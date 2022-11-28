Русский новичок творит сенсацию в НХЛ! Забивает на уровне Овечкина, тащит свой клуб со дна

Одна из самых русских команд НХЛ «Ванкувер Кэнакс» понемногу выправляет дела в нынешнем сезоне. Кошмарный старт остался позади, и, хоть игра «косаток» в обороне по-прежнему оставляет желать лучшего, клуб Василия Подколзина, Ильи Михеева и Андрея Кузьменко стал стабильно побеждать и набирать очки.

Перед игрой с «Сан-Хосе» в активе «Ванкувера» было четыре победы в пяти последних матчах, в том числе «Кэнакс» сумели в гостях обыграть чемпиона из «Колорадо» и крупно разбить мощный «Вегас». Поединок с «акулами» для «косаток» тоже начался успешно: Кайл Берроуз открыл счёт уже на восьмой минуте.

«Сан-Хосе» отыгрался лишь в конце второго периода, а третий период матча ознаменовался голевой перестрелкой. На 48-й минуте Логан Кутюр вывел хозяев вперёд, но «Ванкувер» сравнял счёт уже через 109 секунд. Это Илья Михеев пробил Каапо Кяхкёнена с пятачка, забив свой шестой гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через две минуты воспитанник омского хоккея принял участие в новой голевой комбинации. При розыгрыше большинства Михеев шикарно отборолся за шайбу, а через секунду Элиас Петтерссон удачно подставил клюшку под бросок Оливера Экмана-Ларссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

По недоброй традиции этого сезона «Ванкувер» не удержал преимущество, но в овертайме «косатки» всё-таки взяли своё.

Героем матча стал Андрей Кузьменко, реализовавший выход один на один после потрясающей передачи Джей Ти Миллера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Российский новичок «Кэнакс» находится в потрясающей форме. В 21 матче сезона у Кузьменко 11 голов – столько же, сколько и у Овечкина! В списке российских снайперов регулярки Андрей делит с Ови третье место, уступая только забросившим по 13 шайб Андрею Свечникову и Кириллу Капризову.



В последних же матчах Кузьменко просто неудержим. В пяти играх он заработал 10 (4+6) очков – вот с кем связан прорыв «Ванкувера»! Пока Андрей, вне всяких сомнений, творит главную русскую сенсацию сезона НХЛ. Нет, мы, конечно, знали, что он талантливый и трудолюбивый хоккеист, но вряд ли можно было ждать, что он начнёт дебютный сезон в лучшей лиге мира на уровне Артемия Панарина и Кирилла Капризова, когда они были новичками. Что ж, Кузя, продолжай в том же духе!