динамо» по количеству очков.

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«Ак Барс» по-прежнему находится в непростой турнирной ситуации и много проигрывает, но сегодня казанцы отвели душу на главном аутсайдере лиги ХК «Сочи» и впервые в сезоне забросили шесть шайб. Ко всему прочему игра ознаменовалась двумя большими событиями. Во-первых, забил Вадим Шипачёв, не забивавший больше месяца или 13 матчей. Вадим подставил клюшку на пятачке под бросок Дмитрия Юдина, а перед этим ещё успел отметиться голевой передачей на Дмитрия Кагарлицкого.

Так прошёл первый период, в котором преимущество «Ак Барса» было безоговорочным. Второй период начался ещё одним знаменательным событием – Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 400 передач. Впереди только Шипачёв (568) и Сергей Мозякин (509). Радулов копал в большинстве на пятачке и ассистировал Дмитрию Воронкову.

Дальше «Ак Барс» стал пропускать контрвыпады соперника, именно так сочинцы забросили обе своих шайбы. Но и сама забивать Казань не бросила – на гол Тянулина ответила шайбой Галимова, а на гол Уткина на последней минуте – красивым проходом Сафонова за девять секунд до перерыва. В третьем периоде зрители увидели только один гол, Воронков оформил дубль.

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Матчи 28 ноября