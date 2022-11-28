«Ему за это платят». Капризов выдал мощнейший матч, установив несколько рекордов в НХЛ

Кирилл Капризов продолжает набирать обороты и записывать на свой счёт новые рекорды. В матче с «Аризоной» он снова выдал мощную игру, во второй раз в сезоне набрал три очка и принял самое непосредственное участие в победе, а партнёры в очередной раз хвалили его потрясающие таланты и умение вести за собой.

«Миннесота» контролировала первый период и более чем в два раза перебросала соперника, и на девятой минуте Капризов открыл счёт, замкнув передачу Эрикссона Эка из-за ворот на пятачке. Кирилл забил в третьем матче подряд и установил новый личный рекорд по продолжительности результативной серии – девять матчей. К концу игры на этом отрезке у Кирилла набралось 14 (5+9) очков.

«Кирилла не остановить!» — восхитились в официальных соцсетях НХЛ. Личный рекорд пройден, до клубного, который сейчас делят Кевин Фиала и Микаэль Гранлунд, надо набирать очки ещё три матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующее достижение Капризов оставил на второй период – в формате «четыре на четыре» он рванул по правому борту в зону атаки и наотмашь набросил на пятачок. Шайба удачно отскочила от защитника «Аризоны» на клюшку Сэму Стилу, который упрочил преимущество хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, был повторён другой рекорд, клубный, который был установлен 20 лет назад нападающим Джимом Даудом. Восемь матчей подряд с передачами, а самую красивую передачу Капризов придержал на третий период.

К тому времени «Аризона» успела немного воспрянуть и отыграть одну шайбу в концовке второго периода усилиями Ника Шмальца, а сразу после перерыва Джаред Сперджен успокоил атакующий порыв соперника, сделав счёт 3:1. Позже «Миннесота» получила шанс в большинстве и Капризов выдал потрясающий пас под бросок Мэтту Болди. Гол Болди в итоге стал победным – «Аризона» сильно провела концовку, забросив две шайбы в последние четыре минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Иногда пас лучше гола. Если честно, я особо не думаю и не говорю о своей игре, когда всё идёт хорошо. Я просто играю, пусть журналисты расскажут, лучше я стал играть или нет. Я же фокусируюсь на своей игре и делаю всё, что могу», — сказал главный герой встречи.

Более разговорчивыми оказались партнёры россиянина. «Он – суперзвезда, не просто так он один из лучших игроков лиги. Он всё контролирует», — заявил Болди.

«Иметь в команде такой талант – это невероятно. У него рабочая этика игрока четвёртого звена и менталитет капитана. Он особенный игрок, мотор нашей команды. Результативная серия Капризова? Ему за это платят. Если бы мне столько платили, я бы не жаловался. Когда он выигрывает борьбу за шайбу, это воодушевляет ребят на скамейке, и они бьются ещё сильнее. Все воодушевляются, когда твой лучший игрок так играет. Такой уж он – талантливый парень из России. Он долго-долго будет суперзвездой», — отметил Маркус Фолиньо.