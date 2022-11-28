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Результаты матчей КХЛ 27 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 28 ноября

«Ак Барс» отвёл душу на аутсайдере, вратарь «Трактора» пустил кошмарный гол. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
«Ак Барс» отвёл душу на аутсайдере
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«Салават» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах, «Спартак» безжалостно расправился с «Трактором».

27 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кузьмин (Аймурзин) – 10:42 (5x5)   1:1 Кошелев (Никонцев) – 25:55 (5x5)   1:2 Коробкин (Акользин, Фисенко) – 43:06 (5x5)   1:3 Майе (Лайпсик) – 59:07 (en)

Абсолютно равная игра – в первом периоде некоторое преимущество было у «Салавата Юлаева», и оно вылилось в заброшенную шайбу. Илья Петрович Воробьёв удивился такому развитию событий, но в неразберихе на пятаке было сразу трое игроков хозяев, шайба металась и прилетела к Семёну Кошелеву, который забросил в пустой угол.
Во втором периоде «Салават» мог забивать вторую, но Сергей Шмелёв зарядил в штангу. Позже «Металлург» вырвался в контратаку, перехватив шайбу на входе в свою зону, и в итоге Семён Кошелев расстрелял Андрея Кареева. Для нападающего этот гол прервал серию из девяти матчей без очков.

В начале третьего периода Акользин и Коробкин соорудили шайбу, ставшую в итоге победной, а на последней минуте в пустые ворота забросил Филипп Майе. «Магнитка» дважды за последние пять дней обыграла «Салават» и сократила отставание до лидера Востока «Автомобилиста» до одного очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Сусуев (Савиков, Локтионов) – 06:23 (5x5)   1:1 Карпухин (Пулккинен) – 08:56 (5x5)   1:2 Егоров (Кукштель, Старченко) – 18:30 (5x5)   1:3 Сусуев (Егоров) – 25:20 (5x5)   2:3 Котляревский (Фатеев) – 34:40 (5x5)   2:4 Заседа (Квартальнов, Кин) – 38:23 (5x5)   2:5 Усманов (Чудинов) – 39:23 (5x5)   3:5 Шепелев (Яруллин) – 48:02 (5x5)

«Спартак» выдаёт лучший отрезок в текущем сезоне и добился уже четвёртой победы кряду. Эта серия началась с домашней победы над «Локомотивом» и продолжилась безупречным выездом, на котором были повержены «Авангард», «Барыс» и сегодня – «Трактор». Примечательно, что в Челябинске сразу трое красно-белых праздновали свои первые шайбы в КХЛ. Всё началось с 17-летнего масочника Никиты Сусуева, который открыл счёт в первом периоде и стал первым игроком 2005 года рождения, отличившимся в КХЛ, а также самым молодым автором гола в КХЛ для «Спартака». Позже Никита оформит дубль, красиво переиграв Илью Проскурякова.

«Трактор» довольно быстро отыгрался, но ближе к концу первого периода 20-летний защитник Алексей Егоров также праздновал дебютную шайбу. Во втором периоде «Трактор» смог отыграть ещё один гол и сократил отставание до минимума, но концовка отрезка осталась за красно-белыми. Четвёртый гол подарил красно-белым Проскуряков, допустив очередную чудовищную ошибку на выходе из ворот.

Дальше пришёл черёд 20-летнего Даниэля Усманова, для которого сегодняшний матч стал третьим в КХЛ. Его шайбу смотрели так долго, что судьи решили досрочно отпустить команды на перерыв – доигрывать оставалось меньше минуты. Шайбу в итоге засчитали. В третьем периоде «Трактор» забросил одну шайбу, итоговый счёт – 3:5. Как круто повлияла на «Спартак» тренерская рокировка. При Гришине – шесть побед в семи матчах, красно-белые сравнялись с московским «Динамо» по количеству очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кагарлицкий (Шипачёв, Юдин) – 01:10 (5x5)   2:0 Шипачёв (Юдин, Кагарлицкий) – 10:13 (5x5)   3:0 Воронков (А. Радулов, Войнов) – 20:24 (5x3)   3:1 Тянулин (Бабенко) – 26:28 (5x5)   4:1 Галимов (Дыняк, Лучевников) – 31:45 (5x5)   4:2 Уткин (Завгородний, Ярулин) – 39:13 (5x5)   5:2 Сафонов – 39:51 (5x5)   6:2 Воронков (Кагарлицкий, Шипачёв) – 45:41 (5x4)

«Ак Барс» по-прежнему находится в непростой турнирной ситуации и много проигрывает, но сегодня казанцы отвели душу на главном аутсайдере лиги ХК «Сочи» и впервые в сезоне забросили шесть шайб. Ко всему прочему игра ознаменовалась двумя большими событиями. Во-первых, забил Вадим Шипачёв, не забивавший больше месяца или 13 матчей. Вадим подставил клюшку на пятачке под бросок Дмитрия Юдина, а перед этим ещё успел отметиться голевой передачей на Дмитрия Кагарлицкого.

Так прошёл первый период, в котором преимущество «Ак Барса» было безоговорочным. Второй период начался ещё одним знаменательным событием – Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 400 передач. Впереди только Шипачёв (568) и Сергей Мозякин (509). Радулов копал в большинстве на пятачке и ассистировал Дмитрию Воронкову.

Дальше «Ак Барс» стал пропускать контрвыпады соперника, именно так сочинцы забросили обе своих шайбы. Но и сама забивать Казань не бросила – на гол Тянулина ответила шайбой Галимова, а на гол Уткина на последней минуте – красивым проходом Сафонова за девять секунд до перерыва. В третьем периоде зрители увидели только один гол, Воронков оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 28 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
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